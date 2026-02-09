Κώστας Τσουκαλάς: «Αν είμαστε ενωμένοι, θα πετύχουμε την πολιτική αλλαγή»

Ο πρωθυπουργός πάτησε το… κουμπί για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Θα συμμετάσχετε στον διάλογο; Και, αν ναι, προς ποια κατεύθυνση;

Το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει τη δική του ολοκληρωμένη πρόταση για μια ουσιαστική Αναθεώρηση του Συντάγματος, που θα απαντά στις σύγχρονες ανάγκες και στις προκλήσεις της νέας εποχής. Δεν θα δώσουμε «λευκή επιταγή» σε μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που έχουν ευτελίσει και εργαλειοποιήσει τους θεσμούς. Η επόμενη Βουλή, στην οποία φιλοδοξούμε να είμαστε κυβερνητική πλειοψηφία, οφείλει να αναζητήσει ευρύτερες συναινέσεις για τη θεσμική θωράκιση και την πρόοδο της δημοκρατίας μέσω μιας Αναθεώρησης με μεταρρυθμιστικό και προοδευτικό πρόσημο. Η αναθεώρηση του άρθρου 86 στην κατεύθυνση της εμπέδωσης της ισονομίας, η απεξάρτηση της εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, η συνταγματική κατοχύρωση και η επέκταση της «Διαύγειας» για τη διασφάλιση της διαφάνειας, η θέσπιση «ρήτρας πόρων» για την κατοχύρωση της αυτονομίας της αυτοδιοίκησης, η ανάθεση -μέσω του Συντάγματος- στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας του ελέγχου της χρηματοδότησης κομμάτων και πολιτικών προσώπων, η καθιέρωση τετραετούς απαγόρευσης διορισμού δικαστών σε ανεξάρτητες Αρχές από την αφυπηρέτησή τους, η θέσπιση του δικαστικού ελέγχου του φαινομένου των «άσχετων» με τα συζητούμενα νομοσχέδια τροπολογιών της «τελευταίας στιγμής», η συνταγματική αποτύπωση της κρατικής μέριμνας για την προστασία από την έμφυλη βία, η θέσπιση ρητής υποχρέωσης για προστασία των πολιτών από την κλιματική κρίση και η επέκταση της προστασίας του άρθρου 5 παρ. 2 κατά των διακρίσεων βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου και ταυτότητας φύλου, είναι μερικοί από τους άξονες που θα περιλαμβάνει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

Oι ανακοινώσεις Μητσοτάκη επιταχύνουν τις εξελίξεις για κοινή δράση των προοδευτικών δυνάμεων στην κατεύθυνση αλλαγής του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών;

Είναι υποκριτικό να παρουσιάζεται ο πρωθυπουργός ως ο επισπεύδων την αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, όταν συστηματικά «κρύφτηκε» πίσω από τις πρόνοιες του άρθρου, για να εμποδίσει την κρίση υπουργών της κυβέρνησής του από τη Δικαιοσύνη. Το άρθρο 86 δεν χρησιμοποίησε -και μάλιστα διασταλτικά- για να μην παραπεμφθούν οι κύριοι Βορίδης και Αυγενάκης για τυχόν ποινικές ευθύνες στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Το ίδιο άρθρο δεν χρησιμοποίησε για να κατασκευάσει ένα άσχετο πλημμέλημα για τον κύριο Καραμανλή στην υπόθεση των Τεμπών; Το ΠΑΣΟΚ θα αναλάβει πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση πρότασης αναθεώρησης του άρθρου, αναζητώντας συναινέσεις με τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

Θέσατε θέμα αξιοπιστίας του πρωθυπουργού. Πώς μπορείτε να λέτε κάτι τέτοιο, πριν δείτε τις προτάσεις του ενόψει Αναθεώρησης του Συντάγματος;

Επειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης, γνωρίζουμε καλά τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν του έχει απομείνει ούτε ψήγμα αξιοπιστίας. Είναι ο πρωθυπουργός που προσπάθησε να ελέγξει τις ανεξάρτητες Αρχές, που με το δήθεν «επιτελικό κράτος» αποψίλωσε τις δικλείδες ασφαλείας του πολιτεύματος, που αγνόησε δικαστικές αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας, όπως έγινε με την υπόθεση των υποκλοπών, που κομματικοποίησε τον θεσμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας, που εμπέδωσε ένα καθεστώς αδιαφάνειας, πελατείας, κομματισμού και αναξιοκρατίας. Δεν πιστεύει στην ανεξαρτησία των θεσμών, αποστρέφεται τη λογοδοσία. Λειτουργεί χωρίς αρχές, πολιτεύεται με τακτικισμούς και διχαστικές λογικές. Ξέρουμε καλά πως θέλει να φέρει το πολίτευμα στα μέτρα του.

Oι δημοσκοπήσεις είτε δείχνουν «κολλημένη» τη βελόνα, είτε να κινείται προς… τα κάτω. Υπάρχει τρόπος αντιστροφής της πορείας;

Η στρατηγική της αυτόνομης πορείας, του προγραμματικού λόγου, της πολυθεματικής και δομικής αντιπολίτευσης, του μονομέτωπου αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και της αμφίπλευρης πολιτικής και κοινωνικής διεύρυνσης θα κριθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ναι, αν είμαστε ενωμένοι και λειτουργούμε με συντροφικότητα, αλληλεγγύη και εξωστρέφεια, μπορούμε να πετύχουμε τη νίκη και την πολιτική αλλαγή. Αν δράσουμε με το βλέμμα στην κοινωνία και όχι ομφαλοσκοπώντας. Η αυτοαναφορικότητα και αναμόχλευση λυμένων ζητημάτων «θολώνουν» το μήνυμα. Εχουμε καταθέσει ένα πολιτικό σχέδιο με σαφές προοδευτικό, κοινωνικό και μεταρρυθμιστικό πρόσημο. Ενα πρόγραμμα που αναδεικνύει πραγματικές λύσεις για υπαρκτά προβλήματα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Στις επόμενες εκλογές το δίλημμα είναι: Ή προοδευτική κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ για να ανατάξουμε την κοινωνία και την οικονομία ή συγκυβέρνηση Μητσοτάκη και Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού με τον κύριο Βελόπουλο, τον κύριο Βορίδη, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Πλεύρη και την κυρία Λατινοπούλου. Αλμα μπροστά ή πισωγύρισμα και οπισθοδρόμηση.

Οδεύετε προς το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ εν μέσω… εσωκομματικών πυρών. Mπορεί να αποτελέσει ορόσημο στις εξελίξεις στο κόμμα σας και τελικά στην εκλογική του απόδοση;

Το Συνέδριο μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ένα μεγάλο πολιτικό και κοινωνικό γεγονός. Να είναι ο βατήρας για τη νικηφόρο πορεία της παράταξης. Ενα Συνέδριο ανοιχτό σε δυνάμεις της κοινωνίας και σε πολιτικά στελέχη. Να εκφράσει τη νέα συμπαράταξη με όρους μέλλοντος, να χαράξει τη νέα εθνική στρατηγική. Η δημοκρατική παράταξη, το ΠΑΣΟΚ, έρχεται από πολύ μακριά και προορίζεται να πάει ακόμα πιο μακριά. Το στοίχημα είναι να εκφράσουμε γνήσια τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου και το σύνολο του δημοκρατικού κόσμου από την Αριστερά έως το φιλελεύθερο Κέντρο, για να επανέλθει η παράταξη στα πραγματικά κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά της όρια. Οφείλουμε να εγγυηθούμε πως θα είναι μια γιορτή δημοκρατίας, μια κορυφαία στιγμή ανάταξης της αυτοπεποίθησης της κοινωνίας και διατράνωσης της πίστης στην πολιτική αλλαγή.

Το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τα εργατικά ατυχήματα. Αντί να μετράτε πόσα είναι αυτά, έχετε κάτι να προτείνετε για την εξάλειψή τους;

Μα από την πρώτη στιγμή καταθέσαμε προτάσεις. Η κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια, το έγκαιρο σύστημα καταγραφής από ΕΛΣΤΑΤ, Επιθεώρηση Εργασίας και ΕΦΚΑ, για να έχουμε σε ενεστώτα χρόνο εικόνα της εξέλιξης του φαινομένου, ώστε να διαμορφώνουμε πολιτικές πρόληψης, η δημιουργία «εργασιακής διαύγειας», η στελέχωση με ελεγκτές υγιεινής και ασφάλειας της Επιθεώρησης Εργασίας, η κατάργηση των διατάξεων που θεσπίζουν εξοντωτικά ωράρια (εξαήμερη απασχόληση και 13ωρο) και η στήριξη της δημιουργίας πρωτοβάθμιων σωματείων στις επιχειρήσεις μέσα από την επαναρτίωση του συλλογικού εργατικού δικαίου είναι προτάσεις που έχουμε κάνει και επαναλάβαμε αμέσως μετά το δυστύχημα. Η κυβέρνηση επέλεξε να επιτεθεί στην αντιπολίτευση και να δηλώσει πως δεν παραβιάστηκε η εργατική νομοθεσία, χωρίς να περιμένει καν τα πορίσματα της Πυροσβεστικής και της Επιθεώρησης Εργασίας. Για ακόμα μια φορά, πολιτεύθηκε ανεύθυνα με όρους επικοινωνιακής διαχείρισης και διχασμού. Είναι μια κυβέρνηση που, ακόμα και τις τραγωδίες, προσπαθεί να τις εργαλειοποιήσει για να επιβάλει διαιρετικές τομές για εκλογικούς σκοπούς.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ερευνάται για υπεξαίρεση κονδυλίων. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής σας.

Από την πρώτη στιγμή το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στην αναστολή της κομματικής ιδιότητας μέχρι την οριστική διαλεύκανση της υπόθεσης. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κανένα δίλημμα σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν γνωρίζουμε τα στοιχεία και δεν είμαστε αρμόδιοι να κρίνουμε. Η Δικαιοσύνη και οι αρμόδιες Αρχές θα κάνουν το καθήκον τους, θα ερευνήσουν σε βάθος την υπόθεση. Εμείς θέλουμε να πέσει άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση κακοδιαχείρισης και διασπάθισης δημόσιου και κοινοτικού χρήματος για την οποία φέρονται να ελέγχονται στελέχη της πολιτικής πυραμίδας του υπουργείου Εργασίας και ο κύριος Παναγόπουλος.