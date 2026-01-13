Καιρίδης στον Realfm 97,8: Έχουμε μια πολύ στενή σχέση και μεγάλη εκτίμηση με τον Νίκο Δένδια – Τι είπε για τους αγρότες και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

  • Ο Δημήτρης Καιρίδης επέκρινε τον Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για την «επιλεκτική ευαισθησία» του απέναντι στις τουρκικές απειλές, τονίζοντας ότι «είναι η ώρα του λογαριασμού» για τους Βορειοευρωπαίους.
  • Για τους αγρότες, ο κ. Καιρίδης χαρακτήρισε «αδιανόητο» να αρνούνται κάποιοι τον διάλογο με την κυβέρνηση, ενώ υπογράμμισε το «δυσθεώρητο» κόστος των αποκλεισμών για την εθνική οικονομία.
  • Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ εκτίμησε ότι η Ελλάδα έχει το προβάδισμα όσο δεν δίνονται F35 στην Τουρκία, ενώ για τον Νίκο Δένδια δήλωσε: «Έχουμε μία πολύ στενή σχέση και μεγάλη εκτίμηση».
O Kοινοβουλευτικός Eκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

Αναφερόμενος στον Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του μετά τις απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία, αλλά δεν το έχει κάνει ποτέ για τις διεκδικήσεις και τις απειλές της Τουρκίας, ο κ. Καιρίδης τόνισε ότι «ο κ. Ρούτε έχει επιλεκτική ευαισθησία. Αν και για τη Γροιλανδία άργησε πάρα πολύ να πει το αυτονόητο. Σίγουρα με την Τουρκία -τουλάχιστον ρητορικά- πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ, είναι στρατηγικά μία σημαντική χώρα, αλλά δεν μπορεί να την αποκαλεί “δημοκρατία πρότυπο” και διάφορες άλλες ανοησίες, που έχουν ακουστεί κατά καιρούς».

«Είναι η ώρα του λογαριασμού. Μέχρι τώρα τα λέγαμε στους Βορειοευρωπαίους και δεν μας άκουγαν και είχαν αλλού στραμμένη την προσοχή τους. Τώρα ανακαλύπτουν ξανά την ανάγκη ευρωπαϊκής χειραφέτησης. Όταν τους λέγαμε για τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο, σφύριζαν αδιάφορα διότι η βασική τους ανησυχία είναι η Ρωσία. Θα ξαναγνωριστούμε στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μία μεγάλη ευκαιρία για την ελληνική διπλωματία» συμπλήρωσε.

«Θεωρώ ότι όσο δεν δίνονται τα F35 στους Τούρκους η Ελλάδα έχει το προβάδισμα. Ότι ο Τραμπ έχει μία προνομιακή προτίμηση και μία συμπάθεια προς τον Ερντογάν, αυτό είναι προφανές και βγαίνει και από δηλώσεις. Αυτό εκεί και πέρα ο διάλογος πρέπει να γίνεται πάντα, με όρους και προϋποθέσεις. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από αυτόν. Δεν περνάνε οι ελληνοτουρκικές σχέσεις τη χειρότερη φάση τους. Έχουμε περάσει πολύ χειρότερα» τόνισε.

Για τους αγρότες: «Αδιανόητο να προτείνει κατ’ επανάληψη η κυβέρνηση τον διάλογο και να τον αρνούνται κάποιοι. Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή εδώ και και πολλές εβδομάδες και υποχώρησε στο να γίνουν δύο συναντήσεις και μάλιστα με πολυμελείς αντιπροσωπείες. Ωστόσο κάποιοι στον κάμπο της Λάρισας έχουν άλλες στοχεύσεις και εκεί τα πράγματα σοβαρεύουν. Κάποιοι έχουν βρει αφορμή να κάνουν πολιτικό παιχνίδι».

«Το κόστος για την εθνική οικονομία από τον αποκλεισμό των δρόμων είναι δυσθεώρητο, ασχέτως αν το συζητάμε. Η πολιτεία οφείλει να προστατεύει, αλλά από ένα σημείο και μετά είναι ευθύνη των ίδιων των αγροτών να γίνουν ανταγωνιστικοί» επεσήμανε.

Σχετικά με το αν υπάρχει πολιτική υποκίνηση στα μπλόκα ο κ. Καιρίδης σημείωσε ότι «εγώ βλέπω τους συναδέλφους του ΚΚΕ στη Βουλή να χαίρονται πάρα πολύ με αυτά που γίνονται στον κάμπο. Δεν μπορούν να κρύψουν τη χαρά τους».

«Όλα καλά. Έχουμε μία πολύ στενή σχέση και μεγάλη εκτίμηση. Είναι πάρα πολύ πετυχημένος και πάρα πολύ προβεβλημένος υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη» είπε τέλος για τη σχέση του με τον Νίκο Δένδια.

