Κυρανάκης: Τι αλλάζει στον σιδηρόδρομο έως το 2027

  • Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανακοίνωσε την άφιξη 23 ολοκαίνουργιων συρμών στο ελληνικό δίκτυο εντός 18 μηνών, με τα πρώτα τρένα να λειτουργούν τον Μάρτιο του 2027. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση στις χερσαίες μεταφορές στην ιστορία της χώρας.
  • Έως το καλοκαίρι του 2026, η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα λειτουργεί με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, μειώνοντας τη διαδρομή σε κάτω από 3,5 ώρες. Παράλληλα, θα ανακαινιστούν παλαιότερα τμήματα της γραμμής και θα παραδοθούν νέες αρτηρίες σε Λάρισα, Βόλο και Καλαμπάκα.
  • Εντός του 2027 προβλέπεται η δημιουργία νέων σταθμών στον προαστιακό, ενώ νέοι συρμοί στον ηλεκτρικό αναμένονται από τον Μάρτιο του 2026. Στα έργα περιλαμβάνεται και η ανακαίνιση του Σταθμού Λαρίσης, με στόχο να αποκτήσει την εικόνα που είχε το 1905.
Στην αναθεώρηση της σύμβασης Ελληνικού Δημοσίου – Hellenic Train αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος ήταν καλεσμένος στο ΕΡTnews.

Αρχικά, ο κ. Κυρανάκης επισήμανε πως η Ελλάδα αναμένει 23 νέα τρένα, εκ των οποίων τα 11 θα ενισχύσουν προαστιακές γραμμές.  «Έρχονται 23 ολοκαίνουργιοι συρμοί στο ελληνικό δίκτυο μέσα στους επόμενους 18 μήνες, δηλαδή τον Μάρτιο του 2027 θα έχουμε τα πρώτα τρένα από αυτήν την παραγγελία, τα οποία θα λειτουργούν στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Είναι μία πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι αποτελεί την μεγαλύτερη επένδυση στις χερσαίες μεταφορές στην ιστορία της χώρας» δήλωσε.

Ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι πρόκειται για την πρώτη μεγάλη ανανέωση τρένων από την προολυμπιακή περίοδο πριν το 2004: «Έχουμε να αποκτήσουμε ως Ελλάδα καινούρια τρένα από την προ Ολυμπιακή περίοδο πριν το 2004, 20 χρόνια».

Όπως εξήγησε, τα προηγούμενα μεταχειρισμένα τρένα που είχε παραγγείλει η προηγούμενη κυβέρνηση δεν λειτουργούν πλέον: «Από αυτά που ήρθαν τότε, κανένα δε λειτουργεί». Για την ανακαίνιση του παλαιού στόλου έχει προβλεφθεί επιπλέον κονδύλι 20 εκατομμυρίων ευρώ, όπως είπε, ενώ σημείωσε πως μέχρι το τέλος του 2026 το τρένο θα έχει φτάσει έξω από την Πάτρα.

Νέα υποδομή και ταχύτερες διαδρομές

Μάλιστα, ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε πως με τα νέα τρένα δεν θα υπάρχουν τόσες βλάβες, ενώ η διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα διαρκεί κάτω από 3,5 ώρες.

«Το καλοκαίρι του 2026 ολόκληρη η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα λειτουργεί με 100% σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και σύστημα αυτόματης πέδησης, ενώ οι μηχανοδηγοί θα εκπαιδευτούν με προσομοιωτές για να λειτουργούν το σύστημα» ανέφερε. Επιπλέον, θα ανακαινιστούν παλαιότερα τμήματα της γραμμής και θα παραδοθούν νέες αρτηρίες στη Λάρισα, τον Βόλο και την Καλαμπάκα, καθώς και η σύνδεση με το λιμάνι του Βόλου.

«Ολοκαίνουργια τρένα σημαίνει πολύ λιγότερες βλάβες… Θα μπορείς να εκτελείς δρομολόγια με αξιοπιστία, περισσότερα δρομολόγια στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη και με μεγαλύτερη ταχύτητα… Προσφέρουν μεγαλύτερες ανέσεις, έχουν χώρους για ποδήλατα, για ΑΜΕΑ και νέο εξοπλισμό ασφαλείας» συμπλήρωσε.

Ανακαίνιση σταθμών και προαστιακού δικτύου

Επιπλέον, εντός του 2027 γνωστοποίησε πως θα δημιουργηθούν νέοι σταθμοί στον προαστιακό, ενώ από τον Μάρτιο του 2026 έρχονται νέοι συρμοί στον ηλεκτρικό.

Μέσα στα κυβερνητικά έργα είναι και η ανακαίνιση του Σταθμού Λαρίσης, ο οποίος, όπως ανέφερε ο κ. Κυρανάκης, θα πάρει την εικόνα που είχε το 1905. «Τον επαναφέρουμε στη μορφή που είχε το 1905… Θέλουμε να επαναφέρει τον σιδηρόδρομο σε εποχές που πραγματικά ο κόσμος ήταν ταυτισμένος με τη λειτουργία του» επισήμανε.

Τα νέα τρένα θα ενισχύσουν επίσης τον Προαστιακό Αττικής και Θεσσαλονίκης, μειώνοντας τους χρόνους αναμονής και βελτιώνοντας τη διασύνδεση με τις αστικές συγκοινωνίες.

Μείωση των τροχαίων ατυχημάτων

Αναφορικά με τις αλλαγές στον ΚΟΚ, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δήλωσε ότι τα θανατηφόρα τροχαία έχουν μειωθεί. «Ο βασικός μας στόχος ήταν να μειώσουμε δραστικά τα θανατηφόρα τροχαία… Πέρσι είχαμε 665 νεκρούς στην ελληνική άσφαλτο, φέτος μέχρι τη Δευτέρα που μας πέρασε μειώθηκαν στους 512… Είναι μία πάρα πολύ δραστική μείωση, ίσως και από τις μεγαλύτερες σε ολόκληρη την Ευρώπη» δήλωσε ο Κ. Κυρανάκης.

Τέλος, αναφέρθηκε και στα αγροτικά μπλόκα, τονίζοντας πως η κυβέρνηση δεν πρέπει να εκβιάζεται και πως έχουν ικανοποιηθεί μέχρι στιγμής πάνω από 20 αιτήματα των αγροτών. «Η κυβέρνηση δεν πρέπει να εκβιάζεται… Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πάει στην ΑΑΔΕ… Τα χρήματα από την Ευρώπη πρέπει να πηγαίνουν σε αυτούς που τα δικαιούνται και όχι σε απατεώνες… Οι αρχές θα κάνουν τη δουλειά τους για να μπορέσει ο κόσμος να κινείται απρόσκοπτα» κατέληξε.

