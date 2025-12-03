Δήμας: Την Πέμπτη παραδίδονται στην κυκλοφορία τα υπόλοιπα 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου «Πάτρα – Πύργος»

Enikos Newsroom

πολιτική

Χρίστος Δήμας

«Παραδίδονται στην κυκλοφορία, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου «Πάτρα – Πύργος», ολοκληρώνοντας πλέον το σύνολο του νέου οδικού άξονα. Υπενθυμίζεται ότι στις 31 Ιουλίου παραδόθηκαν στην κυκλοφορία τα πρώτα 65 χλμ., στο τμήμα Πύργος – Αλισσός, εξασφαλίζοντας σημαντική βελτίωση στις συνθήκες οδικής ασφάλειας και στη συνολική λειτουργικότητα του δικτύου» ανέφερε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Ο Χρίστος Δήμας μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 και ανέφερε ότι «ήδη υλοποιούμε αντίστοιχα έργα και στον ΒΟΑΚ και μέσα στο 2026 θα υπάρχουν άλλα 5 σημεία για μέτρα οδικής ασφάλειας, μεταξύ των οποίων θα είναι κολονάκια τα οποία θα εμποδίζουν ή θα διευκολύνουν την προσπέραση, οδοφωτισμός αλλά και δενδροκοπές, καθώς η οδική ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση».

Ενώ για τον Ε-65 τόνισε πως «είναι κομβικής σημασίας ο Ε-65. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί το μεγαλύτερο του τμήμα, πάνω από το 86% και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 θα δοθεί στην κυκλοφορία συνδέοντας Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία με Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο». 

Ο κ. Δήμας τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση στα έργα διαχείρισης των υδάτινων πόρων, τα οποία είναι αναγκαία λόγω της κλιματικής κρίσης, αλλά και για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, δεδομένου ότι περίπου το 80% του νερού στην Ελλάδα χρησιμοποιείται για άρδευση.

Και τέλος σχετικά με το μετρό Θεσσαλονίκης ο Υπουργός ανέφερε πως «στις 10 Δεκεμβρίου θα επαναλειτουργήσει το μετρό». 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Δεν πρέπει να τρώμε τρόφιμα με φρουκτόζη όταν έχουμε λοίμωξη – Μπορεί να αυξήσει τη φλεγμονή

Ριζικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας φέρνουν νέες ψηφιακές και θεσμικές παρεμβάσεις

Γιορτινό τραπέζι: Πόσο ακριβότερο θα είναι φέτος το κρέας – Δείτε αναλυτικά τις τιμές

Δεσμευμένα ακίνητα: Αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις αποζημιώσεις ιδιοκτητών από απαλλοτριώσεις

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:21 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Γαβρόγλου στον Realfm 97,8: Το βιβλίο Τσίπρα είναι μια καλή ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με πλατιά κοινωνικά στρώματα

Για τον Αλέξη Τσίπρα και το βιβλίο του «Ιθάκη» μίλησε ο ακαδημαϊκός και πρώην υπουργός, Κώστας...
12:27 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Μπακογιάννης κατά Δούκα: «Χρυσοί» κάδοι για σκύλους εν μέσω αυξήσεων και σφράγισης κοινωνικών δομών

Για προκλητικές σπατάλες κατηγορεί τον Δήμο Αθηναίων η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψ...
11:54 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Γεραπετρίτης από Σύνοδο ΝΑΤΟ: Η επιθετικότητα και ο αναθεωρητισμός δεν έχουν καμία θέση στο σύγχρονο κόσμο

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών...
11:31 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης σε αγρότες: Ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν – Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συντεταγμένο διάλογο

Την κατανόησή του για τη δυσαρέσκεια των αγροτών για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδο...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»