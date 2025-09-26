Μητσοτάκης από το βήμα του ΟΗΕ: «Αναζητούμε τον διάλογο και ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας»

«Αναζητούμε τον διάλογο και ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονες μας» ανέφερε κατά την διάρκεια της ομιλίας του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας και αξιόπιστος εταίρος στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Στηρίζουμε τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Αναζητούμε τον διάλογο και ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονες μας. Δεν είμαστε αφελείς. Γνωρίζουμε τις απειλές και τους κινδύνους αστάθειας της γειτονιάς μας. Η Ελλάδα ήδη ξοδεύει πάνω από το 3% του ΑΕΠ της στην άμυνα. Ενισχύουμε την οικονομία και δυναμώνουμε τις συνεργασίες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.