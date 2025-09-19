Δημοσκόπηση MRB: Πώς αποτιμούν οι πολίτες τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Οι συσπειρώσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Τον αντίκτυπο των εξαγγελιών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, την πίεση που προκαλεί η ακρίβεια στην καθημερινότητα των πολιτών, την αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου, καθώς και τα σενάρια για την ίδρυση νέων κομμάτων από τους πρώην πρωθυπουργούς Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, καταγράφει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN το βράδυ της Παρασκευής (19/9).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης, στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 21,8%

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: 10,6%

Ελληνική Λύση: 9,3%

Πλεύση Ελευθερίας 8,6%

ΚΚΕ: 6,3%

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: 4%

Φωνή Λογικής: 3,2%

ΜέΡΑ25: 2,9%

Νίκη: 2,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%

Νέα Αριστερά: 1,6%

Άλλο κόμμα: 4,5%

Αδιευκρίνιστη ψήφος: 22,4%

Με την αναγωγή επί των έγκυρων, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 28,1%

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: 13,7%

Ελληνική Λύση: 12%

Πλεύση Ελευθερίας 11,1%

ΚΚΕ: 8,1%

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: 5,2%

Φωνή Λογικής: 4,1%

ΜέΡΑ25: 3,7%

Νίκη: 3,1%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3,1%

Νέα Αριστερά: 12,1%

Άλλο κόμμα: 5,7%

Συσπείρωση των κομμάτων

Η συσπείρωση των ψηφοφόρων της ΝΔ βρίσκεται στο 68,2%, ενώ η συσπείρωση των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ αγγίζει το 75,6%, καταδεικνύοντας μια σταθερότητα στις κομματικές βάσεις.

Τα βασικά ζητήματα για τους πολίτες

Σε ερώτηση για το πιο σημαντικό πολιτικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών, οι πολίτες δίνουν έμφαση στην καθημερινότητά τους και την οικονομική τους κατάσταση:

Το 60,2% θεωρεί πρώτο ζήτημα τα οικονομικά των νοικοκυριών και το βιοτικό επίπεδο.

Το 35,1% αξιολογεί ως σημαντικό θέμα την οικονομία της χώρας γενικότερα.

Η έρευνα αναδεικνύει ότι η οικονομική σταθερότητα και η αντιμετώπιση της ακρίβειας παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για τις πολιτικές επιλογές των πολιτών.

Πώς αξιολογούν οι πολίτες την κυβέρνηση

Οι πολίτες καλούνται να αξιολογήσουν την κυβέρνηση με βάση πέντε δείκτες. Ο μέσος όρος τους είναι 28,6% σε θετικές γνώμες.

Συγκεκριμένα:

Το 35,3% θεωρεί ότι η κυβέρνηση ανταποκρίνεται στις οικονομικές υποχρεώσεις της χώρας και στηρίζει τους πολίτες

Σχεδόν ένας στους τρεις (29,3%) αξιολογεί θετικά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στην ΔΕΘ.

Το 30,9% εκτιμά ότι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης στη ΔΕΘ ήταν σύμφωνες με τις δυνατότητες της οικονομίας

Το 25% έχει ευνοϊκή γνώμη για τον Πρωθυπουργός λέγοντας ότι είναι ένας από τους καλύτερους.

Το 22,6% θεωρεί ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι καταλληλότερος για Πρωθυπουργός.

Δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών

Στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι πρώτη με 47,7% αρνητικές γνώμες και 29,7% ευνοϊκές. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ακολουθεί με 41,4% αρνητικές και 26,5% θετικές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 62% αρνητικές και 25% θετικές.

Ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά

Σε επίπεδο αναποφάσιστων, που ήταν 15,7% στη μέτρηση της MRB, όπως δημοσιεύτηκε στο χθεσινό πρώτο μέρος, ένα νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα ψηφιζόταν «σίγουρα/μάλλον» από το 20,2% των αναποφάσιστων, ενώ ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα ψηφιζόταν «σίγουρα/μάλλον» από το 8,3% των αναποφάσιστων.

Συναισθήματα που εκφράζουν περισσότερο τους πολίτες

Η παραίτηση και η απογοήτευση κυριαρχεί και μάλιστα με ανεβασμένα ποσοστά, στο 48,9% (άνοδος +5,1%), έπεται η οργή με 45,5% και ο φόβος με 31,1%

Πώς αξιολογούν οι πολίτες την Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και τις δράσεις του υπουργείου Ανάπτυξης

Το 62,2% αξιολογεί θετικά τις δράσεις του υπουργείου Ανάπτυξης να εισπράττει εκατομμύρια ευρώ από δικαιούχους επενδύσεων που δεν τις έκαναν, ενώ πήραν τα χρήματα, έναντι 28,1% που δεν είναι ικανοποιημένοι.

Στην ίδια έρευνα, το 71,1% αξιολογεί θετικά τη δημιουργία Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και ελέγχου της Αγοράς, για να μεταφερθούν σε αυτή το σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών της αγοράς.

Η ταυτότητα της έρευνας