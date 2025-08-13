Νατσιός: «Το “εκκενώστε” είναι ομολογία αποτυχίας του κράτους»

«Με αγωνία παρακολουθούμε την καταστροφική πυρκαγιά στην Αχαΐα, αλλά και την εξέλιξη των πύρινων μετώπων σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Άρτα», επισημαίνει, σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτριος Νατσιός.

Ο κ. Νατσιός προσθέτει πως «ήδη θρηνούμε τον πρώτο νεκρό από φωτιά στο Κορωπί, αλλά και οι καταστροφές στις περιουσίες των πολιτών και στα εναπομείναντα δάση και καλλιέργειες είναι εξίσου τραγικές. Ο πρωθυπουργός του “επιτελικού” κράτους, έχει επιστρέψει εκτάκτως από τις διακοπές του στα Χανιά και αναμένεται να κάνει δηλώσεις περίλυπος για τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής. Δεν θα απαντήσει όμως γιατί απέτυχε ο πολυδιαφημισμένος στρατηγικός σχεδιασμός του. Εκτός εάν αυτός περιορίζεται στα αλλεπάλληλα μηνύματα εκκένωσης. Το “εκκενώστε” όμως είναι ομολογία αποτυχίας του κράτους στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών».

Ο πρόεδρος της «Νίκης» θέτει στην κυβέρνηση τρία ζητήματα για προβληματισμό:

«Η κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει σοβαρά και υπεύθυνα:

– Την επένδυση στην πρόληψη και όχι στην καταστολή.

– Τους λόγους αύξησης των πυρκαγιών από τότε που η ευθύνη της δασοπυρόσβεσης πέρασε από τη Δασική Υπηρεσία στην Πολιτική Προστασία.

– Τη διάθεση των κονδυλίων αναδάσωσης και αντιπυρικών έργων στους αρμόδιους φορείς και τη Δασική Υπηρεσία και όχι σε Ταμεία που και τη γνώση δεν έχουν, αλλά και δημιουργούν εύλογη υποψία κακοδιαχείρισης ή καταχρήσεων».

«Σε αυτήν τη δύσκολη ώρα θα επαινέσουμε άλλη μια φορά τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος, τους εποχικούς δασοπυροσβέστες και τους εθελοντές για τις μάχες που συνεχίζουν να δίνουν με αυτοθυσία», καταλήγει ο κ. Νατσιός.