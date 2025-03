Μητσοτάκης για τον σεισμό σε Μιανμάρ και Ταϊλάνδη: Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του φονικού σεισμού που έπληξε σήμερα τη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι ειδήσεις και οι εικόνες από τη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη είναι αποκαρδιωτικές. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επλήγησαν από τον σεισμό. Εκ μέρους όλων των Ελλήνων, εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων», αναφέρει η ανάρτηση που έκανε ο πρωθυπουργός στο Χ στα αγγλικά.

The news and images from Myanmar and Thailand are heartbreaking. Our thoughts are with everyone affected by the earthquake. On behalf of all Greeks, I extend my deepest condolences to the families of the victims.

