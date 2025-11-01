Κουτσούμπας: Θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να διασφαλιστεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας των ΕΛΤΑ

«Θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να διασφαλιστεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας των ΕΛΤΑ» ανέφερε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στη διάρκεια της επίσκεψής του στις Σέρρες για το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ.

«Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη αντί για λουκέτα και ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ να εξασφαλίσει άμεσα κρατική χρηματοδότηση, να κάνει προσλήψεις προσωπικού, να κάνει ανανέωση στις υποδομές, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες της πατρίδας μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Και ιδιαίτερα το καταλαβαίνουμε αυτό, εδώ, σε απομακρυσμένες περιοχές, στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, πόσο απαραίτητο είναι να διασφαλιστεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας τέτοιων υπηρεσιών. Θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα» δήλωσε χαρακτηριστικά

