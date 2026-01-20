Δένδιας για την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο: Η Ελλάδα άσκησε εμπράκτως το δικαίωμά της

  • Ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έκανε ανάρτηση με αφορμή τα πέντε χρόνια από την υπερψήφιση της επέκτασης των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο.
  • Η επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στο Ιόνιο, από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, υπερψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.
  • Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι «Η Ελλάδα δεν περιορίστηκε απλώς στη διακήρυξη του δικαιώματός της. Το άσκησε εμπράκτως, με οδηγό την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας».
Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Δένδιας, Βουλή

Ανάρτηση έκανε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με αφορμή τα πέντε χρόνια από την υπερψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων της επέκτασης των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στο Ιόνιο.

«5 χρόνια από την υπερψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στο Ιόνιο, από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, την οποία είχα την τιμή να εισηγηθώ στην εθνική αντιπροσωπεία, ως Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα δεν περιορίστηκε απλώς στη διακήρυξη του δικαιώματός της. Το άσκησε εμπράκτως, με οδηγό την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, ενώ κατέστησε σαφές ότι το διατηρεί το δικαίωμά της για την επέκταση των χωρικών υδάτων και σε άλλες περιοχές της επικράτειας».

12:15 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

