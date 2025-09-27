Οι καθυστερήσεις πτήσεων στο «Ελ. Βενιζέλος» και τα αιτήματα από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας – «Παίρνουν ακόμη και πάνω από €120.000 ετησίως» λέει ο Δήμας

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, που φτάνουν μέχρι και τη 1,5 ώρα. Οι καθυστερήσεις θα συνεχιστούν καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αποφάσισαν να επιστρέψουν σε αυτό που είχαν συμφωνήσει, δηλαδή στον έλεγχο 28 πτήσεων ανά ώρα και όχι 36 που είχαν καταλήξει να διαχειρίζονται το καλοκαίρι.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στην ΕΡΤ για τις απολαβές και τα αιτήματα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, επισήμανε ότι ο εκσυγχρονισμός είναι στόχος όλων και σημείωσε: «Γι’ αυτό έχουμε συμφωνήσει στο σχέδιο των 364 σημείων. Όσον αφορά τις απολαβές, ένας έμπειρος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας μπορεί να φτάσει και πάνω από 120.000 ευρώ τον χρόνο με το επίδομα του “Eurocontrol”. Είναι σημαντικές απολαβές για τα δεδομένα του ελληνικού κράτους. Προφανώς, φορολογούνται και τα δικαιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό. Παρ’ όλα αυτά, ζητούν επιπλέον».

Συγκεκριμένα για τον Οκτώβριο θα εξυπηρετούνται 23 αφίξεις ανά ώρα αντί για 31 που είχαν δεσμευτεί, και 33 αναχωρήσεις αντί για 36. Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της Aegean, η χωρητικότητα των αφίξεων περιορίστηκε κατά 25%, προκαλώντας καθυστερήσεις 30–40 λεπτών, οι οποίες αυξήθηκαν στη διάρκεια της ημέρας.

Δήμας για ελεγκτές: Είναι σημαντικές απολαβές για τα δεδομένα του ελληνικού κράτους

«Θέλουμε μια σύγχρονη Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και γι’ αυτό υλοποιούμε ένα σχέδιο δράσης 364 σημείων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την DG Move και τoν EASA, δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ERTNEWS.

Ο κ. Δήμας είπε ότι από την ανάληψη των καθηκόντων του ξεκίνησε μια συνεργασία με τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς θεσμούς και οργανισμούς, μαζί με τις διοικήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, προκειμένου να καταρτιστεί ένα ολιστικό σχέδιο δράσης για να γίνει ένα άλμα προόδου στον τομέα της αεροναυτιλίας.

Όπως σημείωσε: «Μέσα σε έναν μήνα συμφωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την DG Move και τον EASA και ήδη υλοποιούμε ένα σχέδιο δράσης 364 σημείων. Κάθε έξι εβδομάδες στέλνουμε έκθεση προόδου. Το σχέδιο αυτό έχει επτά διαφορετικούς πυλώνες. Ένας από αυτούς είναι η μετατροπή της ΥΠΑ σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Σήμερα η ΥΠΑ είναι αυτοτελής υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον υπουργό. Αυτό σημαίνει ότι για τα πιο απλά ζητήματα -από την καθαριότητα στις τουαλέτες μέχρι το κούρεμα του γκαζόν στα περιφερειακά αεροδρόμια- χρειάζεται υπογραφή υπουργού. Αυτά θα σταματήσουν να υπάρχουν. Η ΥΠΑ θα αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία και πιο σύγχρονη διοίκηση».

Ερωτηθείς για τις καθυστερήσεις των πτήσεων στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” τις τελευταίες ημέρες, ο κ. Δήμας είπε ότι στόχος είναι να βελτιώνουμε την κατάσταση και προσέθεσε: «Επειδή συζητάμε με τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, όπως και με τις άλλες ομάδες εργαζομένων της ΥΠΑ, μας έχουν θίξει πολύ συγκεκριμένα θέματα το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα οποία δεν αφορούν μόνο τη μετεξέλιξη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σε αυτό, θα έλεγα, έχουμε συμφωνήσει με τους ελεγκτές και μάλιστα μας επιβράβευαν που προχωράμε τόσο γρήγορα. Ειδικότερα τους τελευταίους έξι μήνες έχουμε περάσει και κάποιες πολύ σημαντικές διατάξεις για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και αυτό έχει να κάνει με την αυτοτελή φορολόγηση όταν χάνουν την ειδικότητά τους, τη δυνατότητα δηλαδή να εργαστούν ως ελεγκτές. Συνήθως αυτό συμβαίνει 1-2 χρόνια πριν από τη σύνταξή τους, το οποίο είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για κάθε έναν από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Επίσης, υπεγράφη κοινή υπουργική απόφαση με το Υπουργείο Οικονομικών για την επιπλέον αποζημίωση της υπερεργασίας, όπως επίσης και για την ωριαία αποζημίωση που λαμβάνουν για εκπαιδευτικούς σκοπούς».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τις απολαβές και τα αιτήματα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, επισήμανε ότι ο εκσυγχρονισμός είναι στόχος όλων και προσέθεσε: «Γι’ αυτό έχουμε συμφωνήσει στο σχέδιο των 364 σημείων. Όσον αφορά τις απολαβές, ένας έμπειρος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας μπορεί να φτάσει και πάνω από 120.000 ευρώ τον χρόνο με το επίδομα του “Eurocontrol”. Είναι σημαντικές απολαβές για τα δεδομένα του ελληνικού κράτους. Προφανώς, φορολογούνται και τα δικαιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό. Παρ’ όλα αυτά, ζητούν επιπλέον».