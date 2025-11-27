Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Ντογκούλης: Μερίδιο ευθύνης για στρατηγικά λάθη έχουν όλες οι διοικήσεις του Οργανισμού

«Μερίδιο ευθύνης για κάποια στρατηγικά λάθη που έγιναν και οδήγησαν στο σημερινό αδιέξοδο καταλόγισε σε όλες τις διοικήσεις του Οργανισμού, ο Δημήτρης Ντογκούλης, πρόεδρος Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας, και ιδιοκτήτης του ΚΥΔ Λάρισας από το 2019, καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή, που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ερωτώμενος από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, ο κ. Ντογκούλης, ανέφερε ότι είναι πολιτικό μέλος της ΝΔ από το 1999, σημείωσε ότι στο Μαξίμου συμμετείχε δύο, τρεις φορές, ως θεσμικός φορέας σε ευρείες συσκέψεις υπό τον πρωθυπουργό ενώ επεσήμανε ότι με τον Λευτέρη Αυγενάκη, δεν είχε «προσωπική σχέση αλλά καθαρά θεσμική».

Σε ερώτηση της κ. Αποστολάκη «ποιον Μάκη εννοεί ότι θα βρει, όπως ακούγεται να λέει μέσα από τις επισυνδέσεις», απάντησε είπε ότι είναι ο Μάκης Βορίδης, τότε υπουργός Επικρατείας.

Ταυτόχρονα διευκρίνισε ότι, «με τον κ. Βορίδη δεν είχαμε ποτέ προσωπική σχέση». «Τον γνώρισα με τον θεσμικό μου ρόλο το 2019 και πήγα 2, 3 φορές όταν ήταν υπουργός μαζί με το διοικητικό συμβούλιο θεσμικά σαν πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Συμβουλευτικής», ανέφερε.

Υποστήριξε επίσης ότι η σχέση του με τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Λευτέρη Ζερβό, «ήταν θεσμική, όχι προσωπική ούτε ήταν στενός φίλος μου».

«Όλες οι διοικήσεις ευθύνονται για κάποια στρατηγικά λάθη στον Οργανισμό. Εγώ στον Οργανισμό είμαι σε στενή επαφή από το 2014. Έχω πάνω από 250-300 επιστολές, που αναφέρω τα προβλήματα. Κάθε χρόνο υπήρχε κάποιο πρόβλημα, το αντιμετωπίζαμε και προσπαθούσαμε να το λύνουμε. Όλες οι διοικήσεις έχουν ένα μερίδιο ευθύνης όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα, που είναι αυτό το αδιέξοδο σήμερα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ντογκούλης απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη.

Σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη ανέφερε ότι «εμείς στηρίξαμε την μεταφορά στο κυβερνητικό νέφος που αποφασίστηκε επί υπουργίας του Σπήλιου Λιβανού, το 2022, ωστόσο διαπιστώσαμε ότι δημιουργήθηκαν μεγαλύτερα προβλήματα γιατί το λογισμικό ήταν προβληματικό».

«Δημιουργήθηκαν δεκάδες τεχνικά θέματα που μέχρι σήμερα παραμένουν άλυτα. Ήταν μια φαρανωϊκή διαδικασία. Το σύστημα ήταν προβληματικό, και το 2023 με τη νέα ΚΑΠ, ήταν εξαιρετικά περίπλοκη η διαδικασία. Εκεί καταρρέει το εγχείρημα», τόνισε.

Απαντώντας στην κ. Αποστολάκη, για τις συνομιλίες του με τον κ. Ζερβό, που ήρθαν στο φως από τις επισυνδέσεις και φέρεται να στοχοποιείται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκος Μπαμπασίδης, τον οποίο χαρακτηρίζει «γκάνγκστερ», ανέφερε ότι ουδέποτε είχε τέτοια πρόθεση.

«Με τον κ. Μπαμπασίδη είχαμε μία αμφίδρομη αλληλοεπίδραση για τεχνικά θέματα.

Λειτουργούσε μοναχικά, στεγνά έπαιρνε εκτελεστικές αποφάσεις μόνος του. Αυτή τη συμπεριφορά, που παίρνει μια μονομερή απόφαση στις 9πμ και την εκτελεί στις 12 εννοούσα. Δεν έχει σε καμία περίπτωση θολά σημεία, ορθά 100%, αποδεικνύεται ότι λειτουργούσε, γιατί είχε μόνιμα προβλήματα να επιλύσει», επεσήμανε.

Ερωτώμενος από τον κ. Λαζαρίδη για τον ρόλο των ΚΥΔ και αν μέσα από αυτά διασφαλίζεται η αποφυγή παράνομων ενεργειών ανέφερε ότι «τα ΚΥΔ είναι εξαιρετικής σημασίας κρίκος της καλλιέργειας των παραγωγών».

Σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη, σχετικά με ορισμένα ΚΥΔ που συγκέντρωναν δυσανάλογα μεγάλο όγκο αιτήσεων, από απομακρυσμένες περιοχές, ανέφερε ότι «τα συγκεκριμένα ΚΥΔ κανείς δεν θα τους ήθελε να τους έχει σαν συναδέλφους, έπρεπε να αποβληθούν».

«Καλό θα ήταν αυτά, ενώ είχαν καταγγελίες εδώ και πάρα πολύ καιρό, να ελεγχθούν και σαν ΚΥΔ, γιατί για εμάς ελέγχονται οι παραγωγοί», είπε ενώ χαρακτήρισε πολύ ορθή παρέμβαση ότι «έρχεται ένα νομικό πλαίσιο που αυστηριοποιεί τον τρόπο που λειτουργούν», αλλά, όπως τόνισε, «πρέπει να τους δώσεις και τα κατάλληλα εργαλεία».

«Αυτό που είχαμε παρατηρήσει και εμείς είναι ότι βλέπαμε συγκεκριμένες δηλώσεις καλλιέργειας να μεταφέρονται ετησίως από περιοχή σε περιοχή. Βλέπαμε κάποιες συγκεκριμένες δηλώσεις, από συγκεκριμένα ΚΥΔ, από συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Αρχίζουμε και σκεφτόμαστε ότι εκεί πέρα, προφανώς και δεν είναι τυχαίο γεγονός. Υπήρχε μία οργανωμένη διαδικασία η οποία έκανε συγκεκριμένη δουλειά, κάτι απολύτως κατακριτέο και θα έπρεπε αυτό με κάποιο τρόπο να είχε προβλεφθεί και να είχε εξαλειφθεί αυτό το σύστημα», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Τα ΚΥΔ αποτελούν έναν ισχυρό συνδετικό κρίκο για την διενέργεια της δήλωσης καλλιέργειας. Ίσως είναι ο βασικός παράγοντας για να μπορέσει να δηλωθεί. Βάσει της πιστοποίησης του ΚΥΔ, -η οποία γίνεται παρουσία πάντα του παραγωγού και με τις υποδείξεις του- αποστέλλονται στον Οργανισμό τα δεδομένα των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης καθώς και του πλήρους ηλεκτρονικού φακέλου. Εμείς κάνουμε αυτό που μας υποδεικνύουν οι παραγωγοί».

Στην ερώτηση του κ. Λαζαρίδη «αν τα ΚΥΔ είναι η μήτρα του προβλήματος», ο κ. Ντογκούλης απάντησε ότι δεν πρέπει να τσουβαλιάζονται όλα.

«Αναγκαστικά η δήλωση καλλιέργειας περνά από εμάς. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον τεχνικό ρόλο μας αλλά δεν μπορούμε να τσουβαλιάζουμε και να θεωρούμε ως δεδομένο ότι όλα τα ΚΥΔ είτε παρανομούν, είτε συμμετέχουν σε παράνομες ενέργειες.

Εμείς εξαρχής θέλαμε να υπάρχει ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο για την πιστοποίηση των ΚΥΔ, το οποίο δεν βρέθηκε ποτέ γιατί το ίδιο το σύστημα και του Οργανισμού και άλλων παραγόντων δεν άφηνε να μπουν ΚΥΔ μέσα, τα οποία να ελέγχονται, να αξιολογούνται και να παράγουν υπηρεσία.

Όσον αφορά το ρόλο μας στην συγκεκριμένη διαδικασία δεν μπορούμε να τον τσουβαλιάσουμε. Από την αρχή του φαινομένου αυτού, έχουμε ακούσει για 15 ΚΥΔ και για άλλα 15 υπό την σκέπη μιας συνεταιριστικής οργάνωσης, 30 δηλαδή. Δεν μπορούμε για 30 ΚΥΔ να ενοχοποιούμε 4600 ΚΥΔ», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με την «τεχνητή λύση» ο κ. Ντογκούλης ανέφερε ότι «από μόνη της δεν αποτελεί σκάνδαλο».

«Ορθώς εφαρμόζεται, γιατί η τεχνική λύση καλύπτει τα βοσκοτοπικά δικαιώματα τα οποία έχουν οι κτηνοτρόφοι, δίνοντας τους βοσκότοπο ακόμα και σε όμορους ή σε διαφορετικούς νομούς της Ελλάδος με σκοπό να καλυφθούν τα δικαιώματα και να πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι καθώς και τα συνδεδεμένα καθεστώτα με τα βοσκοτόπια.

Η τεχνική λύση έρχεται σαν σκάνδαλο μόνο σε συνδυασμό με ανύπαρκτο ζωϊκό κεφάλαιο», είπε.

Επικριτικός εμφανίστηκε για τις πληρωμές του 2022-2023, όταν ρωτήθηκε από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη αν ήταν καλές.

Όπως είπε, αυτές οι πληρωμές επέφεραν ένα πρόστιμο 40 εκατ. ευρώ στη χώρα από την ΕΕ.

«Οι πληρωμές το 2022 ήταν εξαιρετικά προβληματικές γιατί δεν ήταν δυνατόν να γίνουν διασταυρωτικοί έλεγχοι

Θα σας αφήσω κάποια ΑΦΜ που πληρώθηκαν παράνομα το 2022 και δεν είναι ούτε με βοσκοτοπικά δικαιώματα, ούτε με πλαστά ενοικιαστήρια και πλαστά έγγραφα ή πλαστό ζωικό κεφάλαιο. Είναι ΑΦΜ τα οποία πληρώθηκαν δύο και τρεις φορές γιατί το σύστημα δεν μπορούσε να τα διασταυρώσει. Κάποια εξ αυτών δεν είχαν κάνει δήλωση καλλιέργειας και πληρωθήκανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στη βουλευτή του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου, για τον χαρακτηρισμό «γκάνγκστερ» που ακούγεται να λέει στις επισυνδέσεις για τον κ. Μπαμπασίδη επανέλαβε ότι «σε καμία περίπτωση δεν αφήνω το παραμικρό υπονοούμενο για πιθανό χρηματισμό του».

«Είναι ίσως υπερβολικός ο χαρακτηρισμός αλλά είχε να κάνει με την προσωπικότητα του και τη δυναμικότητα του. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε πολλά προβλήματα τότε και τα έτρεχε μόνος του. Είχε 100% δίκαιο με τον τρόπο που τα διαχειριζόταν. Ποτέ δεν έδωσε τέτοια δικαιώματα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τον κατηγορήσω για ασυδοσία, τα προβλήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ήταν δυσθεώρητα. Προσπάθησε να βοηθήσει τον Οργανισμό. Έβγαλε καίριες αποφάσεις, πήρε την ευθύνη. Ήταν επιφυλακτικός και δικαιολογείται 100%», είπε ενώ σημείωσε ότι οι σχέσεις μαζί του ήταν καθαρά θεσμικές.

Σε άλλη ερώτηση της κ. Μανωλάκου για συνομιλία Ξυλούρη-Σημανδράκου σχετικά με σβήσιμο αχρεωστήτων ο κ. Ντογκούλης ήταν κατηγορηματικός:

«Ούτε ο Πρόεδρος Δημοκρατίας δεν μπορεί να το τροποποιήσει, είναι αδύνατον να γίνει αυτό και να σβηστούν αχρεώστητα. Θέλει δικαστική απόφαση. Πως θα σβηστεί; Αυτό που λέει ο κ. Ξυλούρης είναι ψέμα, δεν μπορεί ένα πρόστιμο κυρωμένο ένα χρόνο, να σβηστεί, να διαγραφεί», είπε χαρακτηριστικά.

«Η Τεχνική λύση ως προσπάθεια, είναι λύση του προβλήματος» κλήθηκε από τον κ. Ρούντα να απαντήσει.

«Δύσκολη ερώτηση. Αυτό το βάζεις σε μια ζυγαριά. Από την μια βάζεις τους 180.000 κτηνοτρόφους και από την άλλη τους 19.000 παράνομους και πρέπει εσύ να αποφασίσεις. Η προσωπική μου άποψη γενικώς, όχι δεν είναι λύση. Από το 2010 θα έπρεπε να υπάρχουν διαχειριστικά σχέδια ολοκληρωμένα, κτηματολόγιο, όλα εκείνα τα απαραίτητα εργαλεία», ανέφερε.

Αρνητικός εμφανίστηκε σε ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αν έχει γίνει στο ΚΥΔ του έλεγχος για παραστατικά και αν έχουν εντοπιστεί ευρήματα.

«Δεν εμπλέκεται το ΚΥΔ μου σε πλαστά έγγραφα και δεν ελέγχεται. Έχουν ελεγχθεί 52.750 ΑΦΜ και όλοι οι έλεγχοι ήταν χωρίς κανένα εύρημα» σημείωσε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση της, ανέφερε ότι τον « Φραπέ τον γνώρισα από τις δικογραφίες, δεν τον ξέρω», προσθέτοντας ότι μοναδική φορά που τον συνάντησε ήταν στον Τύρναβο σε ένα τραπέζι με εκπροσώπους συνεταιρισμών.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Η σημερινή κατάθεση στην εξεταστική επιτροπή του μέλους της γραμματείας Αγροτικού της ΝΔ, προέδρου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδος με την παράταξη της ΔΑΚΕ και ιδιοκτήτη ΚΥΔ στη Λάρισα κ. Δημητρίου Ντογκούλη, , φώτισε κρίσιμες πλευρές ενός οργανωμένου μηχανισμού αλλοίωσης, χειραγώγησης και πολιτικής εκμετάλλευσης των αγροτικών επιδοτήσεων» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ και προσθέτουν: «Ο κ. Ντογκούλης εμφανίζεται σε νόμιμες επισυνδέσεις να συνομιλεί με τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ μέλος της ΝΔ και κομματάρχη του κ. Αυγενάκη, κ. Ζερβό, σε εξαιρετικά φιλικό και οικείο ύφος, παρά τον ισχυρισμό του ότι είχαν αποκλειστικά υπηρεσιακή σχέση. Στις συνομιλίες αυτές αναφέρεται στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επίσης μέλος της ΝΔ κ. Μπαμπασίδη, περιγράφοντας έναν μηχανισμό παράνομου χρηματισμού και διαπλοκής. Ο ίδιος ανέφερε ότι λέγοντας γκάνγκστερ εννοούσε ότι ο κ. Μπαμπασίδης είναι δυναμικός!!! αφού αναγνώρισε ότι η σχέση με τον κ. Ζερβό ήταν ιδιαίτερη…»

Σύμφωνα με τις πηγές του ΠΑΣΟΚ «Ιδιαίτερης σημασίας είναι η επιβεβαίωση από τον ίδιο ότι ο ”Μάκης” που αναφέρεται στις επισυνδέσεις (Οκτώβριος 2024) και τον οποίο θα επισκεπτόταν στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ο κ. Βορίδης». «Παραδοχή που διαψεύδει αμετακλήτως τον ισχυρισμό του κ. Βορίδη ότι μετά την μετακίνηση του από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ουδέποτε ασχολήθηκε με ζητήματα ΟΠΕΚΕΠΕ και αγροτικής πολιτικής» σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

«Σε αντίθεση, λοιπόν, με τις δημόσιες τοποθετήσεις του Μάκη Βορίδη και όσα επισήμανε στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή, είχε ενεργότατη και συνεχή εμπλοκή στα ζητήματα των επιδοτήσεων και των αγροτικών θεμάτων εκείνη την περίοδο, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αρμόδιος υπουργός. Μάλιστα, προκύπτει ότι επιδιώχθηκε επικοινωνία μαζί του στο Μέγαρο Μαξίμου, για να διευκρινιστεί με ποιου τις πλάτες κινείται στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Μπαμπασίδης.

Εύλογα ερωτήματα γεννώνται από το γεγονός ότι, ενώ ήταν συντονιστής του ΚΥΔ Λάρισας, κατέθεσε ότι δεν αντιλήφθηκε τον τεράστιο αριθμό δημοσίων βοσκοτόπων που δηλώνονταν χωρίς ζώα από παραγωγούς μέσω του ΚΥΔ του. Ένα φαινόμενο που συνιστά τον πυρήνα του σκανδάλου.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στην υπόθεση της κυρίας Μπεκιάρη, πρώην συνεργάτιδας του κ. Ντογκούλη, η οποία έλαβε επιδότηση από το εθνικό απόθεμα για βοσκοτόπια χωρίς ζώα, που ξεπερνούσε τις 40.000, δηλώνοντας πάνω από 1.000 στρέμματα. Το γεγονός χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο ως ”τυχαίο”, όμως η συνεχής συσσώρευση τέτοιων ”συμπτώσεων” αποκαλύπτει ένα οργανωμένο σύστημα προνομιακής μεταχείρισης συγκεκριμένων προσώπων και συγκροτημένη εσωτερική πληροφόρηση.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική υπήρξε η κατάθεση του για τον ρόλο τού τεχνικού συμβούλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ Ντογκούλης κατέθεσε ότι η εταιρία Neuropublic ήταν κυρίαρχη στον Οργανισμό σε βαθμό που ασκούσε την επιρροή της για να ακυρώνει διαγωνισμούς όταν θεωρούσε ότι κινδύνευε να τους χάσει, όπως τον διαγωνισμό του 2021. Ο μάρτυρας κατάθεσε ότι η εταιρία Neuropublic ενημέρωνε τα συνδεδεμένα με την ίδια ΚΥΔ μέσω της ΓΑΙΑ Eπιχειρείν, της οποίας ήταν μέτοχος, παρέχοντας προνομιακή πληροφόρηση για το χρόνο των πληρωμών. Εκβίαζε δε τον Οργανισμό απειλώντας να διακόψει τις πληρωμές. Χαρακτηριστική ήταν η φράση σε γραπτή δήλωσή του την οποία ο ίδιος επιβεβαίωσε σήμερα με την κατάθεσή του: ”το ΟΣΔΕ είναι ένα παιχνίδι που παίζεται από πολλούς παίκτες και στο τέλος κερδίζει πάντα ο Γαργαλάκος”. Θυμίζουμε την κατάθεση του προέδρου της ΕΘΕΑΣ κ. Π. Σατολιά για το ίδιο ζήτημα, σύμφωνα με τον οποίο ”ο Τάσος πλήρωνε”» προσθέτουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ και σημειώνουν:

«Όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα ενός οργανωμένου ”συστήματος ΝΔ” στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που λειτουργεί εις βάρος των πραγματικών αγροτών και προς όφελος κομματικών μηχανισμών και προσώπων. Όσες προσπάθειες και αν γίνουν για να οικοδομηθεί ένα αφήγημα περί ”συστήματος ΠΑΣΟΚ” από τη ΝΔ, που είναι στη διακυβέρνηση της χώρας 6 και πλέον χρόνια, καταρρέουν καθημερινά μπροστά στις ίδιες τις αποκαλύψεις των στελεχών της».

«Κωλοτούμπα» της ΝΔ για την κλήση του Γ. Ξυλούρη στην Επιτροπή

Κατά τις πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «υπό την πίεση της αντιπολίτευσης αλλά και της κοινωνίας, η Νέα Δημοκρατία αναδιπλώθηκε αναφορικά με την έλευση Γ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή».

«Ενώ μόλις την προηγούμενη εβδομάδα φυγάδευσε τον κ. Ξυλούρη αρνούμενη να ακολουθήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης περί ανάγκης βίαιης προσαγωγής του, η ΝΔ σήμερα προσήλθε προσπαθώντας να συνδέσει την κατάθεση του κ. Αντωνόπουλου με την ανάγκη εκ νέου κλήτευσης του Ξυλούρη.

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει όχι απλώς στην κλήση, αλλά και στην άμεση βίαιη προσαγωγή τού Γ. Ξυλούρη, ώστε να αποκαλυφθούν πλήρως τα κρίσιμα δεδομένα: ποιος είναι ο ”Μεγάλος” ποιος είναι ο ”Κυριάκος”, ποιος ο ”Γρηγόρης” των υπουργικών ραντεβού, ποιος ο ”Μάκης”, και ποιες οι ”πλάτες” που επέτρεπαν στον Γ. Ξυλούρη να εμφανίζεται ως ικανός να παρεμβαίνει ανά πάσα στιγμή στο Μαξίμου. Αυτά αποτελούν την κορωνίδα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και οφείλουν να έρθουν άμεσα στο φως».

Οι πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολιάζουν πως «είναι τραγελαφική και πάντως διασκεδαστική η προσπάθεια σύνδεσης του Λ. Αντωνόπουλου με οποιοδήποτε σύστημα την στιγμή που το ΠΑΣΟΚ έχει να κυβερνήσει τη χώρα από το 2014 και όταν όλοι οι κρίσιμοι μάρτυρες προέρχονται από τον κομματικό χώρο της ΝΔ» και καταλήγουν:

«Οι ισχυρισμοί περί ”συστήματος ΠΑΣΟΚ” αποτελούν μια άθλια προσπάθεια συμψηφισμού ενός φαύλου και ηθικά απονομιμοποιμενού συστήματος διακυβέρνησης που προσπαθεί με κάθε θυσία ακόμα και τώρα να προστατεύσει τους πολίτικους του βραχίονες

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πολιτική υπογραφή. Και αυτή είναι της Νέας Δημοκρατίας».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Γαλάζιο στέλεχος “καρφώνει” τον Μάκη Βορίδη και διαλύει το αφήγημα της ΝΔ για τα ΚΥΔ και την Τεχνική Λύση»

«Η απέλπιδα προσπάθεια της ΝΔ να στήσει μια Εξεταστική Επιτροπή ”πλυντήριο” του ”γαλάζιου” σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει καταρρεύσει εντελώς. Όλες οι μεθοδεύσεις και τα μυθεύματα της κυβερνητικής πλειοψηφίας έχουν παραδοθεί στη χλεύη του αγροτικού κόσμου και της κοινωνίας» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνουν: «Ο Δημήτρης Ντογκούλης, πρόεδρος του Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας του ΓΕΩΤΕΕ, στέλεχος της ΝΔ και της ΔΑΚΕ, ισχυρίστηκε ότι ως ιδιοκτήτης ΚΥΔ δεν είχε αντιληφθεί τον τεράστιο αριθμό δημοσίων βοσκοτόπων που δηλώνονταν χωρίς ζώα από παραγωγούς μέσω του ΚΥΔ του. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει σχέση με την Τεχνική Λύση και τα ”αμαρτωλά” ΚΥΔ, όπως αναμασά διαρκώς η ΝΔ».

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Δ.Ντογκούλης «σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, επιβεβαίωσε ότι η εφαρμογή της Τεχνικής Λύσης, που έδινε βοσκοτόπια σε περιοχές εκτός των γεωγραφικών ζωνών όπου ασκείτο η κτηνοτροφική δραστηριότητα, είχε την έγκριση της Κομισιόν και δεν αποτελεί τη ”μήτρα” τού σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Αντίθετα, το ”γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ρίζωσε στη στρέβλωση της Τεχνικής Λύσης, την απουσία ελέγχων και την προνομιακή μεταχείριση των κομματικά ομόσταυλων του κ. Ντογκούλη. Ο μάρτυρας διαφώτισε την Επιτροπή επιβεβαιώνοντας ότι ο ”Μάκης”, που αναφέρεται στις νόμιμες επισυνδέσεις και τον οποίο θα επισκεπτόταν ο ίδιος στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι ο κ. Βορίδης. Παρότι ο τελευταίος ισχυρίζεται ψευδώς ότι δεν έπαψε να ασχολείται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την μετακίνησή του από το αρμόδιο υπουργείο!» σημειώνουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτουν:

«Ο κ. Ντογκούλης δεν έπεισε, βέβαια, ότι με τον χαρακτηρισμό ”γκάνγκστερ” που έχει αποδώσει στον κ. Μπαμπασίδη (σύμφωνα με τις επισυνδέσεις) εννοούσε απλά τον… δυναμικό του χαρακτήρα. Ενώ εξέπληξε με την παραδοχή ότι διατηρεί φιλικές σχέσεις με την καταδικασμένη από τη Δικαιοσύνη, πρώην συνεργάτιδά του, κυρία Μπεκιάρη, η οποία φέρεται να έλαβε άνω των 40.000 ευρώ από το εθνικό απόθεμα για πάνω από 1.000 στρέμματα βοσκότοπων χωρίς ζώα».

Τέλος, οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν ότι «η σχέση του με τους εμπλεκόμενους στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων δεν σταματάει εκεί» λέγοντας ότι «ο κ. Ντογκούλης παραδέχτηκε ότι είχε εμφανιστεί ως μάρτυρας υπεράσπισης του επίσης καταδικασθέντος Ηλία Καλφούντζου» και καταλήγουν:

«Για κάτι που δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς τα ”άριστα” στελέχη, που συμμετείχαν στο εν λόγω κύκλωμα, είναι η αλληλεγγύη μεταξύ τους. Με ομερτά, άλλωστε, λειτουργεί κάθε μηχανισμός που παραπέμπει στις πρακτικές της μαφίας».

