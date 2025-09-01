Καλαφάτης στον Realfm 97,8: «Η κυβέρνηση στηρίζει την κοινωνία μέσα από την ανάπτυξη, τη μείωση της ανεργίας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής»

«Σε μια εποχή που πολλά άλλα κράτη ουσιαστικά συζητούν για δυσάρεστα μέτρα και επιβαρύνσεις σε βάρος των πολιτών, την ίδια στιγμή εμείς λόγω συνεπούς δημοσιονομικής διαχείρισης και συνεχούς αναπτυξιακής πορείας, συζητούμε για πολιτικές ανακούφισης για την κοινωνία και τους πολίτες που έχουν ανάγκη», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Realfm 97,8, στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.

Αναφερόμενος στον στόχο της κυβέρνησης στην 89η ΔΕΘ ο κ. Καλαφάτης επισήμανε ότι: «Η όποια ενίσχυση δοθεί στην ελληνική κοινωνία και την οικονομία θα πρέπει να διασφαλίζει δύο στόχους: Να υπάρχουν ορατά αποτελέσματα με σταθερά και μόνιμα χαρακτηριστικά για τη μέση ελληνική οικογένεια -εκείνους δηλαδή που έπληξε περισσότερο η κρίση- και δεύτερο αυτό να γίνει με απόλυτο σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες που ήδη ακολουθούμε».

Όπως επισήμανε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης: «Τα μέτρα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα ως επί το πλείστον και θα έχουν κυρίως ως τελικό αποδέκτη τη μεσαία τάξη εστιάζοντας περισσότερο στη στήριξη της οικογένειας και των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας». Υπενθύμισε, δε, ενδεικτικά ορισμένα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη των μεσαίων εισοδημάτων και την αντιμετώπιση της ακρίβειας όπως, «η αύξηση του κατώτατου και του μέσου μισθού, η μείωση της φορολογίας και η στήριξη σε συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων πολιτών, προσπάθεια που θα συνεχιστεί με συνέπεια», όπως σημείωσε. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα για τη στήριξη της οικογένειας ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε «στην αύξηση του επιδόματος γέννησης, στην αύξηση των ημερών γονικής αδείας, στην αύξηση δύο φορές του αφορολόγητου, πράγμα που όπως είπε, θα συνεχισθεί μέσα από μια δίκαιη πολιτική μείωσης των φόρων».

«Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι κάνει πράξη τις δεσμεύσεις του», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης. «Όσα μπορεί η κυβέρνηση να διαθέσει προς την κοινωνία δεν προέρχονται από υπερφορολόγηση, προέρχονται από την ανάπτυξη, από τη μείωση της ανεργίας και από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ελληνική κοινωνία με τέτοιο τρόπο ώστε να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας και να μην διακινδυνεύσουμε το μέλλον των επόμενων γενεών».

Σχολιάζοντας την κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Υφυπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι: «Η “Μαύρη Βίβλος” που παρουσίασαν ουσιαστική εκθέτει τους ίδιους τους συγγραφείς της, γιατί η πραγματικότητα δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Η Κυβέρνηση μιλά μέσα από τεκμηριωμένα και επίσημα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτή η μηδενιστική προσπάθεια που εδώ και καιρό καταβάλλει η αντιπολίτευση να ακυρώσει τα πάντα, θεωρώ ότι θα πέσει στο κενό. Εμείς δεν πανηγυρίζουμε για ό,τι κάναμε. Είναι υποχρέωση κάθε Κυβέρνησης να προσπαθεί και να επιτυγχάνει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Όμως, δεν πρόκειται να μηδενίσουμε ό,τι έχουμε επιτύχει. Γιατί οι μνήμες μας είναι πολύ ισχυρές», τόνισε ο Σταύρος Καλαφάτης και πρόσθεσε ότι: «Όσοι προσπαθούν να μηδενίσουν το έργο της κυβέρνησης έχουν μια ιστορία. Οι πολίτες γνωρίζουν ποιοι είναι αξιόπιστοι και ποιοι όχι. Σε λίγες ημέρες», όπως τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, «θα έχουμε μια καθαρή εικόνα από τα χείλη του Πρωθυπουργού που θα αποτυπώνει την σταθερή ανοδική πορεία της χώρας μας».

Ακούστε το ηχητικό: