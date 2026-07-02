Φάμελλος: Η τρομοκρατία, η απειλή κατά της ζωής και η άσκηση βίας δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία

«Η τρομοκρατία, η απειλή κατά της ζωής και η άσκηση βίας δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Είναι σε πλήρη αντίθεση με τα ιδανικά μας και τις αξίες μας», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος, στην αρχή της ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής, ζητώντας από τις αρμόδιες Αρχές «ταχύτητα και αποτελεσματικότητα», ώστε οι υπεύθυνοι για τον τραγικό θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα «να βρεθούν και να λογοδοτήσουν για την αποτρόπαιη αυτή δολοφονική επίθεση».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημείωσε, δε, ότι δεν θα σχολιάσει τα όσα είπαν κυβερνητικά στελέχη για να μη σκιάσει την «τραγικότητα της απώλειας» και την «ξεκάθαρη καταδίκη» του ΣΥΡΙΖΑ.

Όσον αφορά τον θάνατο πατέρα και γιου στη δασική πυρκαγιά στη Λητή Θεσσαλονίκης, τόνισε πως αυτή η τραγωδία ανέδειξε έντονα τις «ελλείψεις» τόσο στην πρόληψη όσο και την πολιτική προστασία.

«Η ανισότητα που υφίστανται οι γυναίκες είναι ταξική επιλογή»

Αναφερόμενος στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο σχετικά με τη μισθολογική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών για την ίδια εργασία, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «υποκρισία», καθώς, όπως είπε, εδώ και επτά χρόνια έχουν υιοθετήσει μία «ακραία πολιτική» σε βάρος των εργαζόμενων και τώρα, υπό την πίεση της ΕΕ για ενσωμάτωση της σχετικής Οδηγίας, παρουσιάζονται ως «δήθεν υπερασπιστές της ισότητας στην εργασία».

«Είστε η κυβέρνηση των καρτέλ, των σκανδάλων, των λίγων και των κολλητών. Εφαρμόζετε πολιτικές εργασιακής ζούγκλας, που κρατούν τους μισθούς χαμηλούς, που φτωχοποιούν τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους. Πολιτικές που δημιουργούν εργασιακή ανασφάλεια, που αποδυναμώνουν τον κόσμο της εργασίας απέναντι σε φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας», επεσήμανε ο κ. Φάμελλος.

«Η ανισότητα που υφίστανται οι γυναίκες είναι ταξική επιλογή. Αυτός είναι ο νεοφιλελευθερισμός, άδικος και βίαιος», πρόσθεσε υπογραμμίζοντας ότι «δεν αρκούν αποσπασματικές ρυθμίσεις» και πως «απαιτούνται ενεργητικές πολιτικές. Όσο η συλλογική διαπραγματευτική ισχύς των εργαζομένων παραμένει αποδυναμωμένη, και αυτό με δική σας ευθύνη, οι ανισότητες στην αγορά εργασίας θα διευρύνονται».

Εξάλλου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στο ζήτημα των νοσηλευτών-νοσηλευτριών, καταλογίζοντας «εμπαιγμό» στην κυβέρνηση γιατί από τη μία φέρνει μία ρύθμιση για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ), αλλά από την άλλη δημιουργεί μία νέα αδικία, αφού αυτή δεν αφορά όλους τους εργαζόμενους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοίνωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τροπολογία που προβλέπει την ένταξη στα ΒΑΕ όλων των ειδικοτήτων, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς αποκλεισμούς, ενώ το πρόσθετο κόστος των εργοδοτικών εισφορών το αναλαμβάνει το Δημόσιο.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των 727 εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση πως τους «απαξίωσε» παρά την πολύτιμη εμπειρία που κέρδισαν, στηρίζοντας μία κρίσιμη δημόσια υπηρεσία. Σχολίασε, δε, πως δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται «ευκαιριακά» τέτοια προγράμματα της ΕΕ, αλλά πρέπει να μπαίνουν μετά στον προϋπολογισμό. Γι’ αυτό, όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε και δεύτερη τροπολογία «για την πρόσληψη, μέσω ΑΣΕΠ, 1.000 εργασιακών συμβούλων, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και με όρους που διασφαλίζουν τη συνέχεια του θεσμού και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που έχει αποκτηθεί».

Τέλος, ο κ. Φάμελλος μίλησε για το ζήτημα της ακρίβειας, τονίζοντας ότι με την πρόσφατη «συμφωνία κολλητών» του πρωθυπουργού με σούπερ μάρκετ και βιομήχανους, αντί να μειωθούν άμεσα οι τιμές, «θα μείνει η ακρίβεια για δύο μήνες ακόμα» μέχρι το φθινόπωρο γιατί «φοβάται το προεκλογικό κλίμα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ