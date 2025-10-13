ΟΠΕΚΕΠΕ-Ανδρέας Στρατάκης: «Συγκαταλέγομαι στους πάμφτωχους αγρότες» τονίζει ο «Χασάπης» – Τι είπε για τη σχέση του με τον «Φραπέ»

«Συγκαταλέγομαι στους πάμφτωχους αγρότες» τόνισε ο Ανδρέας Στρατάκης, γνωστός ως «Χασάπης», επισημαίνοντας ότι με χαρά θα πήγαινε να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Ανδρέας Στρατάκης μίλησε στην εκπομπή «10 παντού» του OPEN και απάντησε για τις καταγγελίες γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι «τα πράγματα δεν είναι όπως λέγονται», ενώ υπερασπίστηκε τον φίλο του, Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό και ως «Φραπέ».

«Με μεγάλη χαρά θα πήγαινα στην Εξεταστική»

«Δεν έχω μάθει ποτέ στη ζωή μου να κρύβομαι», είπε ο κ. Στρατάκης. «Με μεγάλη χαρά θα πήγαινα για να μιλήσω και να καταλάβω τι είναι αυτό που έχω κάνει. Ποιες είναι οι κατηγορίες, σε τι ακριβώς εμπλέκομαι και γιατί ακούγεται το όνομά μου σε όλη την Ελλάδα».

«Είμαι αγρότης, έχω ελαιόδενδρα, αιγοπρόβατα και μια οικογενειακή επιχείρηση -ένα κρεοπωλείο», είπε αρχικά. Σχετικά με την συμμετοχή του στην ΚΥΔ Γαλακτοκομική Συνεταιριστική Κόφινα είπε: «Είμαι στην ομάδα παραγωγών της εταιρείας. Δεν ανήκει σε κανέναν, δεν είναι ιδιωτική εταιρεία – είναι ομάδα παραγωγών».

Τι είπε για τον «Φραπέ»

Απαντώντας σε ερώτηση για την ΙΚΕ που δημιουργήθηκε μαζί με τον Γιώργο Ξυλούρη και την κόρη του, από την οποία φέρεται να ξεκίνησε η διαδικασία των αμφισβητούμενων αιτήσεων, ο Ανδρέας Στρατάκης ανέφερε: «Η κόρη του κυρίου Ξυλούρη είναι μια απλή εργαζόμενη στην ΙΚΕ. Η εταιρεία δημιουργήθηκε το 2018, όπως και πολλές άλλες οργανώσεις, λόγω χρεών που είχαν “φρακάρει”. Δεν είναι θέμα επιδοτήσεων -δεν ασχολείται μόνο με αιτήσεις, όπως κάποιοι άλλοι που δεν έχουν καμία άλλη δραστηριότητα».

Όπως είπε στη συνέχεια, «το 45% του μετοχικού κεφαλαίου της Γαία Επιχειρείν το έχουν πάνω από 100 συνεταιριστικές οργανώσεις από όλη την Ελλάδα».

«Από τη σύσταση της εταιρείας, στο 9μελές ΔΣ μετέχουν πάντα τρεις αγρότες. Εγώ ήμουν πρόεδρος στην Ένωση Ηρακλείου από το 2012 έως το 2019 και η συμμετοχή μου στην εταιρεία είχε θεσμικό ρόλο», σημείωσε.

Ερωτηθείς πώς γίνεται να είναι στο ΔΣ της Κόφινα που ζητά επιδοτήσεις και ταυτόχρονα στο ΔΣ της Γαίας που τις εγκρίνει, απάντησε: «Δεν είμαι στο ΔΣ του Κόφινα, είμαι μόνο στο ΔΣ της Γαίας Επιχειρείν. Η Ένωση Ηρακλείου κάνει σήμερα 20.000 αιτήσεις -έκανε 45.000 κάποτε- και ο Κόφινας κάνει 400-450 αιτήσεις. Αν νομίζει κάποιος ότι όλο το εθνικό απόθεμα πήγε σε αυτούς τους 400 ανθρώπους, γελιέται».

Αναφερόμενος στον Γιώργο Ξυλούρη, ο Ανδρέας Στρατάκης είπε ότι «έχει το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο στην Κρήτη» και πως «ό,τι δηλώνει αφορά τη δημοτική ενότητα του χωριού του. Αν κάποια στιγμή του έδωσαν 30-40-50 στρέμματα, του τα έχει δώσει η τεχνική λύση».

«Ο Γιώργος ο Ξυλούρης ποτέ δεν αρνήθηκε κανέναν έλεγχο και δεν είπε ποτέ σε υπουργό να μην του κάνουν έλεγχο», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

«Συγκαταλέγομαι στους πάμφτωχους αγρότες»

«Εγώ ενεργοποιώ την αίτησή μου στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Τα χρήματα που παίρνω δεν υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ τον χρόνο και όλη η περιουσία μου είναι στη δημοτική ενότητα Ροβιάς», είπε ο κ. Στρατάκης. Τόνισε, επίσης, ότι αγόραζαν πολλές φορές πρόβατα από τον «Φραπέ», με τον οποίο, όπως είπε είναι φίλοι πολλά χρόνια.

«Συγκαταλέγομαι στους πάμφτωχους αγρότες. Το 2015 έπαιρνα 11.800 ευρώ και σήμερα πήρα 4.300. Η γυναίκα μου είναι ξενοδοχοϋπάλληλος. Αυτή είναι η ζωή μας», πρόσθεσε.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι υπήρξε σύμβουλος του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη. «Πήγα στον υπουργό 1η Νοεμβρίου 2019. Εν μέσω κορονοϊού βοηθήσαμε να συνενωθεί το συνεταιριστικό κίνημα. Για να γίνει αυτό το νομοσχέδιο ο υπουργός μιλούσε με όλους τους συνεταιριστές – και με τον Ξυλούρη. Σε πολλές συναντήσεις ήμουν κι εγώ». «Αν είναι έγκλημα που ο Βορίδης βάφτισε τον εγγονό μου, αποδέχομαι την κατηγορία», είπε.

Αναφερόμενος στην υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου, τόνισε: «Δεν την ξέρω και ούτε θέλω να τη μάθω. Ο Ξυλούρης μου είπε ότι από το 2020 του κάνουν ελέγχους και η κ. Τυχεροπούλου δεν καταχωρούσε τους ελέγχους για να πάρει τα χρήματά του».

«Εδώ στην Κρήτη κάθε μέρα η μισή Ελλάδα σκοτώνει την άλλη μισή. Λέγονται πράγματα που δεν έχουν γίνει»

Σε άλλη ερώτηση για τον διάλογο που έχει δει το φως της δημοσιότητας, στον οποίο ο «Φραπές» φέρεται να λέει «αν την είχα σκοτώσει θα είχα δώσει 50.000 σε δικηγόρο και θα ήμουν έξω», ο Στρατάκης σχολίασε: «Εδώ στην Κρήτη κάθε μέρα η μισή Ελλάδα σκοτώνει την άλλη μισή. Λέγονται πράγματα που δεν έχουν γίνει».

Ο ίδιος διέψευσε κατηγορηματικά ότι το ΚΥΔ της Γαλακτοκομικής πήρε το 67% των εθνικών πόρων. «Μπορεί να το πήρε στο σύνολο η Κρήτη, όχι το ΚΥΔ. 430 ενεργοποιούν εκεί. Η Γαία δεν έχει πληροφοριακά συστήματα – κάνει μόνο τη συλλογή της αίτησης. Η πληρωμή είναι άλλου παπά ευαγγέλιο. Το να σου δώσει το ίδιο το κράτος εκτάσεις μέσω της τεχνικής λύσης δεν αφορά τον παραγωγό – δεν έχει καμία ευθύνη».

«Όλα ήταν ωραία και καλά μέχρι που όλες οι συνεταιριστικές οργανώσεις της χώρας έκαναν τη συλλογή των αιτήσεων. Το 2014, επί κυβέρνησης Σαμαρά, κάποιοι στην Αθήνα άνοιξαν το σύστημα και έδωσαν δικαίωμα σε άλλους να κάνουν αιτήσεις. Μετά, το 2016-2017, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έδωσε δικαίωμα άδειας σε οποιονδήποτε να έχει ΚΥΔ. Όλα τα προβλήματα προέρχονται από ιδιωτικά ΚΥΔ», υποστήριξε.

Κλείνοντας, ο Ανδρέας Στρατάκης τόνισε: «Δεν ξέρετε τι χαρά θα πάρω αν μου έρθει ειδοποίηση να πάω στην Εξεταστική. Θέλω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και να τους δώσω να καταλάβουν πως τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως λέγεται. Υπάρχει προκατάληψη στην Εξεταστική. Αν ακουστεί και μια διαφορετική φωνή, μπορεί να βγει άλλο αποτέλεσμα».