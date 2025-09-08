Κόντρα Γεωργιάδη – Πολάκη για τους εργαστηριακούς γιατρούς

Νέα κόντρα ξέσπασε μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του Παύλου Πολάκη για τους εργαστηριακούς γιατρούς.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας, απαντά σε βίντεο που ανέβασε ο Παύλος Πολάκης και στο οποίο τον κατηγορεί ότι λέει ψέματα.

«Χθες ο @pavpol2222 αναφερόμενος στο επεισόδιο με κάποιους μικροβιολόγους στην ΔΕΘ: https://youtube.com/watch?v=QPReecTFCgc τόλμησε να ανεβάσει ένα βίντεο στο οποίο με μέμφεται, ότι είπα ψέματα και ότι αυτός ήταν ο «καλός Υπουργός» που τους προστάτεψε, ενώ εγώ ο «κακός» που τους κατέστρεψα: https://facebook.com/share/v/171xQB7fGF/?mibextid=wwXIfr

Εκεί, όμως εγώ τους ανέφερα την αλήθεια, ότι δηλ για τα χρέη τους και την καταστροφή τους από το υπέρογκο clawback ευθύνεται, όχι ο Γεωργιάδης αλλά ο Πολάκης. Επειδή αυτοί ξέρουν την αλήθεια, έφυγαν τρέχοντας μετά… Για να τα δούμε από την αρχή», γράφει, μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας.

Χθες ο @pavpol2222 αναφερόμενος στο επεισόδιο με κάποιους μικροβιολόγους στην ΔΕΘ: https://t.co/loIplDtdN9 τόλμησε να ανεβάσει ένα βίντεο στο οποίο με μέμφεται, ότι είπα ψέματα και ότι αυτός ήταν ο «καλός Υπουργός» που τους προστάτεψε, ενώ εγώ ο «κακός» που τους κατέστρεψα:… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 8, 2025

«Στις 26/10/2016 ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Πολάκης εξέδωσε το εξής: ΦΕΚ 3458 Β/26-10-2016 Για αυτό το ΦΕΚ ο τότε ΠΙΣ εξέδωσε την εξής ανακοίνωση τότε:

«27.10.2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιστολή του Π.Ι.Σ. στον Υπουργό Υγείας για την κοστολόγηση των 86 διαγνωστικών εξετάσεων και τα κενά στα Νοσοκομεία

Επιστολή προς το Υπουργό Υγείας απέστειλε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σχετικά με την κοστολόγηση των 86 διαγνωστικών εξετάσεων, τη στελέχωση των Νοσοκομείων και τις συμβάσεις των παρόχων υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ.

Αναφορικά με την κοστολόγηση των 86 διαγνωστικών εξετάσεων, ο Π.Ι.Σ. θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Υγείας πρέπει να συνυπολογίζουν την προστασία της υγείας των πολιτών, αλλά και τη βιωσιμότητα των ιατρικών εργαστηρίων και επιχειρήσεων που βρίσκονται σε δεινή θέση λόγω των μεγάλων επιβαρύνσεων (υποκοστολογήσεις, rebate, clawback κλπ). Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζητεί, και μέσω της επιστολής, την αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για τις διαγνωστικές εξετάσεις, προκειμένου να μη βιώσει η χώρα επιπλέον ανεργία και λουκέτα.»

Τι είχε συμβεί ακριβώς;

Συνολική Πίστωση στον ΕΟΠΥΥ για τα μικροβιολογικά 170 εκ€, επί εποχής Πολάκη αλλά με το παραπάνω ΦΕΚ προσέθεσε 80 νέες εξετάσεις με ετήσιο κόστος 105 εκ €, χωρίς να βάλει όμως ούτε 1€ για τους μικροβιολόγους. Με την Υπουργική του αυτή απόφαση λοιπόν τους χρέωσε με ένα διαχρονικό επιπλέον cb 33% τουλάχιστον. Ετσι σταδιακά από το 23% που λέει στο βίντεο, άρχισε αμέσως να ανεβαίνει και πέρασε σταδιακά μέχρι να πάω το 50%. Επί των ημερών μου η πίστωση στα μικροβιολογικά είναι 250 εκ και το cb στα μικροβιολογικά για το α εξάμηνο του 2025 θα κυμανθεί στο 25%, δηλ πάνω από 20 μονάδες πτώση και πρόσφατα προσθέσαμε επιπλέον 30 εκ € στον σχετικό κωδικό, για να πάμε ακόμη πιο κάτω. Αυτό δεν έγινε τυχαία αλλά με μία σειρά μέτρων που λάβαμε αυτό τον 1,5 χρόνο και στα οποία ήταν αντίθετοι διαρκώς όλη η Αντιπολίτευση. Το σχέδιο συνεχίζεται και ως το τέλος του έτους θα έχουμε διαμορφώσει ένα πλαίσιο, που θα οδηγήσει σε περαιτέρω μόνιμη μείωση του, αλλά και σε δικαιότερη κατανομή του. Επι κυβερνήσεως ΝΔ και επί υπουργείας μου ζητά ο κλάδος τη διάσωση του. Πού σημαίνει πως γνωρίζει ποιος τους οδήγησε από το παρελθόν σε αυτή τη κατάσταση…. Και ως Υπουργός εγώ, αλλά και όλο το κυβερνητικό επιτελείο, εργαζόμαστε σκληρά να λύσουμε το πρόβλημα για την αδικία που συντελέσθηκε εις βάρος των ιατρών μικροβιολόγων.

Συνεπώς άλλος πρέπει να κρυφτεί ή να ζητήσει και μια συγνώμη από τον ιατρικό κόσμο. Βλέπετε ο Σύριζα «κέρναγε» τον κόσμο με ξένα κόλλυβα…στην προκειμένη περίπτωση με των μικροβιολόγων. Ως προς το ποιος θα έπρεπε να παραιτηθεί αγαπητέ Παύλο, πήρες την απάντηση σου από τα στοιχεία της καταστροφής που προκάλεσες…», καταλήγει ο Άδωνις Γεωργιάδης.