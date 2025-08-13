Νατσιός: «Το “εκκενώστε” είναι ομολογία αποτυχίας του κράτους»

Enikos Newsroom

πολιτική

ΝΑΤΣΙΟΣ

«Με αγωνία παρακολουθούμε την καταστροφική πυρκαγιά στην Αχαΐα, αλλά και την εξέλιξη των πύρινων μετώπων σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Άρτα», επισημαίνει, σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτριος Νατσιός.

Νατσιός: «Όλοι θέλουμε ασφαλή πανεπιστήμια, αλλά θέλουμε χώρους μόρφωσης και όχι στρατόπεδα»

Ο κ. Νατσιός προσθέτει πως «ήδη θρηνούμε τον πρώτο νεκρό από φωτιά στο Κορωπί, αλλά και οι καταστροφές στις περιουσίες των πολιτών και στα εναπομείναντα δάση και καλλιέργειες είναι εξίσου τραγικές. Ο πρωθυπουργός του “επιτελικού” κράτους, έχει επιστρέψει εκτάκτως από τις διακοπές του στα Χανιά και αναμένεται να κάνει δηλώσεις περίλυπος για τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής. Δεν θα απαντήσει όμως γιατί απέτυχε ο πολυδιαφημισμένος στρατηγικός σχεδιασμός του. Εκτός εάν αυτός περιορίζεται στα αλλεπάλληλα μηνύματα εκκένωσης. Το “εκκενώστε” όμως είναι ομολογία αποτυχίας του κράτους στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών».

Ο πρόεδρος της «Νίκης» θέτει στην κυβέρνηση τρία ζητήματα για προβληματισμό:

«Η κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει σοβαρά και υπεύθυνα:

– Την επένδυση στην πρόληψη και όχι στην καταστολή.

– Τους λόγους αύξησης των πυρκαγιών από τότε που η ευθύνη της δασοπυρόσβεσης πέρασε από τη Δασική Υπηρεσία στην Πολιτική Προστασία.

– Τη διάθεση των κονδυλίων αναδάσωσης και αντιπυρικών έργων στους αρμόδιους φορείς και τη Δασική Υπηρεσία και όχι σε Ταμεία που και τη γνώση δεν έχουν, αλλά και δημιουργούν εύλογη υποψία κακοδιαχείρισης ή καταχρήσεων».

«Σε αυτήν τη δύσκολη ώρα θα επαινέσουμε άλλη μια φορά τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος, τους εποχικούς δασοπυροσβέστες και τους εθελοντές για τις μάχες που συνεχίζουν να δίνουν με αυτοθυσία», καταλήγει ο κ. Νατσιός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
16:40 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Κόντρα Βούλτεψη – Ζαχαριάδη για τις φωτιές: «Έπαψε ο ΣΥΡΙΖΑ να συμφωνεί με τον καθηγητή Γκολντάμερ;» – «Θα την μαζέψει επιτέλους ο κ. Μητσοτάκης;»

«Παράδοξο αλλά αναμενόμενο από μια αντιπολίτευση που εκμεταλλεύεται κάθε καταστροφή: Ενημερώνω...
15:08 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας είναι με τους κατοίκους, τους πυροσβέστες, τους πιλότους και τους εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα

«Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρν...
15:03 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Γιώργος Αυτιάς: Κατεπείγουσα επιστολή στους Επιτρόπους Οικονομικών και Προϋπολογισμού για αποζημίωση πληγέντων από τις πυρκαγιές

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, με κα...
14:18 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Λένα Σαμαρά: Η νέα ανάρτηση και το δημόσιο «ευχαριστώ» του αδελφού της, Κώστα δύο ημέρες μετά την κηδεία της

Δύο ημέρες μετά την κηδεία της αδελφής του, Λένας ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, Κώστας έκανε μια σ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια