Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μαξίμου για το καλώδιο Ελλάδας Κύπρου – Αναμένονται ανακοινώσεις

Ολοκληρώθηκε η έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ για ζητήματα που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου. «Σύντομα θα υπάρξουν σχετικές τοποθετήσεις της κυβέρνησης», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα του καλωδίου είχε τεθεί και στην πρόσφατη συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στη Νέα Υόρκη και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.