Κικίλιας σε Βελόπουλο: «Να πάρει πίσω όσα είπε για το Λιμενικό και τα τουρκικά αλιευτικά» – ΒΙΝΤΕΟ

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή με αφορμή τις αναφορές για τη στάση του Λιμενικού, απέναντι στα τουρκικά αλιευτικά σημειώθηκε μεταξύ του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, και του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου. Ο κ. Κικίλιας κάλεσε τον κ. Βελόπουλο να ανακαλέσει τους ισχυρισμούς του ότι τα σκάφη του Λιμενικού «κρύβονται» όταν τουρκικά αλιευτικά προσεγγίζουν τα ελληνικά νησιά, υπερασπιζόμενος το έργο και την επιχειρησιακή δράση των στελεχών του Σώματος.

Κικίλιας: «Να ανακαλέσει ο Βελόπουλος»

«Καλό είναι να επανέλθει στην αίθουσα, να το αποσύρει και να το πάρει πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τον κ. Βελόπουλο, κατά τις επισκέψεις του που πραγματοποιεί στα νησιά και τα λιμάνια της χώρας, να συναντά τους λιμενικούς και να τους λέει και προσωπικά όσα υποστήριξε από το βήμα της Βουλής.

Ο Υπουργός υπερασπίστηκε το έργο του Λιμενικού Σώματος, επισημαίνοντας ότι τα στελέχη του δίνουν καθημερινά μάχες στη θάλασσα, συχνά υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες και με κίνδυνο της ζωής τους. Υπογράμμισε ότι το Λιμενικό, έχει διασώσει χιλιάδες ανθρώπους, ενώ ταυτόχρονα επιτελεί κρίσιμο έργο, στην προστασία των θαλάσσιων συνόρων, της χώρας.

«Να ακούω από έναν αρχηγό πολιτικού κόμματος που θέλει να λέει ότι εκπροσωπεί και το πατριωτικό τόξο ότι κρύβονται οι λιμενικοί μας, αυτοί οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν, ορκίστηκαν στο Ευαγγέλιο και στην ελληνική σημαία και στη στολή τους έχουν την ελληνική σημαία, το εθνόσημο και παλεύουν στις θάλασσες, δεν το δέχομαι», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αποκρούει πολιτικά τέτοιου είδους αναφορές, οποίες δεν περιποιούν τιμή σε εκείνον που τις διατυπώνει.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι λιμενικοί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, επισημαίνοντας ότι επιχειρούν μέρα και νύχτα, με αντίξοες καιρικές συνθήκες, προκειμένου να διασώσουν ανθρώπους που κινδυνεύουν στη θάλασσα. Όπως σημείωσε, «πολλές φορές καλούνται να αντιμετωπίσουν εξαιρετικά επικίνδυνες καταστάσεις, ενώ στη συνέχεια βρίσκονται αντιμέτωποι ακόμη και με δικαστικές διαδικασίες για τις επιχειρήσεις στις οποίες συμμετείχαν».

Παράλληλα, ο κ. Κικίλιας, αναφέρθηκε στην κριτική που δέχεται το Λιμενικό από ευρωπαϊκούς κύκλους, τονίζοντας ότι ο ίδιος υπερασπίζεται το έργο των στελεχών του απέναντι σε γραφειοκράτες και τεχνοκράτες των Βρυξελλών, οι οποίοι, όπως είπε, «κουνάνε το δάχτυλο» στην Ελληνική Ακτοφυλακή, παρά τη διαχρονική προσφορά της στη διάσωση ανθρώπινων ζωών και την προστασία των ελληνικών και ευρωπαϊκών θαλάσσιων συνόρων.

Αναφερόμενος, τέλος, στον τρόπο διεξαγωγής της πολιτικής αντιπαράθεσης, εξέφρασε την αντίθεσή του στη διαρκή αναζήτηση δηλώσεων εντυπωσιασμού μέσα στο Κοινοβούλιο, υποστηρίζοντας ότι αυτή η πρακτική απομακρύνει τους πολίτες από τον πολιτικό διάλογο.

Η απάντηση του Βασίλη Κικίλια ήρθε λίγη ώρα αφότου ο Κυριάκος Βελόπουλος είχε αναφερθεί στην κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες αλιείς, συνδέοντας το ζήτημα της στήριξής τους με τη δραστηριότητα των τουρκικών αλιευτικών στο Αιγαίο.

Βελόπουλος: «Και εσείς αφήνετε είτε με δόλο είτε από ανικανότητα τους Τούρκους να αλωνίζουν στο Αιγαίο»

«Και εσείς αφήνετε είτε με δόλο είτε από ανικανότητα τους Τούρκους να αλωνίζουν στο Αιγαίο. Γιατί δεν κάνετε κατασχέσεις; Γιατί αφήνετε τους ψαράδες στο έλεος της καταστροφής;», υποστήριξε, προκαλώντας την αντίδραση του κ.Κικίλια.