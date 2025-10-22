ΚΚΕ για Σαββόπουλο: Oι μελωδίες και οι στίχοι του άφησαν διακριτό χνάρι στην ελληνική μουσική

Εύη Κατσώλη

πολιτική

ΚΚΕ

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Διονύση Σαββόπουλου, εξέφρασε το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για «τραγούδια, που παράλληλα με τους αγώνες του ελληνικού λαού και της νεολαίας, και εκείνους που εκτυλίσσονταν διεθνώς, τραγουδήθηκαν και επηρέασαν συνειδήσεις».

«Αποχαιρετούμε τον Διονύση Σαββόπουλο του οποίου οι μελωδίες και οι στίχοι άφησαν διακριτό χνάρι στην ελληνική μουσική. Ο Δ. Σαββόπουλος συμμετείχε την δεκαετία του ’60 στο φοιτητικό και νεολαιίστικο κίνημα κοντά στη “Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη”, φυλακίστηκε από τη χούντα τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη του ’67», αναφέρεται αρχικά στην ανακοίνωση του Περισσού».

Στη συνέχεια, το ΚΚΕ, αφού σημειώνει πως «αυτές τις εμπειρίες μετουσίωσε με πρωτότυπο τρόπο και τη δική του προσωπική ματιά σε σημαντικούς κύκλους τραγουδιών ξεκινώντας από το θρυλικό “Φορτηγό” του 1966. Τραγούδια, που παράλληλα με τους αγώνες του ελληνικού λαού και της νεολαίας, και εκείνους που εκτυλίσσονταν διεθνώς, τραγουδήθηκαν, επηρέασαν συνειδήσεις, ιδιαίτερα στην περίοδο της δικτατορίας», προσθέτει:

«Στα επόμενα χρόνια συνεχίζει την πορεία του δημιουργώντας με ξεχωριστό τρόπο, μέσα στις μεγάλες αντιφάσεις που διαπερνούσαν στρώματα της ελληνικής κοινωνίας αλλά και το έργο του».

Και καταλήγει: «Το ΚΚΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του»

