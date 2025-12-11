Δημόσια παρέμβαση Τσίπρα υπέρ των αγροτών: Διεκδικούν το δίκιο τους, δεν είναι εγκληματίες

Enikos Newsroom

πολιτική

Αλέξης Τσίπρας

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει τις στοχευμένες του εμφανίσεις με στόχο, όπως όλα δείχνουν, την επάνοδό του στην πολιτική σκηνή της χώρας. Σήμερα Πέμπτη προέβη σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Στην ανάρτησή του σημειώνει μεταξύ άλλων πως “Έξι χρόνια τώρα δεν υπήρξε κανένας σχεδιασμός στήριξης, αφού μόλις το 4% του ταμείου ανάκαμψης πήγε στον αγροτικό τομέα”, ενώ αναφέρει επίσης:

“Πού υπήρξε στήριξη; Στους «φραπέδες», στους «χασάπηδες» και εξαιτίας αυτών φέτος οι επιδοτήσεις που θα έπρεπε να δοθούν σε όσους τις είχαν πραγματικά ανάγκη θα μειωθούν και θα καθυστερήσουν.”

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Τσίπρα

Έχουν δίκιο οι αγρότες που εξεγείρονται;
Πάμε να δούμε.
Τα τελευταία χρόνια το κόστος παραγωγής αυξάνεται σταθερά από 8 -10% ετησίως.
Η ψαλίδα των τιμών των προϊόντων από το χωράφι στο ράφι πλέον είναι 3 έως 4 φορές επάνω.
Το ενεργειακό κόστος αυξήθηκε κατά 40%, ενώ οι ενεργειακές κοινότητες που εμείς σχεδιάσαμε το 2018 για τους παραγωγούς άνοιξαν τελικά μόνο για χάρη των μεγάλων εταιρειών ενέργειας.
Η εκτιμώμενη ζημιά φέτος με την ευλογιά των προβάτων ανήλθε στα 750 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αποζημιώσεις μόλις στα 15.
Έξι χρόνια τώρα δεν υπήρξε κανένας σχεδιασμός στήριξης, αφού μόλις το 4% του ταμείου ανάκαμψης πήγε στον αγροτικό τομέα.
Πού υπήρξε στήριξη; Στους «φραπέδες», στους «χασάπηδες» και εξαιτίας αυτών φέτος οι επιδοτήσεις που θα έπρεπε να δοθούν σε όσους τις είχαν πραγματικά ανάγκη θα μειωθούν και θα καθυστερήσουν.
Γιατί η κυβέρνηση έφαγε «πόρτα» από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξαιτίας της αποκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Είναι λοιπόν οι αγρότες που αντιδρούν με οργή εγκληματική οργάνωση;
Αυτοί που διεκδικούν το δίκιο τους δεν είναι εγκληματίες.

Σε μια σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα για εγκληματίες θα έπρεπε να κατηγορηθούν όσοι ενορχήστρωσαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και έφαγαν τα λεφτά των αγροτών μοιράζοντας τα σε φίλους.
Όσοι έστησαν το σκάνδαλο των υποκλοπών.
Όσοι έχουν στήσει αυτό το πανηγύρι με τις απευθείας αναθέσεις.
Όσοι αφήνουν τα καρτέλ ανεξέλεγκτα να αγοράζουν φτηνά από τους παραγωγούς και να πουλάνε πανάκριβα στους καταναλωτές.
Ποιοι είναι αυτοί;
Νομίζω μπορείτε να το μαντέψετε.

18:51 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

