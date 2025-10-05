Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μαξίμου για το καλώδιο Ελλάδας Κύπρου – Αναμένονται ανακοινώσεις

Enikos Newsroom

πολιτική

Μαξίμου

Ολοκληρώθηκε η έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου.  Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ για ζητήματα που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου. «Σύντομα θα υπάρξουν σχετικές τοποθετήσεις της κυβέρνησης», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα του καλωδίου είχε τεθεί και στην πρόσφατη συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στη Νέα Υόρκη και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

 

19:12 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Βουλή: Τη Δευτέρα ο αγιασμός για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδo

Με τον καθιερωμένο αγιασμό, αρχίζουν αύριο Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025, οι εργασίες της Γ’...
18:03 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: «Καλωσορίζουμε τον κ. Βορίδη στην αλήθεια»

«Δεν είχαμε καμία αμφιβολία -ούτε εμείς ούτε ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε το καλοκαίρι μ...
17:31 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Κόντρες μεταξύ βουλευτών και μετά τη… σύνταξη

Σκληρή κόντρα και ανατροπή συσχετισμών στην Ένωση Τέως Βουλευτών – Ευρωβουλευτών, που απ...
17:15 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Κάθε Κυριακή η απόσταση με την πραγματικότητα και με τις κοινωνικές ανάγκες μεγαλώνει

Σφοδρή κριτική ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή την απεργία πείνας...
