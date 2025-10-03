Όταν η απόσταση δεν αποτελεί εμπόδιο για την πρόσβαση στην υγεία

61 αεροδιακομιδές – 61 ζωές

Η Ελλάδα, με τη μοναδική γεωμορφολογία της και τον έντονα νησιωτικό της χαρακτήρα, αποτελεί μια χώρα με ομορφιά αλλά και ιδιαίτερες προκλήσεις. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι, η αυξημένη κινητικότητα, ο τουρισμός και οι υψηλές θερμοκρασίες καθιστούν πολύ συχνά επιτακτική την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, από όλες τις γωνιές της χώρας.

Σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου κάθε λεπτό μπορεί να είναι κρίσιμο και η απόσταση από οργανωμένες νοσοκομειακές δομές είναι μεγάλη, η αεροδιακομιδή αποτελεί όχι απλώς μια επιχειρησιακή λύση, αλλά έναν ζωτικό κρίκο στο σύστημα υγειονομικής φροντίδας.

Αναγνωρίζοντας αυτήν την κρίσιμη ανάγκη, η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στη στήριξη του έργου του ΕΚΑΒ και του Υπουργείου Υγείας, με τη μίσθωση και παραχώρηση πλήρως εξοπλισμένου ελικοπτέρου για αεροδιακομιδές ασθενών στα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, κατά τη θερινή περίοδο 2025.

Μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες, 61 ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε κατάλληλα νοσοκομεία, με τη γεωγραφική κάλυψη να είναι εκτεταμένη. Η Κως και η Κάρπαθος βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή με τα περισσότερα περιστατικά, ενώ σημαντικός αριθμός αεροδιακομιδών έγινε και από την Κάλυμνο, την Ρόδο και την Λέρο. Επιπλέον, εξυπηρετήθηκαν περιστατικά από την Πάτμο, την Αστυπάλαια και τη Νίσυρο, διευρύνοντας έτσι την κάλυψη του ΕΚΑΒ στα νησιά του Αιγαίου.

Η εμπειρία των ίδιων των ανθρώπων που συμμετέχουν στις αεροδιακομιδές αναδεικνύει τις προκλήσεις και το πραγματικό αποτύπωμα αυτής της αποστολής. Ο διασώστης του ΕΚΑΒ Ρόδου, Χαράλαμπος Τσιμπλέκας, αναφέρει ότι «κάθε πτήση είναι, στην ουσία, μια μάχη για τη ζωή. Μεταφέροντας ένα νεογνό λίγων ημερών που χρειάζεται άμεσα εξειδικευμένη φροντίδα, καταλαβαίνουμε κι εμείς οι ίδιοι ακόμα πιο έντονα τη σημασία της κοινής αποστολής μας».

Από την πλευρά του, ο ιατρός αεροδιακομιδών Μιχάλης Ζιάκας εξηγεί ότι οι καιρικές συνθήκες, ο χρόνος, η απόσταση και η γενική κατάσταση του ασθενούς αποτελούν καθημερινές προκλήσεις που απαιτούν προετοιμασία και ψυχραιμία. Τονίζει, μάλιστα, ότι η «ευσυνειδησία και η συνεργατικότητα των χειριστών και των διασωστών, σε συνδυασμό με το κατάλληλα διαμορφωμένο και εξοπλισμένο μέσο αερομεταφορών, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την αποδοτικότητα της κάθε αποστολής».