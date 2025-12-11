ΝΔ: Συνεδριάζει την Παρασκευή η Κοινοβουλευτική Ομάδα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

ΝΔ, Κοινοβουλευτική Ομάδα, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεδρίαση

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στις 8.30, θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Στις 12.00 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Στις 15.00 ο πρωθυπουργός θα παραστεί στην έναρξη της συζήτησης στη βουλή για την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού του 2026.

Στις 18.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με την προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα τoυ Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, María Ángela Holguín.

