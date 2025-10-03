Εξεταστική Επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει ο Γιάννης Κουρδής – «Ποτέ δεν ζητήθηκε να απελευθερώσουμε τους ΑΦΜ»

Με την κατάθεση του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννη Κουρδή συνεχίζεται η εξέταση μαρτύρων στην εξεταστική επιτροπή της.

Ο κ. Κουρδής ήταν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2024 -2025 όταν πρόεδρος του οργανισμού ήταν ο Κυριάκος Μπαμπασίδης και υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Μέχρι στιγμής έχει καταθέσει ότι δεν δέχθηκε ποτέ πολιτικές πιέσεις και δεν υπήρξε καμία πολιτική παρέμβαση στο θέμα των αποζημιώσεων αλλά και στο θέμα των ελεγχόμενων ΑΦΜ.

Μάλιστα σημείωσε ότι οι έλεγχοι ήταν ιδιαίτερα αυστηροί κατά την θητεία του υπουργού Λευτέρη Αυγενάκη. Επίσης απάντησε και στις κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση που δρούσε μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και εξήγησε ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει κάτι τέτοιο. Είπε ότι υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις αλλά δεν μπορεί κανείς να κάνει λόγο για εγκληματική οργάνωση.

Σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη εάν υπάρχει σκάνδαλο και εδώ επανέλαβε ότι υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες συμπεριφορές και οι πολιτικοί είναι αυτοί που πρέπει να κλείσουν τις χαραμάδες. Παράλληλα ρωτήθηκε αν γνωρίζει τους αποκαλούμενους «φραπέ» και «χασάπη» που εμπλέκονται στο σκάνδαλο με τον Γιάννη Κουρδή να απαντά: «Τους έχω μόνο ακουστά».

«Αυτό έχει παίξει σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ότι ζητήθηκε από τον κύριο Μπαμπασίδη να απελευθερώσουμε τους ΑΦΜ. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Και τον υπουργό τον κύριο Αυγενάκη ότι ζήτησε αυστηρό έλεγχο και μετά τον διαχωρισμό τους, τα ύποπτα στην δικαιοσύνη, τα νόμιμα προς πληρωμή», τόνισε ο Γιάννης Κουρδής.

Σε ερώτηση ποιος τους ζήτησε να παρακάμψουν τις διαδικασίες ελέγχου ο Γιάννης Κουρδής υπογράμμισε: «Κανείς και κανείς δεν προσπαθεί να παρακάμψει καμία διαδικασία ούτε να μην γίνουν οι έλεγχοι στα Ζωνιανά».

