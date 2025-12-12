ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επενδύει και πάλι στον χυδαίο συμψηφισμό – Προσπαθεί να «κρύψει» τον φερόμενο ως εγκέφαλο κυκλώματος στην Κρήτη

Επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την χθεσινή κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τις αναφορές του Μακάριου Λαζαρίδη ότι μεταξύ των συλληφθέντων στην Κρήτη είναι και «κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη».

Από το ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι «24 ώρες μετά το γαλάζιο πέπλο προστασίας του κ. Ξυλούρη στη σιωπή για να μην αποκαλύψει τις πολιτικές του πλάτες στο καθετοποιημένο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Δημοκρατία επενδύει και πάλι στον χυδαίο συμψηφισμό.

Ο άνθρωπος που υποσχόταν φορτηγά με στοιχεία, πήγε δασκαλεμένος και προκλητικός και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τον διευκόλυναν για να μην “κάψει” τη γούνα τους. Ποιον προστάτευσε με τη σιωπή του χθες ο κ. Ξυλούρης σε αυτήν την παρωδία ταινίας του Hollywood που εκτυλίχθηκε χθες στην Εξεταστική; Ο Πρωθυπουργός παίζει κρυφτό αλλά οι αποκαλύψεις είναι καταιγιστικές».

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, «σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να αποπροσανατολίσει και να διαχειριστεί τη φθορά της, προσπαθεί να «κρύψει» τον φερόμενο ως εγκέφαλο κυκλώματος στην Κρήτη, που είναι σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και περιφέρει ως “τρόπαιο” τι;

Κανείς δεν επικαλείται οποιαδήποτε σχέση του με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για να κάνει εγκληματικές πράξεις, όπως έχει συμβεί με τον κ. Ξυλούρη που επικαλείται την κουμπαριά του με τον κ. Μητσοτάκη σε συνομιλίες που βρίσκονται στη δικογραφία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα. Κανείς δεν πρέπει να μείνει στο απυρόβλητο», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.