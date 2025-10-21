Κόντρα Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή: «Τρικυμία εν κρανίω» – «Δεν είχατε την ίδια ευαισθησία για το Μνημείο όταν οι υπουργοί σας έβγαζαν selfies»

Τον λόγο ζήτησε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι τα όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης είναι «τρικυμία εν κρανίω» και πρόσθεσε ότι «ποτέ όσες φορές έχουμε αντιπαρατεθεί στη Βουλή δεν σας έχω δει πιο αμήχανο. Προσπαθούσα να καταλάβω αν έβγαζαν νόημα όσα λέγατε».

Είπε στον κ. Ανδρουλάκη, «αρχικά περιγράψατε την τροπολογία περίπου ως συνταγματική εκτροπή και στη συνέχεια την χαρακτηρίσατε σχεδόν περιττή».

Σε άλλο σημείο ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι έως τώρα ήταν ευθύνη του Δήμου Αθηναίων ο καθαρισμός του χώρου του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, αλλά όπως είπε «δεν καθάρισε ποτέ τον χώρο ο κ. Δούκας γιατί ήθελε και εκείνος να κάνει πολιτικό παιχνίδι. Πολύ απλά δεν έκανε τη δουλειά του».

Ανδρουλάκης: “Γίνατε ξαφνικά ευαίσθητος μετά την απεργία πείνας ενός πατέρα που έχασε το παιδί του”

«Ο πρωθυπουργός μας είπε ότι υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο» τόνισε στην απάντησή του κατά τη δευτερολογία του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είπε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό ότι «είστε βαριά εκτεθειμένος» και πρόσθεσε ότι «δεν είχατε την ίδια ευαισθησία όταν 7 χρόνια έβγαζαν selfie οι υπουργοί σας δίπλα στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και ξαφνικά γίνατε ευαίσθητος μετά την απεργία πείνας ενός πατέρα που έχασε το παιδί του».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης και κατά τη δευτερολογία του άσκησε έντονη κριτική στον Πρωθυπουργό, καλώντας τον να σταματήσει «την τοξικότητα και την διχόνοια». «Δεν οδηγείτε πουθενά την πατρίδα και τον ελληνικό λαό», είπε στον κ. Μητσοτάκη.

«Στην πολιτική όλοι κρινόμαστε, έχετε δίκιο, και όλοι δίνουμε μάχες. Ο καθένας όμως με τα δικά του όπλα. Εσείς εδώ πέρα είστε εκτεθειμένος βαθιά σήμερα διότι ενώ υπάρχουν νόμοι, υπάρχει πλαίσιο, εφτά χρόνια πρωθυπουργός δεν είχατε την ευαισθησία όταν βγάζανε selfie υπουργοί σας και την αποκτήσατε μετά από ένα γονέα που έχασε το παιδί του και έκανε απεργία πείνας; Τέτοια ευαισθησία;», είπε στον πρωθυπουργό. «Δηλαδή εφτά χρόνια ήσασταν αναίσθητος που βγάζανε selfie υπουργοί σας δίπλα στον ‘Αγνωστο Στρατιώτη και ξαφνικά, μαγικά, γίνατε ευαίσθητος μετά από ένα απεργό πεινάς για το παιδί του και μετά μας μιλάτε για εργαλειοποίησή της τραγωδίας των Τεμπών;», πρόσθεσε.

Ειδικότερα, απαντώντας στον κ. Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολίασε ότι «ο πρωθυπουργός τελικά μας είπε ότι υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Αλλά αυτός φέρνει και κάτι άλλο γιατί πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Με τι στόχο να γίνει η συζήτηση; Να μας πουν ότι αυτοί είναι με τους ήρωες κι εμείς δεν είμαστε». Σημείωσε ότι όμως υπάρχουν δύο άρθρα, του Ποινικού Κώδικα και του Συντάγματος «που όλα αυτά καθορίζουν πώς προστατεύεται ο Άγνωστος Στρατιώτης κι εσείς πήρατε μια πρωτοβουλία για να έρθετε να μας πείτε ότι εσείς είστε με τους ήρωες κι εμείς είμαστε απέναντι».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι ο πρωθυπουργός θυμήθηκε τη δυσπιστία και τα «συμφέροντα», για να τονίσει: «Την αναξιοπιστία να θυμηθείτε. Εδώ μας λέγατε ότι σας κάνουμε πρόταση δυσπιστίας γιατί μας βάλανε ολιγάρχες και το βράδυ στο σπίτι του ολιγάρχη ήταν οι στενότεροι συνεργάτες σας και τους φάγατε λάχανο. Το ξεχάσατε; Είστε τόσο αξιόπιστος που λέγατε εδώ ότι μας βάλανε τα συμφέροντα και το ίδιο βράδυ στο σπίτι των συμφερόντων ήταν υπουργοί σας. Και έχετε θράσος και μιλάτε για την δυσπιστία;».

Σε σχέση με τον χαρακτηρισμό «ουρά» για το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκη: «Εμείς πήραμε πρωτοβουλίες που η Βουλή θέλει συγκεκριμένο αριθμό υπογραφών, θεσμική, και μιλάτε εσείς για ουρά όταν εργαλειοποιήσατε τον Βελόπουλο για να αλλοιώσετε τις ανεξάρτητες Αρχές και να μην πέσει φως στην υπόθεση των υποκλοπών; Και μιλάτε για ‘ουρές’; Την ακροδεξιά, τους Σπαρτιάτες, τα ορφανά της χρυσής Αυγής που ψηφίζουν ότι θέλει η ΝΔ και μιλάτε για ‘ουρές’; Πόσο θράσος;».

Σχετικά με την καθαριότητα του μνημείου σχολίασε: «Μα είπε ο κ. Παύλος Μαρινάκης ότι ‘δεν θέλουμε να σβηστούν τα ονόματα από την πλατεία’. ‘Αρα ποιο είναι το πρόβλημα σας; Έχετε άλλη άποψη εσείς από τον Εκπρόσωπο Τύπου;».