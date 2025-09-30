Μαρινάκης: Θα τοποθετηθούν 80 νέοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» δήλωσε πως «στόχος να εξαλειφθούν οι καθυστερήσεις στον αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος», επισημαίνοντας ότι «θα τοποθετηθούν 80 νέοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας». Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι υπεύθυνοι των καθυστερήσεων «δεν τιμωρούν την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αλλά τους πολίτες και τους επισκέπτες στη χώρα».

«Ούτε σπιθαμή δεν θα αλλάξει η κυβερνητική πολιτική για να έχουμε συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν αν και η επικοινωνία δεν έχει διακοπεί», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Σχετικά με τα Τέμπη και την απεργία πείνας από τον Πάνο Ρούτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε ιερό αγώνα, επανέλαβε ότι η υπόθεση είναι ανοικτή πληγή και παράλληλα κατηγόρησε πολιτικούς αρχηγούς ότι «κάνουν τα πάντα για να καθυστερήσει η δίκη» και σηκώνουν το θέμα κάθε φορά που πέφτουν δημοσκοπικά.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πρέπει οι μπαταχτσήδες να πληρώσουν»

Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η Εξεταστική Επιτροπή είναι ευκαιρία να πάρουμε απαντήσεις. «Δεν έχουμε αρνηθεί κανένα όνομα μέχρι σήμερα, αλλά υπάρχει μια σειρά στα πράγματα, όταν ερευνάς για 2,7 δισ. που έχουν πληρώσει άνθρωποι που δεν τους περισσεύει ούτε ένα ευρώ», τόνισε.

«Προφανώς και πρέπει οι μπαταχτσήδες να πληρώσουν και να πάρουν την ποινή που προβλέπει ο νόμος, αλλά παράλληλα το κράτος οφείλει να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ για τους πραγματικούς δικαιούχους», πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης ενώ σχετικά με τη στάση της Αντιπολίτευσης ανέφερε ότι στο ΠΑΣΟΚ έχει κολλήσει η βελόνα κι επαναλαμβάνεται για τον Μυλωνάκη ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στο μοτίβο για το οποίο μετά το 2019 ως αντιπολίτευση πήρε απάντηση από την κοινωνία».

Σε ερώτηση για την Ευρωπαία εισαγγελέα, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε αυτονόητο ότι η κυβέρνηση αυτή δίνει χώρο σε κάθε δικαστικό λειτουργό, σε εγχώριο ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πρόσθεσε: «Οι γνωστοί άγνωστοι του πολιτικού συστήματος και κάποια μέσα ενημέρωσης που στηρίζουν αφηγήματα ότι μόνο εμείς ελεγχόμαστε ως χώρα, αλλά ξεπερνούν τις 2.600 οι υποθέσεις που ερευνώνται σε όλη την Ευρώπη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η κυβέρνηση αυτή υψώνει τείχος προστασίας στην αντικειμενική και ψύχραιμη διερεύνηση κάθε υπόθεσης, κάθε καταγγελίας αλλά και ενάντια σε αυτούς οι οποίοι περιμένουν να επιβιώσουν πολιτικά, εργαλειοποιώντας κάθε τέτοια υπόθεση».

«Εχουμε αυξήσει με μόνιμο τρόπο τα εισοδήματα»

Ερωτηθείς για την τελευταία δημοσκόπηση της Alco ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι το κυβερνών κόμμα συνολικά στις μετά ΔΕΘ εβδομάδες έχει ανακτήσει μέρος των μονάδων που είχε χάσει τα τελευταία χρόνια. Είναι η πρώτη κυβέρνηση μεταπολιτευτικά με τέτοια πολιτική ανθεκτικότητα παρά τα λάθη που πρέπει να διορθώσουμε. Στο τέλος της ημέρας ο κόσμος ψηφίζει για την ζωή του. Πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, να δουλέψουμε περισσότερο με κυριότερο θέμα το κόστος ζωής, επεσήμανε, προσθέτοντας: «Παρά τις θεωρίες της αντιπολίτευσης το σημαντικό είναι οι πολιτικές να αποδίδουν κι αυτό θα το δουν στην τσέπη οι πολίτες από την 1η Ιανουαρίου του 2026». Η κυβέρνηση κάνει όσα βήματα παραπάνω μπορεί, ούτως ώστε να τρέξει πιο γρήγορα από τη φθορά που προκαλεί η εισαγόμενη ακρίβεια».

«Έχουμε καταφέρει και έχουμε αυξήσει με σταθερό και μόνιμο τρόπο τα εισοδήματα των πολιτών. Είναι μια μάχη, που πρέπει να τη δώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, με σοβαρότητα, χωρίς αλαζονεία και θεωρώ ότι η διαφορά των εκλογών από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι στις κάλπες δεν υπάρχουν αναποφάσιστοι. Θα φέρει η αντιπολίτευση τις θεωρίες της, δυστυχώς, αλλά σας το λέω, ο κόσμος ψηφίζει για τη ζωή του», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.