Γιώργος Τσούνης: «Τιμή ζωής» η θητεία μου ως Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Ο απερχόμενος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Γιώργος Τσούνης, με μια συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση στο Χ, αποχαιρετά την Ελλάδα εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την εμπειρία της θητείας του.

Στην ανάρτησή του τόνισε ότι αποτέλεσε «τιμή ζωής» να υπηρετήσει στην Ελλάδα, ενώ προσέθεσε πως η δυνατότητα να επιστρέψει και να υπηρετήσει στη χώρα καταγωγής των γονιών του, έδωσε ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην αποστολή του.

«Η θητεία ως Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ήταν η τιμή ζωής. Ως Ελληνοαμερικανός, η επιστροφή μου για να υπηρετήσω στη γη όπου γεννήθηκαν οι γονείς μου έκανε αυτό το ταξίδι ακόμα πιο ουσιαστικό. Η φιλοξενία, η σοφία και το διαρκές πνεύμα που διαμόρφωσαν την παιδική μου ηλικία ενισχύθηκαν θαυμάσια κατά τη διάρκεια της παραμονής μου εδώ. Κάθε γωνιά της Ελλάδας – από το ιστορικό παρελθόν της μέχρι το λαμπρό μέλλον της – έχει προσφέρει μαθήματα ηγεσίας και φιλίας που θα κουβαλάω για πάντα».

Serving as U.S. Ambassador to Greece has been the honor of a lifetime. As a Greek-American, returning to serve in the land where my parents were born has made this journey even more meaningful. The philoxenia, wisdom, and enduring spirit that shaped my childhood were…

