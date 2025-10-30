Γιώργος Παπαδόπουλος: Πέθανε ο πρώην βουλευτής της Ν.Δ.

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της Ν.Δ. Γιώργος Παπαδόπουλος.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία για την απώλεια του πρώην βουλευτή Κοζάνης του κόμματος σε ηλικία 91 ετών.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, ένα από τα στελέχη που συγκρότησαν την πρώτη Κοινοβουλευτική της Ομάδα το 1974» αναφέρει η ΝΔ.

«Γεννήθηκε το 1934 στην Κορυφή Βοΐου Κοζάνης και σπούδασε πολιτικές επιστήμες και οικονομικά, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Δυτικού Βερολίνου και Ζυρίχης. Αναγορεύτηκε διδάκτορας πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Δυτικού Βερολίνου, υφηγητής του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης και δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ, ενώ είχε σημαντικό συγγραφικό έργο στην ελληνική και τη γερμανική γλώσσα. Εξελέγη βουλευτής Κοζάνης στις εκλογές του 1974 και του 1977. Ανέπτυξε δυναμική δημόσια παρουσία, εργάστηκε με συνέπεια τόσο για την ιδιαίτερη πατρίδα του όσο και για την Παράταξη και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του. Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του» σημειώνεται.

