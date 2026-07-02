Νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας: Βαρέα και ανθυγιεινά για υγειονομικούς, 9μηνη άδεια μητρότητας για τις αγρότισσες και τις ελεύθερες επαγγελματίες

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, παρουσίασε τις βασικές ρυθμίσεις και τη σημασία της νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Στην τοποθέτησή της υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο προωθεί την ισότητα στην εργασία, ενισχύει τα δικαιώματα των εργαζομένων και αναγνωρίζει έμπρακτα την προσφορά των υγειονομικών, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης των γυναικών στην αγορά εργασίας.

«Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη η ένταξη, στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, των υγειονομικών που υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στο ΕΚΑΒ και η εξομοίωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησής τους, με εκείνες που ισχύουν για αντίστοιχες ειδικότητες του ιδιωτικού τομέα».

Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ‘Αννα Ευθυμίου, κατά τη διάρκεια συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής, του νομοσχεδίου που προβλέπει την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών, στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Όπως είπε η κ. Ευθυμίου, «είναι μία νομοθετική πρωτοβουλία, με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα που βρίσκεται στον πυρήνα της ιδεολογίας της ΝΔ, η οποία αντιμετωπίζει τις διακρίσεις και τις ανισότητες και είναι απαραίτητη για την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική πρόοδο».

«Είναι πραγματικά στρατηγική επιλογή του υπουργείου Εργασίας και της υπουργού Νίκης Κεραμέως, η στήριξη των μέτρων συμφιλίωσης επαγγελματικής-οικογενειακής ζωής και στην κατεύθυνση αυτή επεκτάθηκε η ειδική άδεια μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους έξι στους εννιά μήνες και σε όλες τις ελεύθερες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενες γυναίκες και αγρότισσες», ανέφερε.

Παράλληλα, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι «δεν βρήκε να πει μισή καλή κουβέντα για τα μέτρα στήριξης των γυναικών που έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα».

«Προφανώς δεν πανηγυρίζουμε, ξέρουμε ότι ο δρόμος είναι μακρύς αλλά είμαστε εδώ, στοχοπροσηλωμένοι, γιατί έχουμε βαθιά πεποίθηση ότι η στήριξη της γυναίκας στην αγορά εργασίας είναι στήριξη της προόδου, της ανάπτυξης και της προόδου», τόνισε και πρόσθεσε:

«Το κεντρικό πολιτικό μήνυμα του νομοσχεδίου είναι ότι η αμοιβή πρέπει να καθορίζεται από την αξία, τις δεξιότητες και την εργασία του ανθρώπου και όχι φυσικά από το φύλο του».

Έμφαση έδωσε η υφυπουργός Εργασίας, σε δύο παραμέτρους του νομοσχεδίου:

«Στο ότι ο Συνήγορος του Πολίτη, αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο τόσο στην παρακολούθηση όσο και στην εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και ότι οι συλλογικές συμβάσεις αποκτούν ιδιαίτερη αξία και αποτελούν πλέον εργαλείο δίκαιων μισθολογικών δομών», όπως είπε.