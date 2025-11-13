Κυβερνητικές πηγές: Αρκούσε μια συγγνώμη από τον κ. Ανδρουλάκη – Τι απαντά το ΠΑΣΟΚ

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυβερνητικές πηγές: Αρκούσε μια συγγνώμη από τον κ. Ανδρουλάκη – Τι απαντά το ΠΑΣΟΚ

Για «σύγχυση» και «απόγνωση» του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, που σχολιάζουν την απάντηση που έδωσε ο Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη το Σάββατο με αφορμή το μακελειό στα Βορίζια και εκείνες του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος σχολίασε τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης περί «εγκλημάτων τιμής».

«Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ αναγκάστηκε να βγάλει από χθες δύο ανακοινώσεις, η μία πιο ακατάληπτη από την άλλη, στην προσπάθειά του να μαζέψει τα ασυμμάζευτα της χθεσινής πρωτοφανούς δήλωσης του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη για τα “εγκλήματα τιμής”», τονίζουν οι κυβερνητικές πηγές.

Όπως υπογραμμίζουν «ο κ. Τσουκαλάς έφτασε σήμερα στο σημείο να κατηγορήσει τον Υπουργό Δικαιοσύνης για το ακριβώς αντίθετο από αυτό που είπε, ενδεικτικό της σύγχυσης και απόγνωσης του ΠΑΣΟΚ».

Οι ίδιες πηγές καταλήγουν με την επισήμανση: «Χαμένος χρόνος και κόπος. Αρκούσε μια συγγνώμη από τον κ. Ανδρουλάκη. Έστω και τώρα, ας την πει. Ποτέ δεν είναι αργά».

Τι απαντά το ΠΑΣΟΚ

«Όταν στριμώχνεται ο κ. Μαρινάκης, βάζει τις κυβερνητικές πηγές να εκδίδουν copy paste ανακοινώσεις», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε απάντησή του προς τις κυβερνητικές πηγές.

«Γιατί», σχολιάζει, «πώς να δικαιολογήσει τους λεκτικούς ακροβατισμούς του κ. Φλωρίδη ή να εξηγήσει την περίεργη σιωπή του Κρητικού πρωθυπουργού που υποσχόταν ότι θα πατάξει την ανομία;».

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «η συνεχής προσπάθεια του κ. Μαρινάκη να διαστρεβλώσει την αλήθεια, επιβεβαιώνει ότι λειτουργεί ως Εκπρόσωπος Τύπου του παρακρατικού μηχανισμού της αντιπολίτευσης της “Ομάδας Αλήθειας” και όχι της Ελληνικής Κυβέρνησης».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το μικροβίωμα του εντέρου στα βρέφη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για κατάθλιψη όταν ενηλικιωθούν – Πώς να τα προστατεύσουμ...

Σοκαριστικά στοιχεία για τη βία μεταξύ των ανηλίκων: 2000 παιδιά μεταφέρονται στα νοσοκομεία

Κομισιόν: Γιατί θα επιβάλει έναν νέο έξτρα φόρο σε Temu, Shein και Alibaba – Τι φέρνει για τους καταναλωτές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κοντά στο υψηλό 15ετίας ο γενικός δείκτης

Τεστ προσωπικότητας: Το βουνό που θα διαλέξετε αποκαλύπτει τι σκέφτονται οι φίλοι σας για εσάς

Τι σημαίνει η φράση «εν τινι μέτρω» και από πού προέρχεται
περισσότερα
15:22 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Debate Οικονόμου – Σπυρόπουλου στον Realfm 97,8 για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ, οπλοκατοχή και ακρίβεια

Τα «ξίφη» τους διασταύρωσαν στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αν...
13:43 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο – Είναι «τιμή και ευλογία» είπε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ

Επίσκεψη στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών πραγματοποίησε η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθή...
13:31 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Νατσιός στον Realfm 97,8: «Απόλυτη κοροϊδία» με τις πληρωμές των αγροτών – Ο κ. Τσίπρας πριν φτάσει στην Ιθάκη, θα ναυαγήσει

«Απόλυτη κοροϊδία» χαρακτήρισε ο Δημήτρης Νατσιός το θέμα με τις μεταθέσεις ημερομηνιών για τη...
13:05 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Μητσοτάκης για τα τρία νέα αεροσκάφη της Πυροσβεστικής: «Ποιοτικό άλμα, είμαι εντυπωσιασμένος» – Πρώτο βήμα του προγράμματος ΑΙΓΙΣ

«Με πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα τα πρώτα ιδιόκτητα αεροσκάφη στην ιστορία του Πυροσβε...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα