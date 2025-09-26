Μητσοτάκης από το βήμα του ΟΗΕ: «Αναζητούμε τον διάλογο και ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας»

Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης ΟΗΕ

«Αναζητούμε τον διάλογο και ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονες μας» ανέφερε κατά την διάρκεια της ομιλίας του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας και αξιόπιστος εταίρος στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Στηρίζουμε τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Αναζητούμε τον διάλογο και ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονες μας. Δεν είμαστε αφελείς. Γνωρίζουμε τις απειλές και τους κινδύνους αστάθειας της γειτονιάς μας. Η Ελλάδα ήδη ξοδεύει πάνω από το 3% του ΑΕΠ της στην άμυνα. Ενισχύουμε την οικονομία και δυναμώνουμε τις συνεργασίες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιες φορές νιώθουμε ότι «πέφτουμε» από ύψος στον ύπνο; Γιατρός δίνει την εξήγηση

Παγκόσμια διάκριση για την Ελλάδα από τον ΟΗΕ και τον ΠΟΥ

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 116 προσλήψεις στο Δημόσιο: Μπείτε εδώ για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα

Συνταξιοδοτήσεις: Οι λόγοι που οι ασφαλισμένοι οδηγούνται σε… μαζική φυγή

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το λάθος στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τους αριθμούς σε 40 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:05 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ για Γάζα: «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου»

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα. Είμαστε στρατηγικοί εταίρ...
19:54 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Πρέπει να ανακληθεί το casus belli – Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας

«Η Ελλάδα αναζητεί καλές σχέσεις γειτονίας. Έχουμε πετύχει για χρόνια να έχουμε χαμηλές εντάσε...
19:34 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: «Η Τουρκία πρέπει να ανακαλέσει το casus belli» – «Δεν υπάρχει δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα»

Ομιλία απηύθυνε το απόγευμα της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου 2025 ο Πρωθυπουργος, Κυριάκος Μητσοτ...
19:10 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Σωκράτης Φάμελλος: Να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι

Να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, ζητά με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος