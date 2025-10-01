Μητσοτάκης στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της

Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της

Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της, εκτός από τα ανατολικά, τόνισε, σύμφωνα με πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις εργασίες της άτυπης Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της συζήτησης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Έλληνας πρωθυπουργός προσέθεσε ότι «πρέπει να πάρουμε το μήνυμα της Ουκρανίας», ως προς την κρίσιμη σημασία των νέων τεχνολογιών στο πεδίο και επεσήμανε ότι η Ευρώπη πρέπει να βρεθεί στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων στην άμυνα, και να αποκτήσει δική της παραγωγική δυνατότητα και καινοτομία.

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα κάνει ήδη προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

