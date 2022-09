Νέα τουρκική πρόκληση με φόντο τα ελληνικά νησιά: Φωτογράφισαν με drones στρατιωτικά οχήματα

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της γείτονος έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από δύο ελληνικά νησιά, τη Λέσβο και τη Σάμο που τραβήχτηκαν από τουρκικά μη επανδρωμένα σκάφη κατά τη διάρκεια των πολλών υπερπτήσεων στο Αιγαίο.

Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες που δημοσιεύει η Yeni Safak όπως και σχεδόν το σύνολο του τουρκικού Τύπου φέρεται να τραβήχτηκαν στις 18 Σεπτεμβρίου και να δείχνουν ελληνικά αρματαγωγά να αποβιβάζουν τεθωρακισμένα οχήματα μάχης σε Λέσβο και Σάμο.

Οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι 23 άρματα μάχης αποβιβάστηκαν στη Λέσβο και 18 στη Σάμο και μάλιστα πως είναι ιδίου τύπου με τα άρματα που πριν από λίγες εβδομάδες έφεραν οι ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη.

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ δήλωσε το Σάββατο στην Hurriyet ότι η στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών καθιστά αμφισβητούμενη την κυριαρχία τους και δίνει στην Τουρκία το δικαίωμα… αυτοάμυνας.

Drones capture images of armed vehicles sent by Greece to the Aegean islands with non-military status in violation of international law pic.twitter.com/qNC18NaC0I

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) September 25, 2022