Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Δήμητρα Χαλικιά: Διαχρονικό-συστημικό φαινόμενο με κοινό παρονομαστή την ανεμπόδιστη σύγκρουση συμφερόντων – Τι κατήγγειλε για την «αλλαγή των αιτήσεων»

Για «διαχρονικό-συστημικό φαινόμενο, με κοινό παρονομαστή την ανεμπόδιστη σύγκρουση συμφερόντων», έκανε λόγο, αναφερόμενη στην υπόθεση διαχείρισης των κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η πρώην β’ αντιπρόεδρος του οργανισμού (1.2013-5.2014) Δήμητρα Χαλικιά.

Στο πλαίσιο κατάθεσής της στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυρία Χαλικιά αναφέρθηκε σε, μεταγενέστερες της θητείας της, τεχνικές αστοχίες και διοικητική ανεπάρκεια προσώπων, και ειδικότερα στους προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευ. Σημανδράκο (7/22-1/’24) και Γρ. Βάρρα (11/’19-11/’20) αλλά και την πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Μεταξύ των προβλημάτων που παρατήρησε, και απαντώντας στον εισηγητή της πλειοψηφίας Μ. Λαζαρίδη, είπε ότι επί του κ. Σημανδράκου πληρώθηκε τρεις φορές ο «πηγαίος κώδικας», ενώ κατήγγειλε ότι ο αναπληρωτής της κυρίας Τυχεροπούλου στους ελέγχους, Ν. Σαμαράς, έμπαινε στο «σύστημα» και «άλλαζε τις αιτήσεις».

Συγκεκριμένα, είπε ότι ο κ. Σαμαράς, και ένας κωδικός “1700” που δεν είχε όνομα, τροποποίησαν απορριφθείσες αιτήσεις για 98 ΑΦΜ από το ΚΥΔ Κοζάνης. «Στην αποπληρωμή του ’21 πληρώθηκαν αυτοί που είχανε κοπεί νομίμως» είπε η κυρία Χαλικιά διευκρινίζοντας ότι «αυτό γίνεται στην διοίκηση του κυρίου Σημανδράκου».

«Αυτά τα ελέγχει ο διευθυντής. Εκτός εάν έχεις διευθυντή που σου έχει δώσει εντολή ή σε βοηθάει» προσέθεσε η κυρία Χαλικιά. Διαβεβαίωσε ότι αυτά δεν συνέβαιναν στην περίοδο της δικής της θητείας ενώ εξέφρασε και την πεποίθηση ότι ουδεμία διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επέτρεψε να γίνουν κάποια πράγματα. «Δεν υπήρξε διοίκηση απατεώνων. Εδώ είναι απάτη. Εδώ είναι απιστία. Συγκεκριμένων ανθρώπων, βεβαίως».

Στην παρατήρηση της εισηγήτριας της μειοψηφίας και βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη ότι τοποθετείται «αναρμοδίως» για την περίοδο 2022-2023, η κυρία Χαλικιά είπε ότι είναι ευθύνη του κάθε πολίτη η απόδοση δικαιοσύνης. Απαντώντας σε ερωτήσεις της κυρίας Αποστολάκη, η κυρία Χαλικιά είπε ότι ο κ. Βάρρας ήταν ένας από τους πιο επικίνδυνους προέδρους που μπήκε στον Οργανισμό, ότι το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι αστήρικτο ενώ «αυτό που διάβασα ότι ο Βορίδης κατηγορείται για το “συμφωνώ”, είναι αστήρικτο και γελοίο».

Ερωτηθείσα για τις συνομιλίες του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Κ. Μπαμπασίδη, που κατέγραψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Χαλικιά είπε ότι είναι φίλος της, και ότι «όταν αυτές οι επισυνδέσεις δεθούν με πράγματα τα οποία έχουνε γίνει, θα κάνω δημόσια την αυτοκριτική μου.» [. . .] Οι επισυνδέσεις δεν έχουν κάτι συγκεκριμένο».

Πηγές ΝΔ: «Εκθέτει Τυχεροπούλου και Σημανδράκο η Δήμητρα Χαλικιά – Υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ άλλαζαν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ»

«Πλήρως εκτεθειμένα βρίσκονται, πλέον, τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ανέδειξαν τη Παρασκευή Τυχεροπούλου ως αρχάγγελο της κάθαρσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την κατάθεση της πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2013-2014 (συγκυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου και Κουβέλη) Δήμητρα Χαλικιά (προερχόμενη από την ΔΗΜΑΡ). Και αυτό γιατί η κυρία Χαλικιά αποκάλυψε τον ρόλο που διαδραμάτισε η κυρία Τυχεροπούλου όλα τα προηγούμενα χρόνια» αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

Ειδικότερα, προσθέτουν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος, «η κυρία Χαλικιά άφησε σαφέστατες αιχμές κατά της κυρίας Τυχεροπούλου λέγοντας ότι ήταν σε όλες τις επιτροπές παραλαβής αλλά δήλωσε ότι δεν πέρασε κανέναν έλεγχο στο σύστημα. Όταν μάλιστα ερωτήθηκε από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη, για πρόσφατη δήλωση της κυρίας Τυχεροπούλου πως μέσα στον οργανισμό υπάρχει μια οργάνωση υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεργασία με παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα σχολίασε: ”Φαίνεται ότι η κυρία Τυχεροπούλου έχει αρχίσει να αποκτά αυτογνωσία και ελπίζω ότι και ο εισαγγελέας που θα την παραλάβει να την βάλει στο δρόμο της αυτοκριτικής”».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές: «Αναφερόμενη στην περίοδο θητείας στη θέση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ του κ. Σημανδράκου υποστήριξε ότι δόθηκαν δεκάδες απευθείας αναθέσεις στην εταιρεία Cogniterra και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Ήταν χαρακτηριστικό πως κατά την κυρία Χαλικιά ο πηγαίος κώδικας πληρώθηκε τρεις φορές για το ίδιο πράγμα. Επιπλέον, η κυρία Χαλικιά κατήγγειλε τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού κ. Γρηγόρη Βάρρα ότι χωρίς να έχει δικαίωμα πήρε τις βάσεις δεδομένων και στοιχεία για ΑΦΜ στο σπίτι του, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα στην πιστοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ε.Ε.».

«Υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ άλλαζαν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ!»

Κατά τις πηγές της ΝΔ: «Η κυρία Χαλικιά (η οποία υπηρέτησε και ως γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας επί ΣΥΡΙΖΑ) προέβη επίσης σε μια καταγγελία που εμπλέκει σε όλο το κύκλωμα υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ στις αλλαγές των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Πιο συγκεκριμένα, η κυρία Χαλικιά κατήγγειλε ότι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ έμπαιναν στο σύστημα και άλλαζαν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. ”Τον Σεπτέμβριο του 2021 θα δείτε ότι κάποιος κύριος Νεκτάριος Σαμαράς έχει μπει μέσα και πληρώνει αυτά τα 98 ΑΦΜ (είχαν κοπεί από τον τότε πρόεδρο Δ. Μελά). Υπάρχει και ένας άλλος κωδικός που δεν είχε όνομα, ο 1700. Δεν ξέρω ποιος είναι. Εν ολίγοις στην αποπληρωμή του 2021 πληρώθηκαν αυτοί που είχαν κοπεί νομίμως. Αυτό γίνεται στην διοίκηση του κ. Σημανδράκου”, κατέληξε».

Σύμφωνα με τις πηγές της ΝΔ, «Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως ανάφερε ο κ. Λαζαρίδης η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει αίτημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έτσι ώστε η επιτροπή και ο ελληνικός λαός να μάθει ποιος ή ποια κρύβεται πίσω από αυτόν τον κωδικό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ