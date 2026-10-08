Τσουκαλάς για επίσκεψη Ρούμπιο: «Ζητάμε αμοιβαιότητα, στρατηγικές εγγυήσεις και έμπρακτη στήριξη στα κυριαρχικά δικαιώματα»

«Η σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ να βασίζεται σε ένα καθεστώς αμοιβαιότητας και στρατηγικών εγγυήσεων ασφάλειας», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς αναφερόμενος στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο.

Κληθείς να σχολιάσει την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς τόνισε: «Κάθε επίσκεψη Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών είναι μια σημαντική εξέλιξη. Έχουμε στρατηγική σχέση. Είμαστε εταίροι με τις Ηνωμένες Πολιτείες». «Θέλουμε όμως αυτή η σχέση να βασίζεται σε ένα καθεστώς αμοιβαιότητας και στρατηγικών εγγυήσεων ασφάλειας. Η χώρα μας έχει κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Εδώ προφανώς μια συμμαχία σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει και η έμπρακτη στήριξη από τους συμμάχους μας», υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Ειδικά για το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο για «επιφανειακή και θολή αναφορά» στις κοινές δηλώσεις των Ελλήνων κυβερνώντων με τον Μάρκο Ρούμπιο. «Περιμέναμε προφανώς κάτι παραπάνω», υπογράμμισε.

«Δεν έχω κατανοήσει ακριβώς τι σημαίνει ιδιωτική διπλωματία, την οποία ανέφερε. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάποιο σαφές συμπέρασμα προόδου από τη συνομιλία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αρνητική η επίσκεψη. Πάντα είναι θετικό, όταν υπάρχει επίσκεψη Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών. Αλλά, το ανέφερα και πριν, εμείς έχουμε ανοιχτά ζητήματα στο Αιγαίο με την Τουρκία και με τη ‘Γαλάζια Πατρίδα‘ και με τα θαλάσσια πάρκα», πρόσθεσε.

«Για όλα αυτά, πρέπει σε ένα παγκόσμιο σύστημα ασφαλείας να τηρείται το διεθνές δίκαιο – για εμάς αυτό είναι κορωνίδα και πολύ σημαντικό – και θεωρούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να παίξουν έναν θετικό ρόλο στα ζητήματα αυτά», ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Σε κάθε περίπτωση, στα ζητήματα ενέργειας έχουμε πει ότι προφανώς θέλουμε τις συμφωνίες, να είναι επωφελείς για τη χώρα και να μπορεί η Ελλάδα και οικονομικά και στρατηγικά και γεωπολιτικά να έχει κέρδη από αυτό. Πρέπει, βέβαια, πάντα αυτές να είναι με διαφάνεια και περιμένουμε ότι θα μας ενημερώσει η κυβέρνηση αρμοδίως για το τι άλλο έχει ειπωθεί στις συναντήσεις με τον κ. Ρούμπιο και σε σχέση με την εξωτερική πολιτική και τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Αναφερόμενος στις δύο νέες τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ, ο Εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε: «Εμείς θα καταθέσουμε πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος, η οποία θα είναι έτοιμη την άλλη εβδομάδα. Και εκεί πέρα θα πρέπει και η κυβέρνηση να απαντήσει για ποιον λόγο επιλέγει στις 120 δόσεις να υπάρχει το επιτόκιο 5,8%, γιατί δεν διαγράφει τόκους και προσαυξήσεις, γιατί επιλέγει να μην συμπεριλάβει οφειλές του ’25 και του ’26 και για ποιον λόγο εξαιρεί από την ρύθμιση και εκείνους που έχουν 12, 24, και 48 δόσεις ρύθμιση. Άρα αν θέλει πράγματι να βοηθήσει την αγορά ,αντί για μια κολοβή στην ουσία νομοθετική παρέμβαση, να έρθει και να υιοθετήσει τη δική μας».

«Είδα σήμερα ότι κατατέθηκε σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης για τις παρεμβάσεις με τους servicers. Δεν είδα μέσα να υπάρχουν οι 120 δόσεις. Εκτιμώ και ελπίζω η κυβέρνηση να ξανασκέφτεται αυτά που έχουμε προτείνει», ανάφερε, υπογραμμίζοντας ότι «εμείς ζητάμε αυτά που θέλει η αγορά, ο επιχειρηματικός κόσμος, τα νοικοκυριά, οι μικρομεσαίοι. Να δώσουμε ανάσα είναι το ζήτημα στην κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Να απελευθερώσουμε το επιχειρείν για να μπορεί να είναι παραγωγικό και ανταγωνιστικό σε αγορές προστιθέμενης αξίας, να μπορεί να δίνει καλύτερους μισθούς, να μπορεί η οικονομία να αλλάξει πίστα».

Όσον αφορά την τροπολογία για τον ΦΠΑ στα νησιά, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε: «Και εκεί θα υπάρχει η δυνατότητα που έχουμε πει, το να μπορεί η διαφορά που υπάρχει μεταξύ του ΦΠΑ – που σήμερα έχουμε με τον μειωμένο ΦΠΑ – να γυρνάει στην τοπική κοινωνία ως έσοδο για να μπορεί να πηγαίνει σε στοχευμένες πολιτικές ανά τόπο».

Σχετικά με τις επερχόμενες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο, ο Εκπρόσωπος Τύπου ανάφερε δηκτικά: «Θα έχουν απαντηθεί οι επιστολές του Πρωθυπουργού [από την Ε.Ε.]; Θα περιμένει να απαντηθούν; Ή θα πάρει επιτέλους μέτρα πριν ξεπαγιάσει ο κόσμος; Πολύ απλό. Εμείς προτείναμε μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, πλαφόν σε πρατήρια και διυλιστήρια, βάλαμε το θέμα της φορολόγησης των υπερκερδών και βέβαια έχουμε πει ότι μπορούμε να δούμε και το ζήτημα του ΦΠΑ ως εν δυνάμει εργαλείο .Αλλά κυρίως εμείς έχουμε πει ότι τα υπερέσοδα του ΦΠΑ να επιστρέφονται ως μειωμένος συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για ένα χρονικό διάστημα», υπογραμμίζοντας ότι «χρειάζεται παρέμβαση και για το επίδομα θέρμανσης, διότι θα είναι πιο κρύος ο χειμώνας φέτος».

Και συμπλήρωσε ότι «θα έρθουμε το επόμενο διάστημα κι εμείς, την επόμενη εβδομάδα πιο εξειδικευμένα», εξηγώντας ότι «την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε τον Πρωθυπουργό και θα έχουμε κι εμείς πάνω σε αυτά τα οποία θα πει και την αξιολόγηση αλλά θα επαναφέρουμε και τις προτάσεις μας», τόσο για τον ΕΦΚ όσο και για το επίδομα θέρμανσης.

Πυρά Τσουκαλά κατά Τσίπρα

Ερωτηθείς για την αναφορά του προέδρου της ΕΛΑΣ, Αλέξη Τσίπρα, ότι «το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποφασίσει με ποιους θα πάει», ο κ. Τσουκαλάς τόνισε: «Δεν είναι πόλος στο πολιτικό σύστημα ο κ. Τσίπρας. Οι πόλοι είναι δύο: η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Εκείνος πρέπει να επιλέξει πού είναι πιο κοντά, γιατί με θέσεις όπως εκείνες που έχει στα κόκκινα δάνεια, στη μη επαναφορά 13ου μισθού, μη επαναφορά 13ης σύνταξης, την στήριξή του στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έχει στην ουσία προσεγγίσει πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας».

«Οι πόλοι στο πολιτικό σύστημα είναι δύο, Κεντροδεξιά – Κεντροαριστερά. Νέα Δημοκρατία: παρακμή, ανισότητες, ολιγοπώλια. Και το ΠΑΣΟΚ το οποίο μιλάει για μια πολιτική για την κοινωνική πλειοψηφία, με προστασία των εργαζομένων, με επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, κατάργηση 13ωρου, 4ημερη απασχόληση, ΕΚΑΣ, 13η σύνταξη, 13ο μισθό, 120 δόσεις. Το ΠΑΣΟΚ βάζει την ατζέντα. Όπως βλέπετε και τώρα, η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις προτάσεις που το ΠΑΣΟΚ θέτει στο δημόσιο διάλογο.

Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις και την κατάταξη των κομμάτων, ο Εκπρόσωπος Τύπου σχολίασε: «Θα περιμένετε λίγο χρονικό διάστημα. Όλοι πια καταλαβαίνουν ποιοι είναι οι δύο πόλοι. Στην πολιτική εκπροσωπείς κοινωνικά μπλοκ. Η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει ολιγοπώλια, ελίτ. Έχει μια παραδοσιακή βάση η Νέα Δημοκρατία, δεν την υποτιμούμε, είναι μια ιστορική παράταξη. Το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπεί τον μικρομεσαίο, τον κόσμο της εργασίας, τους ανθρώπους οι οποίοι μοχθούν κάθε μέρα, τους νέους που θέλουν στέγαση ως δικαίωμα και όχι ως προνόμιο. Αυτή είναι η μάχη. Ο κόσμος συγκρίνει θέσεις. Δεν είναι μήλα ή πορτοκάλια. Εδώ είναι πολιτικές και οι πολιτικές αφορούν τη ζωή των πολιτών. Εδώ λοιπόν θέλει καθαρές θέσεις».