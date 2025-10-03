Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρδή: Αυτό είναι το πρόσωπο των «γαλάζιων» παραγόντων – Μετέτρεψαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε εργαλείο χειραγώγησης

«Ανατριχιαστικές για ακόμη μία ημέρα είναι οι καταθέσεις στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάθεση του Γιάννη Κουρδή στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο Ιωάννης Κουρδής, πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, τοποθετηθείς από τον Λ. Αυγενάκη, ρωτήθηκε από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, για τη “μαφιόζικου” τύπου συνομιλία του με τον τότε αντιπρόεδρο, Ελευθέριο Ζερβό, με τον οποίο συζητούν να “στείλουν μουτζαχεντίν” για να τρομάξουν τον πρόεδρο του Οργανισμού, Κυριάκο Μπαμπασίδη και να αποτρέψουν ελέγχους. Ο κ. Κουρδής αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι “το ύφος της συνομιλίας δεν συνάδει με τον θεσμικό του ρόλο”. Και σίγουρα δεν συνάδει με την έγκυρη και με διαφάνεια καταβολή των ενωσιακών επιδοτήσεων της ΚΑΠ, αλλά με τις πρακτικές που έφεραν τον Οργανισμό, τους αγρότες μας και τη χώρα μας στο σημερινό τέλμα. Επιπλέον, ο κ. Κουρδής παραδέχθηκε παρεμβάσεις της ηγεσίας του Οργανισμού σε προώθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων, όπως προγράμματα LEADER, αλλά και παρεμβάσεις για τη διενέργεια ή μη ελέγχων», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν, επίσης, ότι «αυτό είναι το πρόσωπο των “γαλάζιων” παραγόντων, οι οποίοι, σε αγαστή συνεργασία με τους πολιτικούς τους προϊστάμενους, έστησαν το πλιάτσικο στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μετατρέποντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε εργαλείο χειραγώγησης και εξυπηρέτησης των συμφερόντων τους. Θυμίζουμε ότι ο κ. Κουρδής, εκλεκτός του κ. Αυγενάκη, έχει διατελέσει πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε. Λάρισας παραδεχόμενος ότι μέχρι και σήμερα ανήκει στον χώρο της ΝΔ».

