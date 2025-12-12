Λαμία: Αναβλήθηκε για τις 15 Δεκεμβρίου η δίκη της αγρότισσας με τα βίντεο στο Tik Tok – «Ο λόγος μου είναι μόνο πολιτικός»

  • Αναβλήθηκε για τις 15 Δεκεμβρίου 2025 η δίκη της αγρότισσας που συνελήφθη στη Λαμία, με αφορμή αναρτήσεις της στο Tik Tok.
  • «Είμαι αγρότισσα και ο λόγος μου είναι μόνο πολιτικός», δήλωσε η ίδια κατά την προσαγωγή της στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.
  • Κατηγορείται για πλημμεληματικές πράξεις, όπως βία κατά δικαστικού λειτουργού και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, ενώ η κράτησή της διατηρείται καθώς κρίνεται επικίνδυνη να τελέσει παρόμοιες πράξεις.
Λαμία: Αναβλήθηκε για τις 15 Δεκεμβρίου η δίκη της αγρότισσας με τα βίντεο στο Tik Tok – «Ο λόγος μου είναι μόνο πολιτικός»

Αναβολή για τις 15 Δεκεμβρίου πήρε η δίκη της αγρότισσας, η οποία συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης από αστυνομικούς της ΥΔΕΕ Λαμίας, με αφορμή αναρτήσεις της στο Tik Tok.

Η αγρότισσα προσήχθη το πρωί της Παρασκευής (12/12) στο δικαστικό μέγαρο της Λαμίας, φορώντας χειροπέδες.

«Είμαι αγρότισσα και ο λόγος μου είναι μόνο πολιτικός», είπε η αγρότισσα στην κάμερα του LamiaReport, κατά την προσαγωγή της στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της κατηγορείται για πλημμεληματικές πράξεις, σύμφωνα με τη δίωξη που της ασκήθηκε και συγκεκριμένα για βία κατά δικαστικού λειτουργού και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια και οδηγήθηκε για να δικασθεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Δικαστήριο.

Η υπόθεσή της αναβλήθηκε για τις 15 Δεκεμβρίου 2025. Μέχρι τότε διατηρείται η κράτησή της, καθώς κρίνεται επικίνδυνη να τελέσει παρόμοιες πράξεις μέσω κάποιου άλλου ηλεκτρονικού μέσου (tablet ή υπολογιστή), καθώς το κινητό της τηλέφωνο έχει κατασχεθεί.

Για την υπόθεση μίλησαν στην κάμερα του LamiaReport οι δικηγόροι της Αργυρώ Καραφέρη και Δημήτριος Κρούπης.

Δείτε το βίντεο:

Υπενθυμίζεται ότι σε κάποια από τα βίντεο που έχει αναρτήσει η αγρότισσα στο Tik Tok, και έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές, καταφέρεται εναντίον αστυνομικών, δημοσιογράφων, πολιτικών ακόμη και σε βάρος δικαστών και εισαγγελέων, προτρέποντας να τους τσακίσουν στο ξύλο.

 

12:57 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

