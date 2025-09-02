Κουτσούμπας: Όσο πλησιάζουμε προς τη ΔΕΘ κορυφώνεται η επιχείρηση παραπλάνησης του λαού

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής, ενόψει της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, κάνοντας λόγο για «επιχείρηση παραπλάνησης του λαού».

«Όσο πλησιάζουμε προς τη ΔΕΘ, κορυφώνεται η επιχείρηση εξωραϊσμού της πολιτικής σας, η επιχείρηση παραπλάνησης του λαού που έχετε στήσει. Όλα φαίνεται να περιστρέφονται γύρω από το τι θα περιλαμβάνει το περιβόητο “καλάθι” του πρωθυπουργού, με στόχο φυσικά να καλλιεργηθούν ψεύτικες προσδοκίες και στάση αναμονής στον λαό, να μην εκφραστεί αγωνιστικά η δυσαρέσκεια που δυναμώνει και δίκαια» είπε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για το προσφυγικό.

«Απαραίτητη “γαρνιτούρα”, η τρομοκράτηση του λαού με τον κίνδυνο της “πολιτικής αστάθειας”, αξιοποιώντας και τις εξελίξεις σε άλλες χώρες της ΕΕ. Τι τραγική ειρωνεία! Τη στιγμή που η παραπαίουσα κυβέρνηση στη Γαλλία εκβιάζει τον λαό της να αποδεχθεί τα αντιλαϊκά μέτρα που θέλει να πάρει, για να μη “γίνουνε η Ελλάδα της κρίσης”, έτσι τους λένε εκεί, εσείς λέτε στον ελληνικό λαό να κάτσει φρόνιμα και να μην ρισκάρει την “πολιτική σταθερότητα” – δηλαδή τη σταθερότητα της αντιλαϊκής πολιτικής – για να μη “γίνουμε Γαλλία”. Καλά, το ίδιο σκονάκι διαβάζετε;», συμπλήρωσε ο κ. Κουτσούμπας.

Όπως υπογράμμισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, «ο λαός και η λαϊκή οικογένεια έχουν ζήσει μεγάλες περιπέτειες σε συνθήκες πολιτικής σταθερότητας» και πρόσθεσε ότι «η μεγάλη περιπέτεια της λαϊκής οικογένειας να προσπαθεί να βγάλει το μήνα, να καλύψει τις βασικές ανάγκες της, δεν πρόκειται να τελειώσει με τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, μόνο και μόνο επειδή θα γυρίσετε πίσω ένα μικρό μόνο κλάσμα από τα κλοπιμαία της φοροληστείας κι αυτό σε λίγους».

Σχετικά με τις αναμενόμενες εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και το αποκαλούμενο «καλάθι», ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ τόνισε ότι «περιλαμβάνει αντιλαϊκά, ρατσιστικά και κατασταλτικά νομοσχέδια, όπως το σημερινό, όπως αυτό για το πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων, όπως το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο για τις 13 ώρες δουλειάς».

Σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι για τους αγρότες «αντί για μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής, περιλαμβάνει το κόστος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει τη σφραγίδα της κυβέρνησης, αλλά και της ΕΕ». «Απαιτούμε αυτό που απαιτεί και ολάκερη η φτωχή αγροτιά: Να επιστραφούν όλες οι παράνομες επιδοτήσεις και τα πρόστιμα να πληρωθούν από όσους παρανόμησαν κι όχι απ’ τον λαό και τους βιοπαλαιστές αγρότες. Κι από αυτό εδώ το βήμα επαναλαμβάνουμε: Θεωρούμε άκυρη τη διαδικασία της ψηφοφορίας – αυτό το φιάσκο – για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να μην ασκηθεί δίωξη στους υπουργούς σας και το λιγότερο που έχετε να κάνετε είναι να επαναλάβετε τη διαδικασία. Για εμάς η υπόθεση της Προανακριτικής παραμένει ανοιχτή», συμπλήρωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το αποκαλούμενο «καλάθι» περιλαμβάνει «για όλον τον λαό: Ατελείωτους και άδικους φόρους και περικοπές από τις ανάγκες του, για να “βγαίνουν” τα υπερπλεονάσματα και να παραδίδετε 30 δισ. στους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς και στην εμπλοκή σας στους πολέμους».

«Σας το λέμε ξεκάθαρα λοιπόν! Ό,τι νόμους και αν ψηφίζετε, “θα πηγαίνετε συνεχώς κουβά”, από τους αγώνες και τις διεκδικήσεις του λαού και της νεολαίας. Γιατί ο λαός και η νεολαία δεν πρόκειται να παραμείνουν στον ρόλο του θεατή, πόσο μάλλον του χειροκροτητή της άθλιας πολιτικής σας, της πολιτικής της ΕΕ, των υπολοίπων κομμάτων του συστήματος. Θα βρεθούν και το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα στη συνέχεια, ακόμα πιο μαζικά, με τα συνδικάτα τους, με τους μαζικούς φορείς τους, με το οργανωμένο και συντονισμένο κίνημά τους, στον δρόμο της διεκδίκησης των σύγχρονων δικαιωμάτων και αναγκών τους, μέχρι την οριστική ανατροπή αυτής της πολιτικής», κατέληξε ο κ. Κουτσούμπας.