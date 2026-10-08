Βελόπουλος: Ο κάθετος άξονας έχει γεωπολιτική και γεωοικονομική αξία περισσότερο για τις ΗΠΑ και λιγότερο για την Ελλάδα

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Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, ασκώντας παράλληλα κριτική στη στάση της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Στο επίκεντρο της ομιλίας του στη Βουλή βρέθηκε ο κάθετος άξονας, για τον οποίο υποστήριξε ότι έχει μεγαλύτερη γεωπολιτική και γεωοικονομική αξία για τις ΗΠΑ παρά για την Ελλάδα.

Παράλληλα, ο κ. Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αδυναμίες στην εξωτερική πολιτική και έθεσε ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις με την Τουρκία, την ΕΕ και τα γειτονικά κράτη. Αναφερόμενος, τέλος, στην οικονομία και στα προβλήματα επαγγελματικών κλάδων, ζήτησε μέτρα στήριξης για τους αλιείς, την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία και τα νοικοκυριά, εξαπολύοντας νέα επίθεση στα καρτέλ και τους ολιγάρχες.

«Ο κάθετος άξονας δεν θα φέρει φθηνό φυσικό αέριο»

«Εμείς καταλαβαίνουμε ότι ο άξονας έχει γεωπολιτική και γεωοικονομική αξία περισσότερο για τις ΗΠΑ και λιγότερο για την Ελλάδα. Και η αλήθεια είναι ότι στο τέλος δεν θα προσφέρει φθηνό φυσικό αέριο στους Έλληνες», τόνισε ο κ. Βελόπουλος.

Αιχμές για την εξωτερική πολιτική

Σχολιάζοντας την ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί πολιτικές αντίθετες με όσα ανέδειξε, ο Αμερικανός αξιωματούχος.

«Κάνετε ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που υμνούσε χθες ο Ρούμπιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επικαλούμενος παράλληλα τις αναφορές του Ξενοφώντα για τη σημασία των κρατικών επενδύσεων στις λιμενικές υποδομές.

Οι αλιείς και η Τουρκία

Για την απεργία των αλιέων, ο κ. Βελόπουλος ζήτησε μέτρα στήριξης αντίστοιχα με εκείνα που, όπως υποστήριξε, εφαρμόζει η Τουρκία, για τους δικούς της αλιείς.

«Μπορείτε να τους βοηθήσετε, κάνοντας ό,τι κάνει ο Ερντογάν για τους Τούρκους ψαράδες», δήλωσε, προτείνοντας επιδοτήσεις, φθηνότερα καύσιμα και δάνεια με μηδενικά επιτόκια.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αφήνει τους Έλληνες ψαράδες απροστάτευτους απέναντι στις τουρκικές δραστηριότητες στο Αιγαίο.

«Και εσείς αφήνετε είτε με δόλο είτε από ανικανότητα τους Τούρκους να αλωνίζουν στο Αιγαίο. Γιατί δεν κάνετε κατασχέσεις; Γιατί αφήνετε τους ψαράδες στο έλεος της καταστροφής;», υποστήριξε.

Ναυπηγεία και ελληνική ναυτιλία

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ζήτησε ακόμη κίνητρα για τη δημιουργία ναυπηγείων στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν αξιοποιεί επαρκώς τη δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας.

«Οι Έλληνες εφοπλιστές έφτιαξαν τα ναυπηγεία HYUNDAI της Κορέας», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι η απασχόληση αλλοδαπών εργαζομένων στην ελληνική ναυτιλία συνεπάγεται σημαντικές απώλειες εισοδήματος για την ελληνική οικονομία.

«Φάπες» από Τουρκία, ΕΕ και ΗΠΑ

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η κριτική του κ. Βελόπουλου για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, καθώς υποστήριξε ότι η Ελλάδα, έχει υποστεί διαδοχικές υποχωρήσεις.

«Φάγαμε φάπες στην εξωτερική πολιτική από την Τουρκία, από την Ευρώπη, από τις ΗΠΑ, από τη Βουλγαρία, από τα Σκόπια, από την Αλβανία», δήλωσε, εκφράζοντας παράλληλα φόβους ακόμη και για ενδεχόμενη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο.

Πυρά για την οικονομία

Ο κ. Βελόπουλος στράφηκε και κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι επαγγελματικές ομάδες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, ενώ, όπως ανέφερε, τα καρτέλ και οι ολιγάρχες ευνοούνται.

«Κάνατε τον ελληνικό λαό απελπισμένο και πεινασμένο», δήλωσε, προτείνοντας μεταξύ άλλων τη δημιουργία κρατικών παντοπωλείων με χαμηλότερες τιμές.

Ολοκληρώνοντας3, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, προειδοποίησε την κυβέρνηση για την εκλογική αντίδραση των πολιτών, λέγοντας ότι ο λαός «θα φάει» εσάς στις επόμενες εκλογές» και ότι «θα σας εξαφανίσει ο λαός στις εκλογές», ανέφερε με έμφαση.