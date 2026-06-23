Κόντρα Καιρίδη – Τσουκαλά για Δούκα: «Τον θεωρώ πλήρως αποτυχημένο δήμαρχο» – «Σας ενόχλησε η ήττα στον Δήμο, αλλά δεν χρειάζεται τόσο μένος»

Επανήλθε με νέες δηλώσεις του σήμερα για τον Χάρη Δούκα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, προκαλώντας την έντονη αντίδραση στον «αέρα» του Action24, του Εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τους χαρακτηρισμούς του, «πολιτικό περιθώριο» και «τίποτα» για τον δήμαρχο Αθηναίων, ο κ. Καιρίδης είπε τα εξής:

«Να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό με τον κ. Δούκα. Δεν τον ξέρω καν προσωπικά, τον έχω συναντήσει δύο φορές. Ωστόσο, είπα κάτι που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο για όλους μας: ότι θα πρέπει να πάψουμε να ασχολούμαστε με τα εσωκομματικά τόσο πολύ από ένα σημείο και μετά και να ασχοληθούμε με τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Στον δρόμο δε, προς τις εκλογές είναι μια τεράστια ευκαιρία για να γίνει μια πολύ σοβαρή, σε βάθος κουβέντα με όλες τις πολιτικές δυνάμεις για να πάμε τη χώρα μπροστά. Όλο αυτό που γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ με το ποιος φεύγει, ποιος μένει, ποιος έρχεται και με το ΠΑΣΟΚ για το τι λέει ο Χάρης Δούκας, δεν νομίζω ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο».

«Έχουμε έναν δήμαρχο που πολιτικολογεί από την πρώτη στιγμή και συναρχηγεύει ή επιχειρεί να συναρχηγεύσει»

Ο κ. Καιρίδης πρόσθεσε: «Θεωρώ τον κ. Δούκα πλήρως αποτυχημένο ως δήμαρχο. Δικαίωμά μου είναι αυτό, στο κέντρο της Αθήνας όλοι κυκλοφορούμε. Όλοι έχουμε γνώμη. Η κατάσταση είναι άθλια και έχουμε έναν δήμαρχο που αντί να ασχολείται με αυτά για τα οποία τον εξέλεξαν, πολιτικολογεί από την πρώτη στιγμή, πού θα πάει το ΠΑΣΟΚ και συναρχηγεύει ή επιχειρεί να συναρχηγεύει».

Ο κ. Καιρίδης μάλιστα υπογράμμισε ότι «στον Δήμο της Αθήνας έχουμε τη συγκυβέρνηση των δύο με άθλια αποτελέσματα».

Σε αυτό το σημείο ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «ο Χάρης Δούκας είναι εκλεγμένος δήμαρχος. Το «τίποτα» και η λέξη «περιθώριο» δεν είναι πολιτικοί χαρακτηρισμοί ή αν είναι πολιτικοί χαρακτηρισμοί, είναι απαξιωτικοί, άδικοι και δεν ταιριάζουν και σε εσάς».

Στο σχόλιο των δημοσιογράφων ότι ο κ. Δούκας αναφερόμενος στον κ. Καιρίδη μίλησε για «εκφασισμό της πολιτικής ζωής από τους άριστους της κυβέρνησης», ο τελευταίος απάντησε:

«Πού είδε τον φασισμό ο κ. Δούκας; Εγώ κάνω πολιτική κριτική και λέω ότι είναι λάθος για το ΠΑΣΟΚ να παρασύρεται σε αυτή την περιδίνηση από έναν άνθρωπο που έχει ήδη φύγει από το ΠΑΣΟΚ. Θέλει η Βασίλω να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Βγήκε να τον υπερασπιστεί ο κ. Ζαχαριάδης, η κα Ακρίτα και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε καταγγελία- ανακοίνωση για να μου κάνει συστάσεις ο κ. Κακλαμάνης. Το ΠΑΣΟΚ σιγήν ιχθύος. Ο κ. Δούκας δεν είναι ούτε πρίγκιπας, ούτε βαρόνος, ούτε Δούκας… Πρέπει να μάθει να ακούει την κριτική».

Τσουκαλάς: Ο κ. Δούκας εκλέχθηκε από μία κάλπη και ο κόσμος τότε είπε “όχι” στον πριγκιπισμό

Παίρνοντας τον λόγο ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε στον κ. Καιρίδη λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ασχοληθείτε, αν θέλετε καλύτερα με τα εσωτερικά της ΝΔ, τον κ. Σαμαρά, τον κ. Καραμανλή και τους βουλευτές σας που ασκούν κριτική. Οι λέξεις «περιθώριο» και «τίποτα» είναι βαθιά απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί».

Ο κ. Καιρίδης πήγε να τον διακόψει και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ προειδοποίησε ότι θα φύγει από το πάνελ.

«Τον άκουσα να συνεχίζει το υβρεολόγιο και πάει να με διακόψει στα 5 δευτερόλεπτα;» φώναξε ο κ. Τσουκαλάς.

Αφού ηρέμησαν λίγο τα «πνεύματα» ο κ. Τσουκαλάς συνέχισε λέγοντας:

«Πιστοποιητικά από τον κ. Καιρίδη, τον κ. Γεωργιάδη, από τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Μαρινάκη το ΠΑΣΟΚ δεν παίρνει για τα στελέχη του και τις επιλογές του. Ο κ. Δούκας εκλέχθηκε από μία κάλπη και τότε ο κόσμος είπε όχι στον πριγκιπισμό. Έδιωξε αυτόν που πολιτευόταν στον Δήμο της Αθήνας ως πρίγκιπας και ψήφισαν τον κ. Δούκα όσο και αν ενοχλεί τη ΝΔ. Πρώτη φορά βλέπω μια κυβέρνηση να ασχολείται με τόση ένταση με τον Δήμο της Αθήνας. Οι δήμαρχοι δεν παίρνουν πιστοποιητικά από τον κ. Καιρίδη ή από μένα. Ενόχλησε η ήττα του κ. Μπακογιάννη τη ΝΔ αλλά δεν χρειάζεται αυτό το μένος».

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