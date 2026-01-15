Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ-Χαράλαμπος Κασίμης: Είναι άλλο πράγμα να καταστρατηγείται ένα μέτρο πολιτικής, όπως η τεχνική λύση, και άλλο η ουσία του

«Δεν ήταν στις αρμοδιότητες μου ο ΟΠΕΚΕΠΕ, πλην όμως εκ των πραγμάτων, ως γενικός γραμματέας χρειάστηκε κάποιες στιγμές να έχω μία συνεργασία με την διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ ή με κάποια στελέχη. Ουσιαστικές αρμοδιότητες είχαν οι άλλοι δύο γενικοί γραμματείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης», είπε ο Χαράλαμπος Κασίμης, Ομότιμος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος διετέλεσε γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης των κοινοτικών πόρων, από τον Μάρτιο του 2015 έως το Ιούλιο του 2019.

Καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Κασίμης υποστήριξε ότι «το 2014 ήμασταν η μοναδική χώρα που δεν είχε εγγεγραμμένο πρόγραμμα γεωργικής ανάπτυξης», συμπληρώνοντας ότι όταν το 2015 ανέλαβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, «η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε σε σημαντικές πρωτοβουλίες και μέχρι τέλος της θητείας μου ενεργοποιήσαμε το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος».

Απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη σχετικά με την «τεχνική λύση, την οποία εφάρμοσε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ» ο κ. Κασίμης, τόνισε ότι «κατά την άποψη μου είναι μια πολιτική λύση με την έννοια ότι η πολιτική ηγεσία αποφασίζει και αναλαμβάνει την επίλυση ενός κοινωνικού προβλήματος».

«Εφαρμόστηκε ένα χρόνο πριν την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, επί υπουργίας Γιώργου Καρασμάνη και συνεχίστηκε και μετά. Η φιλοσοφία δεν ήταν η εφαρμογή της για πάντα. Ουσιαστικά όμως και σήμερα είναι εν ισχύ», ανέφερε ο μάρτυρας .

«Τι συνέβη πιστεύετε και με αυτήν την απόφαση πήγαμε σε παραγωγούς χωρίς ζωικό κεφάλαιο; Σας προβλημάτισε ως πολιτική ηγεσία ότι θα μπορούσε να οδηγούσε σε συστηματική παραβίαση και σε παραγωγούς χωρίς ζωϊκό κεφάλαιο;» ρωτήθηκε από τον κ. Λαζαρίδη.

«Η χώρα ήταν υποχρεωμένη κατά την άποψη μου να εναρμονιστεί με την ΕΕ και να ανταποκριθεί στον έλεγχο της γεωργικής δραστηριότητας. Αυτό είναι άλλο πράγμα και άλλο η καταστρατήγηση του μέτρου της πολιτικής…

Η αλήθεια είναι ότι η λύση του προβλήματος είναι η διαδικασία επαναφοράς των χαμένων επιλέξιμων βοσκοτόπων, το οποίο έγινε με την τροποποίηση του ορισμού του βοσκοτόπου στον κανονισμό της ΕΕ.

Όπως αντιλαμβάνεστε, τροποποίηση κανονισμού στην ΕΕ δεν είναι μια απλή απόφαση. Είναι χρονοβόρα απαιτεί συνεργασίες, συμμαχίες…», απάντησε ο κ. Κασίμης.

«Τι συνέβη πιστεύετε και στην πορεία, με απόφαση του κ. Αποστόλου, πήγαμε σε παραγωγούς χωρίς ζωϊκό κεφάλαιο. Προβλημάτισε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγούσε σε συστηματική παραβίαση και των ευρωπαϊκών κανονισμών, αλλά και να οδηγηθούμε λίγο πολύ εδώ που οδηγηθήκαμε, να δίνονται βοσκοτόπια χωρίς ζωϊκό κεφάλαιο και στην ουσία σε μη παραγωγούς;» επέμεινε ο κ. Λαζαρίδης.

«Είναι άλλο πράγμα η τεχνική λύση που συζητάμε και άλλο πράγμα η υπόθεση του διαχωρισμού βοσκοτόπων από ζώα. Τα βοσκοτόπια χωρίς ζωϊκό κεφάλαιο, είναι μια υπόθεση η οποία έρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήρθε επί υπουργίας του κ. Καρασμάνη, απευθύνεται σε όλα τα μέλη και λέει το εξής: Ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό, η χώρα μας -όπως και κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες- δεν είχε ανταποκριθεί και εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις του κανονισμού… Η επιστολή αυτή της ΕΕ προς την χώρα μας, δεν απαντήθηκε και δεν ενσωματώθηκε από τον κ. Καρασμάνη στις εθνικές επιλογές για τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα για εναρμόνιση με τον κανονισμό της αγροτικής πολιτικής. Είναι υποχρεωμένες οι χώρες να ανταποκριθούν σε αυτό… Το έγγραφο της ευρωπαϊκής επιτροπής εξειδικεύει μάλιστα πως οι χώρες πρέπει να προσαρμοστούν για να εναρμονιστούν στον κανονισμό», υποστήριξε.

Πρόσθεσε ακόμα ότι «αυτή η υπόθεση του διαχωρισμού των ζώων από τα βοσκοτόπια δεν αφορά μόνο τα βοσκοτόπια. Αφορά και τις άλλες αγρονομικές περιφέρειες. Και για αυτό η ΚΥΑ του κ. Αποστόλου συμπεριλαμβάνει και τις άλλες αγρονομικές περιφέρειες με και χωρίς παραγωγή. Αυτή είναι υποχρέωση να αναρτήσει η χώρα για να εναρμονιστεί με τον κανονισμό».

«Γιατί τότε κατηγορείται από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης η ΝΔ και ειδικά ο κ. Βορίδης. ‘Αρα το «Συμφωνώ» του είναι πολύ σωστό», σημείωσε ο κ. Λαζαρίδης.

«Είναι άλλο πράγμα να καταστρατηγείται ένα μέτρο πολιτικής και άλλο η ουσία του μέτρου… Είναι άλλο η υπόθεση της τεχνικής λύσης και πως εκτινάσσεται ένα μέγεθος, και άλλο ο διαχωρισμός ζώων και βοσκοτόπια και επί της ουσίας διαχωρισμό παραγωγής και μη παραγωγής στην άσκηση γεωργικής παραγωγικότητας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα», απάντησε ο κ. Κασίμης.

«Ο κ. Βορίδης γιατί κατηγορείται; Αφού λέτε ότι όλα ήταν καλώς καμωμένα …ότι επιτρέπονται βοσκοτόπια χωρίς ζώα…», συνέχισε ο κ. Λαζαρίδης.

«Σας απαντώ και εξηγώ: Αυτό το οποίο εγώ βλέπω, με βάση τα στοιχεία, είναι ότι το 2019 η κατανομή των βοσκοτόπων, με βάση την τεχνική λύση, εκτινάχθηκε από 4.000 εκτάρια που ήταν το 2018 στα 107.431 το 2019. Το 2016 – 2018 συγκεκριμένα ήταν 8000 εκτάρια στην Πελοπόννησο για τους Κρητικούς, 1950 από την Ανατολική Μακεδονία Θράκη στην Δυτική Μακεδονία και το 2019 τα εκτάρια που κατανέμονται είναι 107.431 εκτάρια. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους», ανέφερε ο μάρτυρας.

Σε άλλη ερώτηση, γιατί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου δεν προχώρησε τότε στην αλλαγή της τεχνικής λύσης και διευκόλυνε τις εικονικές δηλώσεις ζώων, ανέφερε ότι «προϋπόθεση για να γίνει αυτό ήταν να λυθούν τα άλλα ζητήματα που υπήρχαν, όπως κτηματολόγιο, δασικοί χάρτες για να γίνουν επιλέξιμοι βοσκότοποι».

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, ανέφερε ότι «η τροποποίηση του κανονισμού για τον ορισμό των βοσκοτόπων για μένα είναι μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες και της θητείας μου και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Γιατί αντιμετώπιζε ένα, κορυφαίας σημασίας, πρόβλημα για την ελληνική γεωργία και την αγροτική μας πολιτική διότι οι πιέσεις για την εξωτερική σύγκλιση, την ίση κατανομή των πόρων σε όλες τις χώρες, ήταν τρομερές».

«Επειδή συμμετείχα σε όλα τα συμβούλια υπουργών τα 4,5 χρόνια της θητείας μου, την έχω ζήσει την υπόθεση στο πετσί μου. Το πρόβλημα λύθηκε τον Δεκέμβριο του 2017, με την δική μας θητεία. Ήταν γρήγοροι οι ρυθμοί για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Και εξεπλάγην κι εγώ όταν 6 μήνες μετά ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η τροποποίηση του κανονισμού», είπε.

Σε άλλη ερώτηση της κ. Αποστολάκη σχετικά με την καθυστέρηση για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, ανέφερε ότι «το επόμενο βήμα ήταν να μπορέσουμε να κάνουμε την μελέτη για την ένταξη αυτών των βοσκοτόπων».

«Για να είμαστε δίκαιοι, εκεί υπήρχε ένα πρόβλημα χρηματοδότησης όλων αυτών των αναγκαίων προαπαιτήσεων για να συνταχθεί η νέα μελέτη για να μπορέσουμε να ξέρουμε που είναι οι επιλέξιμοι βοσκότοποι.

Αυτή η καθυστέρηση πήγε μέχρι το 2018-2019 τον Ιούνιο.

Επομένως κατά την άποψη μου η καθυστέρηση δεν ήταν τόσο μεγάλη, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούσαν.

Επειδή ήμουν στις συσκέψεις, για να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία – ήμασταν αντιμέτωποι με τον υπουργό με το πρόβλημα της χρηματοδότησης και πόσο πιεστικό ήταν αυτό- έχω μία αιτιολόγηση της οριακής καθυστέρησης και την είπα στον υπουργό. Πολύ καλά βγήκε η απόφαση για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, αλλά χωρίς την επίλυση αυτών των προβλημάτων δεν θα μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε τόσο γρήγορα», τόνισε και πρόσθεσε:.

«Στην απάντηση του στη Βουλή ο Μάκης Βορίδης αναφέρεται και στην προκήρυξη που έκανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τους χορτοχάρτες και στο ότι δρομολογεί τα διαχειριστικά σχέδια και θα συνάψει συμφωνίες με τις περιφέρειες. Αυτό επαναλαμβάνεται και στη συνέχεια από τον κ. Λιβανό, τον κ. Αυγενάκη, από τον κ. Τσιάρα και είμαστε στο 2026.

Αυτή είναι η δικιά μου ερμηνεία. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε λύσει τα προβλήματα πολύ νωρίς, αλλά δυστυχώς στη χώρα μας, όπως ξέρετε, τα προβλήματα σέρνονται και αφήνουν το χώρο να δημιουργούνται τα άλλα θέματα».

«Ποια η γνώμη σας ότι 7 χρόνια μετά το 2019 η χώρα δεν έχει διαχειριστικά σχέδια βόσκησης και συζητάμε ακόμα για την τεχνική λύση και τις παρενέργειες της;» ρωτήθηκε από την κ. Αποστολάκη;

«Δεν είναι το περιεχόμενο ενός μέτρου ή μιας υπουργικής απόφασης, αλλά είναι πως καταστρατηγείται και πως αντιλαμβανόμαστε τις παρενέργειες που αυτό προκαλεί. Πράγματι το 2018 εμφανίζεται μία αύξηση στους βοσκότοπους, αλλά η εκτίναξη τους είναι από το 2019 και μετά», απάντησε.

Πηγές ΝΔ: «Το “αυτογκόλ” της Μιλένας Αποστολάκη και η απάντηση Λαζαρίδη»

«Σε πολιτική “γκάφα” υπέπεσε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ κ. Μιλένα Αποστολάκη όταν στη διάρκεια της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναρωτήθηκε γιατί εκλήθη στην Επιτροπή για να καταθέσει ο μάρτυρας κ. Χαράλαμπος Κασίμης, ο οποίος είχε διατελέσει γενικός γραμματέας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο του Σύριζα» αναφέρουν πηγές της ΝΔ, σύμφωνα με τις οποίες «Την απάντηση έλαβε από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας κ. Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος αναζήτησε τον κατάλογο των μαρτύρων που είχαν ζητήσει τα κόμματα και διαπίστωσε ότι ο συγκεκριμένος μάρτυρας είχε προταθεί από την ίδια την κ. Αποστολάκη».

«Μπορεί ενδεχομένως να “χαλάμε” ένα tik tok της κ. Αποστολάκη, αλλά καλό θα ήταν να είναι πιο προσεκτική και κυρίως να μην κάνει αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση ακόμα και για στοιχειώδη ζητήματα» σημειώνουν οι πηγές της ΝΔ.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Χωρίς ουσιώδη στοιχεία η κατάθεση Χ. Κασίμη επιβεβαιώνει στρατηγική ΝΔ να μην κληθούν μάρτυρες δικής της περιόδου

«Χωρίς ουσιώδη στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που επιβεβαιώνει την στρατηγική της ΝΔ να κλείσει άρον – άρον να κλείσει ο κατάλογος μαρτύρων της δικής της περιόδου και να επιχειρήσει αποπροσανατολισμό της συζήτησης», χαρακτήρισαν πηγές του ΠΑΣΟΚ την κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση, του Χαράλαμπου Κασίμη, πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την περίοδο 2015-2019.

«Η κατάθεση του κ. Κασίμη δεν προσέφερε ουσιώδη στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αναμενόταν, καθώς όπως επισήμανε και ο ίδιος ο μάρτυρας ήταν αναρμόδιος για τα ζητήματα του οργανισμού και δεν έχει ακριβή εικόνα των όσων συνέβησαν. Όπως κατάθεσε υπήρχε άλλος Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο με αρμοδιότητα τον ΟΠΕΚΕΠΕ», υποστήριξαν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσαν:

«Ο κ. Κασίμης επιβεβαίωσε ότι η τεχνική λύση εφαρμόστηκε διαφορετικά από την κάθε Κυβέρνηση. Επεσήμανε ως ιδιαίτερα προβληματική την καταστρατήγηση της τεχνικής λύσης επί υπουργίας Μ. Βορίδη, με τα στοιχεία που βρίσκονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να «μιλούν από μόνα τους. Τόνισε πως αυτή η τεράστια εκτίναξη του αριθμού των βοσκοτόπων από το 2019 θα έπρεπε να έχει ελεγχθεί από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για να μη φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση».

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, «σε ερωτήσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κασίμης δήλωσε αναρμόδιος για τα ζητήματα του τεχνικού συμβούλου και της κατανομής βοσκοτόπων από τις ηπειρωτικές περιοχές σε νησιά, καθώς όπως επανέλαβε δεν ήταν στην αρμοδιότητά του ο ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Ο πρώην Γενικός Γραμματέας επεσήμανε, επίσης, πως ο προκάτοχός του και μετέπειτα πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ επί ΝΔ, κ. Μελάς, δεν του παρέδωσε κανένα ενημερωτικό σημείωμα για τα κρίσιμα προβλήματα του αγροτικού τομέα, τις αρμοδιότητες και τις ενέργειες που έπρεπε να προχωρήσουν», σημείωσαν οι ίδιοι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ και κατέληξαν:

«Η κατάθεση του κ. Κασίμη αποδεικνύει ότι αποκλειστικό μέλημα της πλειοψηφίας είναι να αποκρύψει τις βαρύτατες ευθύνες της Κυβέρνησης της ΝΔ και να πείσει την κοινωνία ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ προέκυψε εξαιτίας «διαχρονικών ευθυνών».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Σε πανικό η ΝΔ μπροστά στις αποκαλύψεις για την εκτόξευση του Εθνικού Αποθέματος επί Βορίδη»

«Σε ακόμη μία συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέρρευσε το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας περί «ανύπαρκτου σκανδάλου»» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις οποίες, «Κατά την κατάθεση του Χαράλαμπου Κασίμη, πρώην Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (2015-2019), ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης (αφού διαστρέβλωσε ωμά τα λεγόμενα του Στ. Αραχωβίτη), επιχείρησε μάταια να εμφανίσει την τεκμηριωμένη ανάλυση του μάρτυρα ως δήθεν «δικαίωση» του Μάκη Βορίδη».

Όπως αναφέρουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ «Ο κ. Κασίμης ήταν απολύτως σαφής: άλλο η πολιτική επιλογή εφαρμογής της Τεχνικής Λύσης, που ήταν αναγκαία και υποχρεωτική με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο, και άλλο η κατάχρησή της, όπως συνέβη επί διακυβέρνησης ΝΔ. Με βάση τα στοιχεία, κατέδειξε ότι από ένα σημείο και μετά η κατανομή βοσκοτόπων «εκτινάχθηκε» ανεξέλεγκτα, τονίζοντας ότι όφειλε να έχει προηγηθεί ουσιαστικός έλεγχος πριν από την υπογραφή Βορίδη. Η αδυναμία του εισηγητή της ΝΔ να απαντήσει επί της ουσίας τον οδήγησε και σήμερα σε απαξιωτικές παρεμβάσεις, επιβεβαιώνοντας την πολιτική αμηχανία της πλειοψηφίας».

Κατά τις ίδιες πηγές, «Ο κ. Κασίμης τόνισε ότι η εκτίναξη που παρατηρήθηκε επί ΝΔ στο Εθνικό Απόθεμα δεν γίνεται να είχε περάσει απαρατήρητη. «Αν ήμουν στη θέση του Βορίδη θα ρωτούσα γιατί συμβαίνει αυτό», είπε χαρακτηριστικά, καταρρίπτοντας το «αφήγημα της ΝΔ περί «διαχρονικών παθογενειών».

Ο μάρτυρας υπογράμμισε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ η Τεχνική Λύση συνοδευόταν από αυστηρά κριτήρια και ετήσιους ελέγχους, ενώ υπενθύμισε τις κρίσιμες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ: τον Κανονισμό OMNIBUS, τη διεύρυνση του ορισμού των βοσκοτόπων, τη δικαστική δικαίωση της χώρας και την επιστροφή 466 εκατ. ευρώ, καθώς και την προσθήκη εκατομμυρίων στρεμμάτων επιλέξιμων εκτάσεων. Πρωτοβουλίες που η κυβέρνηση Μητσοτάκη άφησε ανεκμετάλλευτες, αποτυγχάνοντας να δώσει οριστική λύση μέσω της εκπόνησης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης».

Τέλος, οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν ότι «επιβεβαιώθηκε εκ νέου ότι η πλειοψηφία καλεί μάρτυρες που δεν είχαν αρμοδιότητα σχετική με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε μια προφανή προσπάθεια συσκότισης των ευθυνών για το «γαλάζιο» σκάνδαλο, ενώ και στο σχετικά με τη Συμφωνία Mercosur κατέρρευσε ο μύθος περί συναίνεσης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Οι καταθέσεις, αντί να «αθωώνουν», φωτίζουν όλο και πιο καθαρά τις ευθύνες της ΝΔ και του Μεγάρου Μαξίμου για την ανεξέλεγκτη λεηλασία των κοινοτικών επιδοτήσεων επί των κυβερνήσεων Μητσοτάκη» καταλέγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ