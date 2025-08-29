Ελληνική Λύση: Η ΝΔ και το ΥΠΕΞ έκαναν τα αδύνατα – δυνατά ώστε η Τουρκία να παγιώσει τις διεκδικήσεις της

Κριτική στον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, για την πολιτική απέναντι στην Τουρκία, ασκεί η Ελληνική Λύση, με σημερινή ανακοίνωσή της.

Ελληνική Λύση: Η κυβέρνηση να εντάξει άμεσα τους πυροσβέστες στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

Συγκεκριμένα, υποστηρίζει: «Αφού η ΝΔ και το ΥΠΕΞ έκαναν τα αδύνατα-δυνατά, ώστε η Τουρκία να παγιώσει όλες τις διεκδικήσεις της, σήμερα ο κ. Γεραπετρίτης αρχίζει τις “κορώνες” τύπου “κρατάμε γερά” και “ισχυροί σαν πέτρα”.

Δυστυχώς ο κ. Γεραπετρίτης “κρατάει γερά” μόνο στα λόγια. Στα έργα, δεν έχει αφήσει “πέτρα πάνω στην πέτρα” με την μειοδοτική πολιτική του».

