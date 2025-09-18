Μαρινάκης για συνέντευξη Ανδρουλάκη στον Realfm 97,8: Πέφτει στην παγίδα των αντιφάσεων που έχει προκαλέσει

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στο σημερινό briefing ρωτήθηκε για τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, στη συνέντευξή του στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου σχετικά με την πρόταση του για μείωση του ΦΠΑ στις πατάτες και το ρύζι.

Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «εκτός από το πόσο κοστίζει το πρόγραμμά του, δεν θυμόταν το τρίτο προϊόν μετά την πατάτα και το ρύζι». Πρόσθεσε πως «όταν λες πάρα πολλά πράγματα με διαφορετικές εκδοχές, πέφτεις στην παγίδα που έχεις στήσει. Αν δεν έχει σταθερό αφήγημα με συγκεκριμένα μέτρα και προσπαθείς να πεις τα πάντα στους πάντες, πέφτεις στην παγίδα των αντιφάσεων που έχεις προκαλέσει».

«Πλέον έχουμε το άγνωστο τρόφιμο εκτός από το άγνωστο πρόγραμμα και την άγνωστη κοστολόγηση από το ΠΑΣΟΚ» πρόσθεσε.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών και απάντησε στα περί υπερβολικών πλεονασμάτων. «Πείτε μου ένα κίνητρο να παράγει μια κυβέρνηση υπερβολικά πλεονάσματα ενώ δεν μπορεί να τα μοιράσει. Τα πλεονάσματα έχουμε αποδείξει ότι είναι αποτέλεσμα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και της ανάπτυξης της οικονομίας. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μπορεί να δώσει περισσότερα και να μην τα δίνει. Όποιος τάζει με λεφτά που δεν υπάρχουν, τότε παίζει με τις αγωνίες της κοινωνίας», τόνισε.

