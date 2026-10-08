Άγριος καβγάς μεταξύ οδηγών στην Ιερά Οδό: Η στιγμή της επίθεσης του 55χρονου με το τσεκούρι – ΒΙΝΤΕΟ

Το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο ντοκουμέντο από την Ιερά Οδό, όπου ένας 55χρονος οδηγός, έπειτα από διαπληκτισμό με γυναίκα οδηγό, κατέβηκε από το αγροτικό όχημά του κρατώντας τσεκούρι και κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητό της. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (7/10) πρωί και, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, αφορμή για τον καβγά ήταν η προτεραιότητα στον δρόμο.

Στο βίντεο που παρουσίασε η ΕΡΤ καταγράφεται ο 55χρονος να βγαίνει από το όχημά του κρατώντας το τσεκούρι και να κατευθύνεται προς το παράθυρο του οδηγού, όπου βρισκόταν η γυναίκα. Στο αυτοκίνητο βρισκόταν και ο 49χρονος σύζυγός της, στη θέση του συνοδηγού.

Το περιστατικό ξεκίνησε λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου τελικά ακινητοποιήθηκαν τα οχήματα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Η γυναίκα οδηγός και ο 55χρονος φέρεται να αντάλλαξαν βαριές κουβέντες, ενώ κινούνταν προς την Ιερά Οδό.

Όταν έφτασαν στο σημείο όπου το φανάρι ήταν κόκκινο, η γυναίκα σταμάτησε με το όχημά της. Ο 55χρονος σταμάτησε το αγροτικό του, κατέβηκε από αυτό, πήρε το τσεκούρι και κινήθηκε προς το αυτοκίνητο της γυναίκας, απειλώντας την.

Οι εικόνες που κατέγραψε κάμερα είναι αποκαλυπτικές. Ο άνδρας φαίνεται να πλησιάζει το όχημα κρατώντας το τσεκούρι, ενώ η οδηγός επιχειρεί να απομακρυνθεί. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο 55χρονος επιστρέφει στο όχημά του και αφήνει το τσεκούρι.

Το περιστατικό, ωστόσο, δεν έληξε εκεί. Περαστικοί που έγιναν μάρτυρες του επεισοδίου κάλεσαν την Αστυνομία. Στο σημείο έφτασε ομάδα ΔΙ.ΑΣ., ενώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αστυνομικοί και οι περαστικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 55χρονο και να του περάσουν χειροπέδες.

Η στιγμή της σύλληψης του οδηγού με το τσεκούρι

Άλλο βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης: