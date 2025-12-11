Ευλογιά: Επιπλέον 21 εκατ. ευρώ σε αιγοπροβατοτρόφους για το αυξημένο κόστος ζωοτροφών

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους της Δυτικής Ελλάδας

Συνολικά 21 εκατ. ευρώ σε αιγοπροβατοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά, για το κόστος των ζωοτροφών, προβλέπει νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Στόχος είναι η στήριξη των κτηνοτρόφων για το αυξημένο κόστος των ζωοτροφών που προέκυψε από τη χρονική επέκταση της ευλογιάς κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025 σε ορισμένες Περιφερειακές Ενότητες και τη συνεπακόλουθη συνέχιση των περιοριστικών μέτρων μετακινήσεων.

Με την πρόσθετη χρηματοδότηση των 21 εκατομμυρίων ευρώ, σε σχέση με την αρχική απόφαση, ενισχύεται το πλαίσιο στήριξης κατά +50%.

Αναφορικά με το ύψος της ενίσχυσης ανά επιλέξιμο ενήλικο θηλυκό αιγοπρόβατο αυτό καθορίζεται ανάλογα με την περιοχή σε 6, 9 και 21 ευρώ.

Η κλιμάκωση επιτρέπει την περισσότερο στοχευμένη στήριξη στις εκτροφές που βρέθηκαν για μεγαλύτερο διάστημα υπό καθεστώς απαγορεύσεων και συνεπώς υπέστησαν μεγαλύτερη επιβάρυνση στο κόστος διατροφής του ζωικού κεφαλαίου.

Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ για ζωοτροφές. Με τις επιπλέον πληρωμές που έχουν δρομολογηθεί στο ίδιο πλαίσιο στήριξης, η συνολική ενίσχυση για ζωοτροφές αναμένεται να φτάσει περίπου τα 80 εκατομμύρια ευρώ, προσφέροντας «ανάσα» στις κτηνοτροφικές μονάδες που συνέχισαν να λειτουργούν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ: Αύξηση 30% στην ιατρική αμοιβή ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

ΕΟΔΥ: 104 νέες εισαγωγές COVID-19 και 7 νέοι θάνατοι-Δύο νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης

Καταστήματα και γραφεία: Νέα αύξηση σε τιμές ενοικίων – Τι δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας

«Φωτιά» το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος: Ακριβότερο έως και 20% – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του ΙΝΚΑ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:54 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

ΣτΕ: Τα νοσοκομεία έχουν την ευθύνη της ασφάλειας ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού, ακόμη και όταν υπάρχει εταιρεία φύλαξης

Τα νοσοκομεία έχουν αυτοτελή και πλήρη ευθύνη για την προστασία ασθενών, προσωπικού και επισκε...
18:47 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Παράσυρση τροχονόμου στην Αττική Οδό: Eίχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης του 28χρονου μοτοσικλετιστή – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 28χρονο που παρέσυρε τον τροχονόμο αλλά τραυμάτισε και δύο αστυνομικο...
18:35 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Φοιτητές δημιουργούν χάρτες που εντοπίζουν ευάλωτα άτομα κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών

«Ζωντανούς» χάρτες, που μπορούν να βοηθήσουν σε πραγματικό χρόνο τις αρχές της πολιτικής προστ...
17:50 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Λαμία: Συνελήφθη αγρότισσα για βίντεο στο Tik Tok – «Σαπίστε τους στο ξύλο…»

Μία Λαμιώτισσα αγρότισσα συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης από αστυνομικούς της ΥΔΕΕ Λαμίας, κατηγ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα