Μαρία Καρυστιανού: «Ποιος εκβιάζει την Ευρωπαία εισαγγελέα;»

Νέα παρέμβαση από την Μαρία Καρυστιανού, που μέσω ανάρτησής της στα social media, διερωτάται «ποιος εκβιάζει την Ευρωπαία εισαγγελέα;» και γιατί δεν αντιδρά η δικαιοσύνη.

Η πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 2023», παραθέτει ένα στιγμιότυπο από τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η Λάουρα Κοβέσι την Πέμπτη, και αναφέρει: «Για ποιον λόγο δεν αντιδρά ο Άρειος Πάγος και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς; Ναι για αθέμιτη επιρροή, με βάση το άρθρο 167 Α ΠΚ, που χρησιμοποίησε η πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κα. Αδειλίνη όταν βγήκε το Πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που μιλούσε ρητά για φορτίο χημικών επί του τρένου που προκάλεσε τη φονική Πυρόσφαιρα;»