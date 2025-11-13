Κυβερνητικές πηγές: Αρκούσε μια συγγνώμη από τον κ. Ανδρουλάκη – Τι απαντά το ΠΑΣΟΚ

Για «σύγχυση» και «απόγνωση» του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, που σχολιάζουν την απάντηση που έδωσε ο Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη το Σάββατο με αφορμή το μακελειό στα Βορίζια και εκείνες του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος σχολίασε τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης περί «εγκλημάτων τιμής».

«Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ αναγκάστηκε να βγάλει από χθες δύο ανακοινώσεις, η μία πιο ακατάληπτη από την άλλη, στην προσπάθειά του να μαζέψει τα ασυμμάζευτα της χθεσινής πρωτοφανούς δήλωσης του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη για τα “εγκλήματα τιμής”», τονίζουν οι κυβερνητικές πηγές.

Όπως υπογραμμίζουν «ο κ. Τσουκαλάς έφτασε σήμερα στο σημείο να κατηγορήσει τον Υπουργό Δικαιοσύνης για το ακριβώς αντίθετο από αυτό που είπε, ενδεικτικό της σύγχυσης και απόγνωσης του ΠΑΣΟΚ».

Οι ίδιες πηγές καταλήγουν με την επισήμανση: «Χαμένος χρόνος και κόπος. Αρκούσε μια συγγνώμη από τον κ. Ανδρουλάκη. Έστω και τώρα, ας την πει. Ποτέ δεν είναι αργά».

Τι απαντά το ΠΑΣΟΚ

«Όταν στριμώχνεται ο κ. Μαρινάκης, βάζει τις κυβερνητικές πηγές να εκδίδουν copy paste ανακοινώσεις», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε απάντησή του προς τις κυβερνητικές πηγές.

«Γιατί», σχολιάζει, «πώς να δικαιολογήσει τους λεκτικούς ακροβατισμούς του κ. Φλωρίδη ή να εξηγήσει την περίεργη σιωπή του Κρητικού πρωθυπουργού που υποσχόταν ότι θα πατάξει την ανομία;».

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «η συνεχής προσπάθεια του κ. Μαρινάκη να διαστρεβλώσει την αλήθεια, επιβεβαιώνει ότι λειτουργεί ως Εκπρόσωπος Τύπου του παρακρατικού μηχανισμού της αντιπολίτευσης της “Ομάδας Αλήθειας” και όχι της Ελληνικής Κυβέρνησης».