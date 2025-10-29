Δίπλα-δίπλα Μητσοτάκης και Δένδιας στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας πρόσοψης του Πενταγώνου – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα η εκδήλωση που πραγματοποιείται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την ανανεωμένη πρόσοψη του κτηρίου και την αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων του Υπουργείου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανακαίνιση του ιστορικού κτηρίου από το 1977. Το έργο της νέας πρόσοψης φέρει την υπογραφή του διεθνούς φήμης γλύπτη και καθηγητή Κωνσταντίνου Βαρώτσου, που θα παρίσταται στην εκδήλωση.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα απευθύνει ομιλία, φορώντας μάσκα καθώς διαγνώσθηκε θετικός στον κορονοϊό, κάθισε δίπλα στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: