Νέα αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καλλιέργεια φακής στου Ζωγράφου και αποδοχή κληρονομιάς με συμβολαιογράφο νεκρό εδώ και… 20 χρόνια»

Enikos Newsroom

πολιτική

Νέα αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καλλιέργεια φακής στου Ζωγράφου και αποδοχή κληρονομιάς με συμβολαιογράφο νεκρό εδώ και… 20 χρόνια»

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον τρόπο που ορισμένοι καρπώνονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να τις δικαιούνται, γεγονός που καταδεικνύει το «πάρτι» που είχε στηθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελος Σημανδράκος αποκάλυψε κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή, δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις παρανομιών.

Ο κ. Σημανδράκος υποστήριξε ότι μεταξύ των 2.000 δεσμευμένων ΑΦΜ εντοπίζονται κραυγαλέες περιπτώσεις αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δήλωση καλλιέργειας φακής στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή του Ζωγράφου με βάση την οποία οι «καλλιεργητές» λάμβαναν τις ενισχύσεις.

Επίσης ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ εντόπισε μία αποδοχή κληρονομιάς που του φάνηκε ύποπτη και άρχισε να την ερευνά. Αποδείχθηκε ότι ο συμβολαιογράφος, το όνομα του οποίου φαινόταν για την αποδοχή, είχε πεθάνει πριν από περίπου 20 χρόνια.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Eva Intima PMS SOS – H SOS απάντηση στις δύσκολες ημέρες του μήνα

Τέσσερις διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος σε 4 μέρες στο «Λαϊκό» Νοσοκομείο

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Ποιοι θα έχουν έκπτωση έως και 50% στις τιμές

Αποζημιώσεις σε αγρότες: Ποιοι θα πληρωθούν και πότε – Όλα όσα είπε ο Χατζηδάκης

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τους αριθμούς σε 30 δευτερόλεπτα;

Πώς να αναβαθμίσετε δωρεάν το «μη συμβατό» Windows 10 PC σας
περισσότερα
18:01 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τα θέματα που συζητήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο – Ποια νομοσχέδια παρουσιάστηκαν

Το νομοσχέδιο για την φορολογική μεταρρύθμιση και τα μέτρα στήριξης για την κοινωνία, ήταν μετ...
17:42 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Εξώδικο Αυγενάκη στον Κασσελάκη μετά την αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το πόθεν έσχες του

Εξώδικη δήλωση στον Στέφανο Κασσελάκη απέστειλε ο Λευτέρης Αυγενάκης μετά την αναφορά του προέ...
16:43 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Χαρίτσης: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο μαζί με τους αγρότες που αγωνίζονται»

Στην εξέταση από την Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας του αιτήματος της Εισαγγελίας για ...
16:39 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Παπανδρέου: «Σ’ αγαπάμε πολύ, ευτυχισμένα γενέθλια μητέρα» – Κλείνει τα 102 η Μαργαρίτα Παπανδρέου

Γενέθλια έχει σήμερα η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία κλείνει τα 102. Ο πρώην Πρωθυπουργός, Γιώ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης