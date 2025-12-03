Δήμας: Την Πέμπτη παραδίδονται στην κυκλοφορία τα υπόλοιπα 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου «Πάτρα – Πύργος»

«Παραδίδονται στην κυκλοφορία, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου «Πάτρα – Πύργος», ολοκληρώνοντας πλέον το σύνολο του νέου οδικού άξονα. Υπενθυμίζεται ότι στις 31 Ιουλίου παραδόθηκαν στην κυκλοφορία τα πρώτα 65 χλμ., στο τμήμα Πύργος – Αλισσός, εξασφαλίζοντας σημαντική βελτίωση στις συνθήκες οδικής ασφάλειας και στη συνολική λειτουργικότητα του δικτύου» ανέφερε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Ο Χρίστος Δήμας μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 και ανέφερε ότι «ήδη υλοποιούμε αντίστοιχα έργα και στον ΒΟΑΚ και μέσα στο 2026 θα υπάρχουν άλλα 5 σημεία για μέτρα οδικής ασφάλειας, μεταξύ των οποίων θα είναι κολονάκια τα οποία θα εμποδίζουν ή θα διευκολύνουν την προσπέραση, οδοφωτισμός αλλά και δενδροκοπές, καθώς η οδική ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση».

Ενώ για τον Ε-65 τόνισε πως «είναι κομβικής σημασίας ο Ε-65. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί το μεγαλύτερο του τμήμα, πάνω από το 86% και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 θα δοθεί στην κυκλοφορία συνδέοντας Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία με Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο».

Ο κ. Δήμας τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση στα έργα διαχείρισης των υδάτινων πόρων, τα οποία είναι αναγκαία λόγω της κλιματικής κρίσης, αλλά και για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, δεδομένου ότι περίπου το 80% του νερού στην Ελλάδα χρησιμοποιείται για άρδευση.

Και τέλος σχετικά με το μετρό Θεσσαλονίκης ο Υπουργός ανέφερε πως «στις 10 Δεκεμβρίου θα επαναλειτουργήσει το μετρό».