Κικίλιας στη Βουλή: Μεριμνούμε για την ακτοπλοΐα και το κόστος των εισιτηρίων – Μάντζος: Δεχθείτε τις τροπολογίες μας για τους αλιείς και τον ΦΠΑ στα νησιά

Την εξαίρεση της ακτοπλοΐας από ότι έχει να κάνει με τα λιμενικά τέλη στα λιμάνια μας επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου για την «Ενίσχυση της λειτουργίας των Οργανισμών Λιμένων» και απαντώντας στον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, Στ. Μιχαηλίδη.

Επεσήμανε μάλιστα, ότι υπάρχει μέριμνα στο νομοσχέδιο «να χρειάζεται κοινή υπουργική απόφαση, μεταξύ εμού και του υπουργείου Οικονομικών, για να αυξηθεί το οτιδήποτε έχει να κάνει με το οποιοδήποτε λιμάνι, σε ό,τι έχει να κάνει με την ακτοπλοΐα».

Όσο για την κριτική για αυξήσεις, ο κ. Κικίλιας είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «εκεί που υπήρχαν ανακοινωμένες αυξήσεις, 15% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πέρυσι, εν μέσω ενεργειακής κρίσης και πληθωρισμού, η ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας βρήκε τρόπο και αυτές οι αυξήσεις δεν έγιναν ποτέ». Μετά, σημείωσε ο κ. Κικίλιας, εν μέσω συνεχιζόμενου για πέμπτο χρόνο πολέμου στην Ουκρανία και του πολέμου στο στενό του Ορμούζ στον Περσικό κόλπο, «με όλες αυτές τις συνέπειες οι οποίες είναι τέτοιες που μας οδηγούν σε αχαρτογράφητα νερά ως προς το κόστος της ενέργειας», η ελληνική κυβέρνηση έδωσε 6 εκατ. ευρώ, «και πάλι δεν μετακυλίστηκε, ούτε ένα ευρώ, στο κόστος των εισιτηρίων». Άρα, τόνισε ο υπουργός «και φέτος δεν αυξήθηκαν τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια».

Μάντζος: Δεχθείτε τις τροπολογίες μας για τους αλιείς και τον ΦΠΑ στα νησιά

Σε παρέμβασή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δ. Μάντζος, χαρακτήρισε σωστή και τεκμηριωμένη την κριτική Μιχαηλίδη, και υπογράμμισε ότι η κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης στηρίζεται πάντα σε αντιπρόταση. Περιέγραψε μάλιστα το περιεχόμενο δύο τροπολογιών του Κινήματος για τους αλιείς και τους νησιώτες «οι οποίες πρέπει να τύχουν αποδοχής και να τεθούν σε ψήφιση από τη Βουλή».

Όπως είπε, η πρώτη τροπολογία για τους αλιείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την αύξηση του κόστους των αλιευτικών καυσίμων, και την παράνομη τουρκική παράνομη αλιεία, είπε ότι προβλέπει να γίνει δεκτός ο μηχανισμός METSAF, της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ώστε να μπορέσει να στηριχτεί ο κλάδος της αλιείας». Σημειώνεται ότι με την προτεινόμενη διάταξη του ΠΑΣΟΚ, θεσπίζεται, για την περίοδο από 1.3.2026 έως 31.12.2026, έκτακτη ενίσχυση των φυσικά ή νομικά προσώπων που εκμεταλλεύονται επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη για το αυξημένο κόστος αλιευτικών καυσίμων, με μοναδιαίο ποσό πενήντα λεπτών (0,50 ευρώ) ανά επιλέξιμο λίτρο καυσίμου, εντός πάντως των ανώτατων ορίων και εντάσεων που επιτρέπει το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο. Η ενίσχυση προβλέπεται να καταβληθεί σε δύο φάσεις, ώστε αφενός να εξασφαλιστεί άμεση ρευστότητα στα πληττόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και αφετέρου να καταστεί δυνατή η εκκαθάριση του συνολικού δικαιούμενου ποσού μετά την ολοκλήρωση της επιλέξιμης περιόδου».

Για τη δεύτερη τροπολογία του κόμματός του, ο κ. Μάντζος είπε ότι ο μειωμένος ΦΠΑ σε ορισμένα μόνο νησιά του Αιγαίου δημιουργεί νησιά δύο ταχυτήτων: «Όλα τα νησιά έχουν γεωγραφική ασυνέχεια με την υπόλοιπη ηπειρωτική Ευρώπη, έχουν αυξημένα κόστη μεταφοράς, έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε δομές του κοινωνικού κράτους, υγεία, παιδεία και υπάρχει αυξημένο κόστος ζωής στα νησιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία στο να χωρίζουμε τα νησιά του Ιονίου, του Αιγαίου, σε κατηγορίες. Γι’ αυτό και εμείς προτείνουμε με την τροπολογία μας, να μειωθεί ο ΦΠΑ σε όλα τα νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων και από εκεί και πέρα, για τα μεγαλύτερα νησιά, ο ΦΠΑ, που εισπράττεται, η διαφορά μεταξύ του μειωμένου και του κανονικού σήμερα, να αποδίδεται σε αυτά τα ίδια τα νησιά, ώστε να στηρίζεται το κοινωνικό κράτος και η ζωή των κατοίκων σε αυτά τα νησιά. Αυτή είναι μια πρόταση οριζόντιας προστασίας της νησιωτικότητας σε όλα τα νησιά της χώρας» είπε ο κ. Μάντζος.