Εντατικοί έλεγχοι και αυστηρά πρόστιμα για την ασφάλεια στη φόρτωση πλοίων – Κικίλιας: «Η ασφάλεια των επιβατών είναι αδιαπραγμάτευτη»

Enikos Newsroom

πολιτική

Εντατικοί έλεγχοι και αυστηρά πρόστιμα για την ασφάλεια στη φόρτωση πλοίων – Κικίλιας: «Η ασφάλεια των επιβατών είναι αδιαπραγμάτευτη»

Με αφορμή τη μη τήρηση των κανόνων φόρτωσης οχημάτων σε επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο ανοικτού τύπου την 18 Αυγούστου 2025, σε πορθμειακή γραμμή της Πελοποννήσου, η αρμόδια Λιμενική Αρχή εκκίνησε άμεσα τη διαδικασία επιβολής χρηματικού προστίμου στον Πλοίαρχο και στον υπεύθυνο φόρτωσης του πλοίου, για παράβαση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα για την ασφαλή φόρτωση οχημάτων. Τα πρόστιμα στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να ανέλθουν, αναλόγως της βαρύτητας κάθε περίπτωσης, σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν αυστηρές συστάσεις προς τον Πλοίαρχο, καθώς δεν έλαβε την κατάλληλη μέριμνα για την ασφαλή φόρτωση και στοιβασία των οχημάτων στον χώρο του γκαράζ και για την απομάκρυνση των επιβατών από τα οχήματά τους κατά τη διάρκεια του διάπλου.

Ταυτόχρονα, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Β. Κικίλια και εντολή του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναυάρχου Λ.Σ. Τρ. Κοντιζά, εντατικοποιούνται περαιτέρω οι έλεγχοι, ιδίως στα επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 29.000 έλεγχοι που σχετίζονται με την ασφάλεια φόρτωσης πλοίων και επιβατών, έχουν βεβαιωθεί 302 παραβάσεις και έχουν επιβληθεί χρηματικά πρόστιμα που ξεπερνούν συνολικά τις 100.000 ευρώ.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε: «Η ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Η νομοθεσία θα τηρείται απαρέγκλιτα και όσοι αδιαφορούν για τους κανόνες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με κυρώσεις» .

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σοκαριστική μελέτη αποκαλύπτει πόσα μικροπλαστικά εισπνέουμε κάθε μέρα – Πού είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος

Συνεργασία ιδιωτών γιατρών με το ΕΣΥ: Μια «λύση» που δημιουργεί νέες ανισότητες, αδικίες και αδιέξοδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος 0,45% για τον Γενικό Δείκτη

Τσάπαλος: Στόχος είναι να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες και να μειώσουμε φόρους

Η Κίνα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει SSD τόσο μικρούς που μοιάζουν με μία καρτα SIM

Τεστ προσωπικότητας: Το λουλούδι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τα κρυφά χαρακτηριστικά σας
περισσότερα
09:54 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία

Σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Ουκρανία, αναμένεται να συμμ...
16:46 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός τα βλέπει όλα «εξαιρετικά» την ώρα που οι άνθρωποι του ΕΣΥ καταγγέλλουν την κυβέρνηση για τον «θάνατό του»

«Ο πρωθυπουργός είναι χαμένος στην δική του πραγματικότητα. Τα βλέπει όλα “εξαιρετικά...
14:38 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πάτρα: Άξονα 5 δράσεων ανακοίνωσε ο Θοδωρής Λιβάνιος για την αποκατάσταση των ζημιών – Σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των φορέων και στην επίσπευση του χρόνου που απαιτείται για την...
11:56 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ευχαριστούμε θερμά τον Πρωθυπουργό για τη συνεχή και ουσιαστική του στήριξη στην προσπάθειά μας για ένα νέο καλύτερο ΕΣΥ»

Με αφορμή την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με την αναβάθμιση του ΕΣΥ και την αξιολό...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο