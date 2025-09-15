Δημήτρης Μάντζος: Η σημερινή κυνική δήλωση του κ. Άδωνι Γεωργιάδη εκθέτει τη χώρα διεθνώς

Enikos Newsroom

πολιτική

Δημήτρης Μάντζος

«Η σημερινή κυνική δήλωση του κ. Άδωνι Γεωργιάδη ότι η χώρα μας “πολύ κακώς αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο” εκθέτει τη χώρα διεθνώς και προσβάλλει όχι μόνο την εθνική αλλά και τη διεθνή έννομη τάξη», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος σε δήλωσή του.

Όπως υπογραμμίζει ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, «η αποστροφή του υπουργού Υγείας δεν είναι απλώς ακόμη μια ντροπιαστική διατύπωση που απάδει προς την ιδιότητα υπουργού μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας, αλλά αποτελεί τη φυσική συνέχεια και κλιμάκωση της συνολικής στάσης της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα της εθνοκάθαρσης και των εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα. Αρκεί κανείς να ανατρέξει στις σχετικές δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, κ. Π. Μαρινάκη, ο οποίος τον Νοέμβριο 2024 αρνήθηκε την εφαρμογή των ενταλμάτων του Δικαστηρίου εις βάρος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και μελών της Κυβέρνησής του».

«Απέναντι σε όσα επικίνδυνα ισχυρίζεται ο υπουργός Υγείας και η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η αλήθεια είναι μια: Η Ελλάδα είναι κράτος – μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από το 2002, με την κύρωση του Καταστατικού της Ρώμης (ν. 3003/2002) και δεσμεύεται νομικά απο τις καθ’ όλα εφαρμοστές αποφάσεις -εκτός αν η πρόθεση της Κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η αποχώρηση της Ελλάδας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο!», τονίζει ο κ. Μάντζος και καταλήγει: «Θα ζητούσαμε από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό να αποδοκιμάσουν δημόσια τον κ. Γεωργιάδη, αλλά τα μισόλογα του Κυβερνητικού Εκπροσώπου τα είπαν όλα. Άλλωστε, πώς να αποδοκιμάσεις κάτι με το οποίο συμφωνείς;».

